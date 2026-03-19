Nicușor Dan: ”România s-a poziționat găzduind niște echipamentate defensive SUA. Suntem aliați atunci când partenerul nostru are nevoie”

19 mart. 2026, 12:18, Actualitate

Președintele României, Nicușor Dan a fost primit astăzi, începând cu ora 10:00, la sediul NATO din Bruxelles, de către secretarul general al Alianței, Mark Rutte. Cei doi oficiali au susținut și o conferință comună de presă, prin intermediul căreia șeful statului a transmis, printre altele, detalii cu privire la principalele subiecte care au abordate în conversația.

Reîntâresc pentru românii care se uită la noi că România e o țară sigură, chiar mai sigură. Am discutat de noi capabilități pentru România în cadrul programului Santinela estică. Am discutat despre Marea Neagră – hub de securitate. Va fi o întâlnire pe acest subiect înainte de marele summit NATO de la Ankara.
Am discutat despre provocările pe hibrid, unde fiecare dintre noi trebuie să facem mai multe.
L-am informat de discuțiile cu partenerii din Ucraina. Am reafirmat sprijinul nostru pentru Ucraina, pentru că e vorba de securitatea Europei, și despre acordul pentru cooperarea în producția de drone cu Ucraina. Am vorbit despre cât de importantă este relația transtlantică și România s-a poziționat clar găzduind niște echipamentate defensive SUA. Suntem aliați atunci când partenerul nostru are nevoie. Asta înseamnă să fii aliat.
România își respectă angajamentele în cadrul NATO. În bugetul de anul ăsta vor fi 2,5% din PIB pentru apărare, din care aproape 40% pentru echipamente.
L-am invitat pe dl secretar general la summitul B9 de la București și invitația a fost acceptată, deci o să-l avem în mai pe domnul Rutte la București”, a declarat Nicușor Dan.

AUTORUL RECOMANDĂ

Nicușor Dan anunță măsuri ale statului pentru plafonarea prețului la carburanți. Când ar trebui să intre în vigoare

Recomandarea video

Mediafax
Criza bugetului se mută la vârful coaliției: Surse: Grindeanu a convocat liderii puterii în această dimineață
Digi24
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja petrolierele în Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Adevarul
Moștenirea lui Nicușor Dan: Primăria Capitalei a înlocuit aproape 250 km de magistrală principală de termoficare în ultimii 5 ani
Mediafax
Nicușor Dan se întâlnește astăzi cu Mark Rutte la sediul NATO din Bruxelles
Click
Zodiile care vor face furori, începând cu luna aprilie. Vor simți că norocul le surâde din plin. Se vor scălda în bani mulți și vor primi o veste neașteptată
Digi24
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim
Cancan.ro
Se întoarce iarna în martie. Anunțul ANM despre lapoviță și ninsori în România
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit, de fapt, Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a recunoscut TOT! Și-a tăiat sau nu stomacul?
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de lansare
Descopera.ro
O coliziune catastrofală detectată în spațiul cosmic!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?
Descopera.ro
Fizicianul care a doborât recorduri mondiale în turneele anterioare revine în România: Brian Cox aduce „Emergence” la Sala Palatului – 22 septembrie 2026
VIDEO Cristian Pistol (CNAIR), nemulțumit de ritmul lucrărilor la Centura Bucureștiului: „Progresul fizic a ajuns la 80%, mobilizarea este încă scăzută în șantier”
12:31
Cristian Pistol (CNAIR), nemulțumit de ritmul lucrărilor la Centura Bucureștiului: „Progresul fizic a ajuns la 80%, mobilizarea este încă scăzută în șantier”
FLASH NEWS Criza carburanților se acutizează în Europa. Slovacia limitează vânzările de motorină pentru populație. Ce măsuri drastice ia pentru a combate „turismul de combustibil”
12:22
Criza carburanților se acutizează în Europa. Slovacia limitează vânzările de motorină pentru populație. Ce măsuri drastice ia pentru a combate „turismul de combustibil”
CONTROVERSĂ Trump se ține de cuvânt: SUA lansează „aliens.gov”, după controversele despre OZN-uri și extratereștrii
12:17
Trump se ține de cuvânt: SUA lansează „aliens.gov”, după controversele despre OZN-uri și extratereștrii
BREAKING NEWS PSD și PNL au ajuns la un acord pe Buget. Bolojan a cedat și acceptă parțial pachetul social propus de PSD. Când urmează votul final
11:55
PSD și PNL au ajuns la un acord pe Buget. Bolojan a cedat și acceptă parțial pachetul social propus de PSD. Când urmează votul final
CONTROVERSĂ Viena, nod central pentru serviciile de informații ale Rusiei. Cum încearcă Moscova să intercepteze comunicațiile prin satelit ale NATO. Locații-cheie: „Complexul Russencity, ambasada, centrul cultural, un fost sanatoriu”
11:48
Viena, nod central pentru serviciile de informații ale Rusiei. Cum încearcă Moscova să intercepteze comunicațiile prin satelit ale NATO. Locații-cheie: „Complexul Russencity, ambasada, centrul cultural, un fost sanatoriu”
POLITICĂ Costa Rica rupe relațiile cu Cuba și își închide Ambasada din Havana. Președintele Rodrigo Chaves cere „eliberarea emisferei de comuniști”
11:46
Costa Rica rupe relațiile cu Cuba și își închide Ambasada din Havana. Președintele Rodrigo Chaves cere „eliberarea emisferei de comuniști”

