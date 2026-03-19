Nicușor Dan: ”România s-a poziționat găzduind niște echipamentate defensive SUA. Suntem aliați atunci când partenerul nostru are nevoie”

Președintele României, Nicușor Dan a fost primit astăzi, începând cu ora 10:00, la sediul NATO din Bruxelles, de către secretarul general al Alianței, Mark Rutte. Cei doi oficiali au susținut și o conferință comună de presă, prin intermediul căreia șeful statului a transmis, printre altele, detalii cu privire la principalele subiecte care au abordate în conversația.

”Reîntâresc pentru românii care se uită la noi că România e o țară sigură, chiar mai sigură. Am discutat de noi capabilități pentru România în cadrul programului Santinela estică. Am discutat despre Marea Neagră – hub de securitate. Va fi o întâlnire pe acest subiect înainte de marele summit NATO de la Ankara.

Am discutat despre provocările pe hibrid, unde fiecare dintre noi trebuie să facem mai multe.

L-am informat de discuțiile cu partenerii din Ucraina. Am reafirmat sprijinul nostru pentru Ucraina, pentru că e vorba de securitatea Europei, și despre acordul pentru cooperarea în producția de drone cu Ucraina. Am vorbit despre cât de importantă este relația transtlantică și România s-a poziționat clar găzduind niște echipamentate defensive SUA. Suntem aliați atunci când partenerul nostru are nevoie. Asta înseamnă să fii aliat.

România își respectă angajamentele în cadrul NATO. În bugetul de anul ăsta vor fi 2,5% din PIB pentru apărare, din care aproape 40% pentru echipamente.

L-am invitat pe dl secretar general la summitul B9 de la București și invitația a fost acceptată, deci o să-l avem în mai pe domnul Rutte la București”, a declarat Nicușor Dan.

AUTORUL RECOMANDĂ