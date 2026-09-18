Președintele francez Emmanuel Macron a cerut vineri Guvernului să pregătească un plan pentru protejarea infrastructurii critice din Franța, inclusiv a unor obiective sensibile din industria de apărare, în fața unor posibile atacuri cu drone și atacuri cibernetice. Macron a avertizat că amenințarea hibridă rusă la adresa Franței și a Europei s-a intensificat în ultimele săptămâni.

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Macron: Amenințarea rusă asupra infrastructurii critice s-a intensificat

Declarația a fost făcută la Palatul Élysée, după o întâlnire cu liderii principalelor partide politice din Franța.

„În ultimele săptămâni, amenințarea, în special amenințarea hibridă rusă, cu care se confruntă europenii și Franța s-a intensificat”, a declarat Emmanuel Macron.

Președintele francez a cerut autorităților să pregătească măsuri pentru protejarea infrastructurii critice, inclusiv a unor obiective importante pentru industria de apărare, împotriva atacurilor cu drone și a celor cibernetice.

Prin „amenințare hibridă” sunt incluse acțiuni precum sabotajul, atacurile informatice, dezinformarea și tentativele de influențare a proceselor democratice. Uniunea Europeană a folosit această definiție în referirile sale la activitățile atribuite Rusiei.

„Nu suntem intimidați”

Macron a avertizat că astfel de atacuri nu vor rămâne fără răspuns și a acuzat Moscova că încearcă să intimideze țările europene pentru a le determina să își reducă sprijinul pentru Ucraina.

„Nu suntem intimidați”, a spus președintele francez, subliniind că securitatea actuală și viitoare a Europei este legată de situația din Ucraina.

Franța și Germania au avertizat în mod repetat în ultimele luni asupra creșterii amenințărilor hibride în Europa, inclusiv în domeniul securității cibernetice și al infrastructurii critice.

Macron anunță și o reuniune G7 pe tema crizei energetice

Președintele francez a mai anunțat că va convoca, în următoarele săptămâni, o reuniune a Grupului celor Șapte (G7) pentru coordonarea răspunsului la criza energetică.

Macron a legat creșterea prețurilor la energie de conflictele din Orientul Mijlociu și Ucraina, precum și de perturbarea transporturilor maritime prin Strâmtoarea Ormuz.