Prima pagină » Știri externe » Întâlnire de criză la Palatul Élysée. Macron cere un plan pentru protejarea infrastructurii critice de atacuri rusești

Întâlnire de criză la Palatul Élysée. Macron cere un plan pentru protejarea infrastructurii critice de atacuri rusești

Întâlnire de criză la Palatul Élysée. Macron cere un plan pentru protejarea infrastructurii critice de atacuri rusești
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele francez Emmanuel Macron a cerut vineri Guvernului să pregătească un plan pentru protejarea infrastructurii critice din Franța, inclusiv a unor obiective sensibile din industria de apărare, în fața unor posibile atacuri cu drone și atacuri cibernetice. Macron a avertizat că amenințarea hibridă rusă la adresa Franței și a Europei s-a intensificat în ultimele săptămâni.

Sondaj Gândul

Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Macron: Amenințarea rusă asupra infrastructurii critice s-a intensificat

Declarația a fost făcută la Palatul Élysée, după o întâlnire cu liderii principalelor partide politice din Franța.

„În ultimele săptămâni, amenințarea, în special amenințarea hibridă rusă, cu care se confruntă europenii și Franța s-a intensificat”, a declarat Emmanuel Macron.

Președintele francez a cerut autorităților să pregătească măsuri pentru protejarea infrastructurii critice, inclusiv a unor obiective importante pentru industria de apărare, împotriva atacurilor cu drone și a celor cibernetice.

Prin „amenințare hibridă” sunt incluse acțiuni precum sabotajul, atacurile informatice, dezinformarea și tentativele de influențare a proceselor democratice. Uniunea Europeană a folosit această definiție în referirile sale la activitățile atribuite Rusiei.

„Nu suntem intimidați”

Macron a avertizat că astfel de atacuri nu vor rămâne fără răspuns și a acuzat Moscova că încearcă să intimideze țările europene pentru a le determina să își reducă sprijinul pentru Ucraina.

„Nu suntem intimidați”, a spus președintele francez, subliniind că securitatea actuală și viitoare a Europei este legată de situația din Ucraina.

Franța și Germania au avertizat în mod repetat în ultimele luni asupra creșterii amenințărilor hibride în Europa, inclusiv în domeniul securității cibernetice și al infrastructurii critice.

Macron anunță și o reuniune G7 pe tema crizei energetice

Președintele francez a mai anunțat că va convoca, în următoarele săptămâni, o reuniune a Grupului celor Șapte (G7) pentru coordonarea răspunsului la criza energetică.

Macron a legat creșterea prețurilor la energie de conflictele din Orientul Mijlociu și Ucraina, precum și de perturbarea transporturilor maritime prin Strâmtoarea Ormuz.

