Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor anunță că „Planul de Acțiune pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine din România” a fost aprobat de Comisia Europeană. Documentul stabilește o strategie de vaccinare diferită în funcție de riscul epidemiologic din fiecare zonă, informează Agro TV.

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Potrivit ANSVSA, schema completă de vaccinare va fi aplicată în județele Constanța și Tulcea, considerate zone cu risc maxim. Animalele din aceste județe vor primi vaccinuri împotriva Pestei Micilor Rumegătoare și împotriva Varolei Ovine și Caprine.

În restul țării, planul prevede vaccinarea împotriva Varolei Ovine și Caprine. Potrivit ANSVSA, măsura permite menținerea statutului de teritoriu liber de Pesta Micilor Rumegătoare pentru celelalte județe și protejează exporturile din zonele care nu sunt afectate.

1,3 milioane de doze gratuite de vaccin pentru România

România va primi gratuit 1,3 milioane de doze de vaccin din partea Comisiei Europene. Vaccinurile vor fi administrate fără costuri pentru crescătorii de ovine și caprine. Autoritatea anunță și că România a încheiat acorduri pentru exportul de animale în condiții de vaccinare cu Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia. Alte șapte acorduri se află în negocieri, potrivit ANSVSA.

Reluarea exporturilor către statele Uniunii Europene depinde de adoptarea unei noi decizii a Comisiei Europene. Actul va stabili statutul epidemiologic al zonelor cu risc și va recunoaște restul teritoriului României ca zonă liberă de boală.

ANSVSA precizează că planul aprobat de Comisia Europeană nu afectează exporturile de carcase, lapte și produse din lapte. Autoritatea mai transmite că, până la intrarea în vigoare a noii decizii europene și la începerea campaniei de vaccinare, controalele asupra transporturilor și exploatațiilor vor fi intensificate.

Potrivit datelor prezentate de ANSVSA, în 2026 au fost sacrificate aproximativ 19.000 de ovine în cadrul măsurilor de combatere a Pestei Micilor Rumegătoare și a Varolei Ovine și Caprine. Numărul reprezintă aproximativ 0,13% din efectivul național estimat.