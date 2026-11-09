Prima pagină » Actualitate » Luca Niculescu, surprins într-o librărie Cărturești. Nimeni nu l-a recunoscut pe primul-ministru al României

Luca Niculescu, surprins într-o librărie Cărturești. Nimeni nu l-a recunoscut pe primul-ministru al României

Luca Niculescu, surprins într-o librărie Cărturești. Nimeni nu l-a recunoscut pe primul-ministru al României
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Primul-ministru Luca Niculescu a fost văzut într-o librărie Cărturești, din Capitală, răsfoind liniștit cărțile, fără ca nimeni să-l rescunoască. Premierul a stat minute bune în locație, liniștit și complet nebăgat în seamă de cei din jur.

O fotografie cu Luca Niculescu în librărie a fost publicată Facebook, Alex Seremet notând că „nimeni nu schițează nici cel mai mic semn de recunoaștere”.

Luca Niculescu, surprins într-o librărie Cărturești

Luca Niculescu, surprins într-o librărie Cărturești / Sursa FOTO: Alex Seremet Facebook

Un premier pasionat de lectură

Șeful Guvernului a petrecut câteva zeci de minute în librărie, împreună cu alți români, dar nimeni nu a părut să-și dea seama cine se află acolo. Un bărbat a imortalizat momentul și a publicat pe social media fotografia. În descriere, el arată că l-a urmărit ceva timp pe premier, care a căutat liniștit printre cărți.

Sondaj Gândul

Ați vota-o președinte pe Diana Buzoianu?

Loading ...

„Sunt de minute bune în Cărturești Verona și îl urmăresc. Luca Niculescu, prim-ministrul României, răsfoiește nestingherit cărți. Nimeni nu schițează nici cel mai mic semn de recunoaștere. Absolut nimeni. E prima oară, probabil, când avem un prim-ministru așa de anonim. Pe de altă parte, nu știu câți au bătut librăriile”, scrie Alex Seremet în postarea pe de Facebook.

Ca jurnalist și diplomat, Luca Niculescu probabil este cel mai puțin cunoscut premier pe care l-a avut România. Personaj discret, șeful Executivului nu atrage atenția, aparițiile sale publice fiind mai degrabă discrete, spre deosebire de cele ale predecesorilor săi.

Iar tocmai acest anonimat îi oferă lui Luca Niculescu șansa de a se bucura fără să fie deranjat de una dintre marile sale pasiuni – lectura. Vizita sa la Cărturești a părut mai degrabă o ieșire de rutină decât un moment planificat.

Și Bolojan a fost surprins la un anticariat

Pe când încă mai era în funcție, și fostul premier Ilie Bolojan a fost văzut într-un anticariat. La 4 august, Ilie Bolojan era zărit într-un anticariat din centrul Capitalei. Primul-ministru a fost neînsoțit în magazin, fără consilieri sau pază, iar la final a luat o carte despre relațiile dintre Principatele Române și Imperiul Otoman.

Reprezentanții Galeriilor Cișmigiu au scris pe Facebook despre vizita lui Bolojan, publicând și o fotografie cu fostul premier.

„Chiar mai înainte, eram într-o dilemă clasică: «Ce facem? Mai stăm să așteptăm vreo achiziție sau plecăm noi repede pe teren după alta?» (că, de, în ultimul timp mai mult cumpărăm decât vindem). Și tocmai când ne pregăteam de plecare, intră Ilie Bolojan. Fără alai, pur și simplu ca un om care caută o carte bună la final de zi. Nu e prima dată când ne trece pragul, ceea ce ne bucură sincer – e un gest care arată că, dincolo de funcții și administrație, rămâne un om simplu, ancorat în carte și cultură”, au scris cei de la Galeriile Cișmigiu pe social media.