„Situația este foarte dificilă și îngrijorătoare pentru multe familii”, a declarat Macron, referindu-se la presiunea exercitată de creșterea costurilor energiei asupra populației.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Unde locuiește acum cel mai bogat om din lume. Elon Musk a declarat că s-a mutat într-o rulotă lângă noul centru de date xAI din Tennessee
20:38
Unde locuiește acum cel mai bogat om din lume. Elon Musk a declarat că s-a mutat într-o rulotă lângă noul centru de date xAI din Tennessee
ALEGERI Cum arată sondajele înaintea alegerilor de duminică din landul german Mecklenburg-Pomerania Inferioară. Cursă strânsă între AfD și social-democrați
20:20
Cum arată sondajele înaintea alegerilor de duminică din landul german Mecklenburg-Pomerania Inferioară. Cursă strânsă între AfD și social-democrați
FLASH NEWS Avocații fraților Tate vor să conteste cererea de extrădare în Marea Britanie. Ei susțin că dosarele din România trebuie soluționate mai întâi
18:35
Avocații fraților Tate vor să conteste cererea de extrădare în Marea Britanie. Ei susțin că dosarele din România trebuie soluționate mai întâi
FLASH NEWS Canada vrea să se alăture împrumutului UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina
17:53
Canada vrea să se alăture împrumutului UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina
FLASH NEWS Zelenski anunță acorduri de 1 miliard de euro la summitul „Carpathian 8″
17:41
Zelenski anunță acorduri de 1 miliard de euro la summitul „Carpathian 8″
NEWS ALERT Arabia Saudită suspendă livrările de țiței către rafinăriile din Europa, de luna viitoare. Decizia se aplică tuturor clienților europeni
17:06
Arabia Saudită suspendă livrările de țiței către rafinăriile din Europa, de luna viitoare. Decizia se aplică tuturor clienților europeni
Mediafax
Lovitură pe piața petrolului: Chinezii au găsit o nouă metodă de rafinare
Digi24
VIDEO. Imagini hilare cu fiul dictatorului Kadîrov. Moștenitorul Ceceniei nu a putut citi corect niciun cuvânt într-o propoziție
Cancan.ro
Prima sentință în cazul crimei din Cenei. Câți ani de închisoare a primit ucigașul lui Mario Berinde
Prosport.ro
Laura Giurcanu se mută în Maroc! Bărbatul a convins-o: își vinde și mașina Mercedes din România
Adevarul
Generalul Bălăceanu spulberă o mare iluzie: „Războiul hibrid nu permite invocarea Articolului 5”. Soluția la îndemână
Mediafax
Putin dă lovitură multinaționalelor. Mari lanțuri europene trec sub controlul unei companii rusești
Click
Zina Dumitrescu a lăsat datorii de 17.000 de euro la azil. Marele ei regret: „Am stat ca boul în jug!”
Digi24
Au fost sau nu calculate greșit 2,2 milioane de pensii? Explicațiile CNPP
Cancan.ro
Amanta l-ar fi SOMAT pe general să divorțeze. În fundal, familia lui Alice rula contracte grase cu Armata
Ce se întâmplă doctore
Lucrurile pe care nu e bine să le dai din casă. Se spune că odată cu ele pleacă norocul și sporul
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ce e bine să ai în portbagaj înainte de sezonul rece? Lidl aduce două produse pentru șoferi de la 149 lei
Descopera.ro
O modificare subtilă a unghiilor poate fi un semn al unei boli ascunse
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Descopera.ro
Evoluția ar putea să nu fie atât de aleatorie pe cât se credea, dezvăluie un nou studiu
Mediafax Italia
Un membru al Guvernului A PRIMIT UN GLONȚ într-un plic! Prima reacție a premierului de la Roma
Mediafax Spania
VESTE PROASTĂ pentru DACIA! Ce se întâmplă cu modelul Sandero?!
ULTIMA ORĂ Siegfried Mureșan anunță că programul de guvenare va fi prezentat săptămâna viitoare. Ce ținte și-a propus premierul desemnat
20:30
Siegfried Mureșan anunță că programul de guvenare va fi prezentat săptămâna viitoare. Ce ținte și-a propus premierul desemnat
ULTIMA ORĂ Siegfried Mureșan anunță că merge mai departe cu negocierile, dar că singurul partid cu care nu discută este AUR. „Mă bucur să discut și cu colegii de la PSD”. „Nu iau în calcul să-mi depun mandatul”
20:15
Siegfried Mureșan anunță că merge mai departe cu negocierile, dar că singurul partid cu care nu discută este AUR. „Mă bucur să discut și cu colegii de la PSD”. „Nu iau în calcul să-mi depun mandatul”
FLASH NEWS Nicușor Dan spune că România trebuie să rămână o țară recomandată investițiilor: Situația este mai bună decât când a fost instalat Guvernul Bolojan
20:01
Nicușor Dan spune că România trebuie să rămână o țară recomandată investițiilor: Situația este mai bună decât când a fost instalat Guvernul Bolojan
CONTROVERSĂ Sorin Grindeanu avertizează „organele de presă” că va apela la juriști, după publicarea presupusului „avertisment” al agenției Fitch
19:48
Sorin Grindeanu avertizează „organele de presă” că va apela la juriști, după publicarea presupusului „avertisment” al agenției Fitch
EXCLUSIV Un fost vicepreședinte al Autorității Sanitare Veterinare explică pentru Gândul de ce soluția pentru pierderile ciobanilor ar fi procesarea cărnii în preparate la conservă
19:11
Un fost vicepreședinte al Autorității Sanitare Veterinare explică pentru Gândul de ce soluția pentru pierderile ciobanilor ar fi procesarea cărnii în preparate la conservă
FLASH NEWS Nicușor Dan explică de ce l-a desemnat pe Siegfried Mureșan. Ce spune despre alegerile anticipate și ce nemulțumire are
19:03
Nicușor Dan explică de ce l-a desemnat pe Siegfried Mureșan. Ce spune despre alegerile anticipate și ce nemulțumire are

Cele mai noi

Trimite acest link pe