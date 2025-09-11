Prima pagină » Actualitate » Nicușor Dan RECUNOAȘTE că România este condusă prost sub mandatul președintelui Nicușor Dan: „40% dintre români sunt exasperați”

11 sept. 2025, 19:07, Actualitate
După ce un sondaj recent a arătat că partidul AUR a crescut până la 40% în preferințele alegătorilor, Nicușor Dan afirmă că în acest procent se vede dezamăgirea românilor față de conducerea țării. Replica președintelui este de-a dreptul bizară, pentru că la conducerea țării este chiar… Nicușor Dan.

Nicușor Dan: „Arată dezamăgire profundă și lipsă de speranță”

Nicușor Dan a comentat un sondaj recent, care arată că numărul susținătorilor ai partidului AUR a crescut la 40%. Liderul de la Cotroceni a precizat că acești cetățeni s-au orientat către formațiunea lui George Simion, deoarece sunt „exasperați” și dezamăgiți „față de modul în care cei care sunt acum la putere pot să conducă România”.

Președintele a recunoscut într-un interviu la B1TV că cetățenii sunt „lipsiți de speranță” din cauza guvernului pe care el însuși l-a ales.

„Arată ca acei 40% dintre români sunt exasperați. Nu cred că arată o mare iubire față de politicienii care conduc partidul ăla.

Arată o dezamăgire profundă și o lipsa de speranță față de modul în care cei care sunt acum la putere pot să conducă România. Este sarcina lor și a mea pentru că eu am propus României această coaliție și acest Guvern să lucrăm pentru români.

Teoretic mai erau și guverne minoritare, dar asta cred ca e formula cea mai potrivită pentru momentul pe care îl trăim, garantând stabilitate și în raport cu partenerii noștri”, a precizat Nicușor Dan.

Nicușor Dan: „E o tensiune care bucură Rusia”

Președintele a vorbit și despre tensiunile dintre progresiști și conservatori și a făcut o paralelă cu situația actuală din Republica Moldova:

„Există o tensiune care nu poate decât să bucure Rusia.

În alegerile din Republica Moldova există un bloc al comuniștilor, unul al socialiștilor, plus alte două partide. Oamenii care discută cu Putin și-au lansat campania la mănăstire. Ei sunt apărătorii tradiției, ai credinței și îi acuză pe ceilalți că sunt împotriva tradițiilor.

Asta e linia de demarcație pe care Federația Rusă vrea s-o pună în societatea românească și mulți, de bună credință, exagerând această tensiune între progresism și conservatorism, pun această barieră în interiorul societății românești.

Bariera ar trebui pusă în altă parte, între pro-Occident și pro-Rusia. În partea asta de pro-Occident sunt și conservatori și progresiști, asta încerc să spun”, a declarat Nicușor Dan.

