Prima pagină » Turism » Nouă dintre cele mai spectaculoase trasee feroviare din lume. Rute istorice și moderne care traversează peisaje uimitoare

La 200 de ani după ce primul tren de pasageri a pornit la drum, aceste rute feroviare emblematice continuă să fascineze chiar și astăzi. Iată 9 călătorii cu trenul de neuitat, conform BBC.

Pe 27 septembrie 1825, reporteri și curioși din toată Anglia s-au adunat în orașul Darlington pentru a fi martorii unei inovații revoluționare în transport. În acea zi, sute de pasageri au urcat în unul dintre cele 20 de vagoane ale căii ferate Stockton–Darlington, în timp ce trenul cu aburi a parcurs 40 km până în orașul Stockton. Această scurtă călătorie istorică a marcat primul tren public de pasageri și începutul căilor ferate moderne.

Două sute de ani mai târziu, trenurile străbat întreaga lume, de la curse lente, până la trenuri moderne de mare viteză. Deși transportul aerian a devenit mai popular în anii ’50 și ’60, trenurile continuă să trezească nostalgie și admirație, rămânând totodată una dintre cele mai ecologice forme de transport.

Iată câteva dintre cele mai spectaculoase și emblematice rute feroviare din lume

Linia feroviară britanică pitorească din Spania, veche de 135 de ani, care traversează „ținutul bandiților”

Cunoscută drept „Calea ferată a lui Henderson”, această relicvă din epoca victoriană traversează peisajele Andaluziei. Ruta poartă numele finanțatorului britanic Sir Alexander Henderson, care a susținut proiectul în 1892 pentru a lega Gibraltarul de restul Spaniei. Inițial, zona era cunoscută drept „ținutul bandiților”, din cauza pericolelor din păduri și munți. Astăzi, trenul trece prin zone montane izolate și oprește la atracții naturale precum Canionul Buitreras.

Un tren lent prin 58 de tuneluri din India

Trenul Visakhapatnam–Kirandul oferă o călătorie de patru ore prin Munții Eastern Ghats. Cu 58 de tuneluri, traseul străbate munți acoperiți de ceață și păduri, până în orașul Araku, cunoscut pentru cultura cafelei.

Cel mai nou tren hop-on hop-off din Europa Centrală

Baltic Express leagă Praga de orașul polonez Gdynia, traversând păduri și orașe pitorești. Călătoria de opt ore permite opriri în locuri mai puțin cunoscute, precum Pardubice sau Poznan.

O călătorie de mare viteză în Japonia

Trenul Shinkansen, cunoscut drept „trenul glonț”, a împlinit 61 de ani în 2025. Cu viteze de până la 321 km/h, a fost primul tren de mare viteză din lume și rămâne celebru pentru punctualitate. Astăzi există nouă rute, inclusiv Hokuriku Shinkansen, care leagă Tokyo de Tsuruga.

Descoperă tequila cu trenul în Mexic

Tequila Express oferă o călătorie de două ore din Guadalajara până în orașul Tequila, traversând plantații de agave. Experiența combină turismul cu tradiția uneia dintre cele mai cunoscute băuturi mexicane.

O călătorie nostalgică prin Portugalia

Trenul istoric Vouga oferă o plimbare prin Valea Vouga, folosind o locomotivă diesel din 1964. Vagoanele colorate și opririle în orașe pitorești oferă o experiență autentică, disponibilă doar vara.

Singura cale ferată montană electrică din Insulele Britanice

Snaefell Mountain Railway urcă deasupra Mării Irlandeze, pe Insula Man. Este singura cale ferată montană electrică din regiune și păstrează elemente originale din epoca victoriană.

Cea mai izolată rută feroviară din Scoția

Linia Far North, între Inverness și Thurso, traversează peisajele sălbatice ale Highlands, inclusiv Flow Country, cea mai mare zonă de turbării intacte din lume.

O călătorie spectaculoasă pe coasta Golfului din SUA

După 20 de ani de la uraganul Katrina, linia feroviară a fost redeschisă sub numele Mardi Gras Service. Traseul leagă orașe precum Mobile și New Orleans, oferind priveliști impresionante asupra coastelor și zonelor umede.