La plecare, Bolojan a cumpărat volumul „Românii și Otomanii”, semnat de istoricul Tahsin Gemil, o carte listată pe site-ul anticariatului la prețul de 150 de lei.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE9 Noiembrie, calendarul zilei: Căderea Zidului Berlinului. Garry Kasparov, 22 de ani, devine cel mai tânăr campion mondial de șah
07:15
9 Noiembrie, calendarul zilei: Căderea Zidului Berlinului. Garry Kasparov, 22 de ani, devine cel mai tânăr campion mondial de șah
FLASH NEWSUrsula von der Leyen vine în România a doua oară de la preluarea mandatului de președinte de către Nicușor Dan. Securitatea în zona Mării Negre și Cadrul Financiar Multianual, printre mizele vizitei
06:30
Ursula von der Leyen vine în România a doua oară de la preluarea mandatului de președinte de către Nicușor Dan. Securitatea în zona Mării Negre și Cadrul Financiar Multianual, printre mizele vizitei
EXCLUSIVCum a ajuns Gigi Becali pe lista neagră a celui mai periculos infractor român din străinătate. Patronul FCSB intrase în război pentru cel mai bun prieten al său
05:00
Cum a ajuns Gigi Becali pe lista neagră a celui mai periculos infractor român din străinătate. Patronul FCSB intrase în război pentru cel mai bun prieten al său
NEWS ALERTBolojan dă în judecată foştii preşedinţi ai PNL ca să recupereze datoriile partidului, care ar ajunge la aproximativ 20 de milioane de euro. PNL a început negocierile pentru fuziunea prin absorbţie a partidului lui Ludovic Orban, Forţa Dreptei
20:15
Bolojan dă în judecată foştii preşedinţi ai PNL ca să recupereze datoriile partidului, care ar ajunge la aproximativ 20 de milioane de euro. PNL a început negocierile pentru fuziunea prin absorbţie a partidului lui Ludovic Orban, Forţa Dreptei
EXCLUSIVPrimar UDMR sub escortă. Edilul municipiului Satu Mare a mers 60 de kilometri în spatele unei mașini de poliție care a folosit și girofarul pentru ca acesta să ajungă mai repede acasă. Gândul publică în exclusivitate filmul urmăririi. Reacția primarului
20:14
Primar UDMR sub escortă. Edilul municipiului Satu Mare a mers 60 de kilometri în spatele unei mașini de poliție care a folosit și girofarul pentru ca acesta să ajungă mai repede acasă. Gândul publică în exclusivitate filmul urmăririi. Reacția primarului
ȘTIINȚĂCe se întâmplă cu adevărat după moarte? Un cercetător susține că există dovezi „credibile” că propria conștiință continuă să existe chiar și după ce creierul încetează să funcționeze
17:54
Ce se întâmplă cu adevărat după moarte? Un cercetător susține că există dovezi „credibile” că propria conștiință continuă să existe chiar și după ce creierul încetează să funcționeze
Mediafax
Telefonul l-a dat DE GOL! Cum a contribuit dispozitivul la căderea unui cancelar european
Digi24
Ce se știe despre presupusul autor al atacului din Cracovia: imagine tulburătoare a unui extremist. Prima zi de doliu național
Cancan.ro
Prințul întoarce armele: Reacție misogină a lui Marco la adresa Gabriellei. Cum a jignit-o și ce a spus despre aspectul fizic al ispitei
Prosport.ro
Alexandru Țiriac a pus ochii pe minunea chinezească de 3.000.000 de euro, care a depășit 500 km/h
Adevarul
De la un profit de 272 de milioane de euro la vânzarea cu 200 de milioane. Cum a ajuns Liberty Galați în pragul falimentului
Mediafax
„Sunt mândru de tine, doamna mea”. Claudiu Manda, mesaj pentru Olguța Vasilescu
Click
Mariana Mihuț a împlinit 84 de ani! Fermecat de frumusețea ei, Victor Rebengiuc a divorțat de prima soție: „Ne-am iubit mult!”
Digi24
După valul de frig și ploi, vom avea vreme de primăvară: temperaturi de peste 20°C
Cancan.ro
Localitățile din România în care ninge săptămâna viitoare. Meteorologii anunță 10 zile consecutive de ninsori
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Mira de la „Insula Iubirii” înainte. Transformarea prin care a trecut iubita lui Ian
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Skoda Scala 2021, compacta ideală pentru familii și oraș. Puncte forte și compromisuri la sub 8.000 de euro
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Criptarea care îți protejează contul bancar ar putea fi „spartă” de un calculator cuantic în 3 zile, sugerează un studiu
Mediafax Italia
Codul secret care TE POATE SALVA pe stradă!
Mediafax Spania
BREAKING! Șoferului premierului, ARESTAT!
NEWS ALERTRezultatele referendumului de la Rășinari. Peste 98% dintre votanți s-au pronunțat împotriva proiectului minei de magneziu. Mesajul primarului
07:26
Rezultatele referendumului de la Rășinari. Peste 98% dintre votanți s-au pronunțat împotriva proiectului minei de magneziu. Mesajul primarului
NEWS ALERTAvertismentul Curții de Apel pentru judecătorii Tribunalului care analizează măsura preventivă a lui Călin Georgescu: fără probe care să răstoarne motivarea arestării, aceștia nu ar trebui să admită cererile sale
07:00
Avertismentul Curții de Apel pentru judecătorii Tribunalului care analizează măsura preventivă a lui Călin Georgescu: fără probe care să răstoarne motivarea arestării, aceștia nu ar trebui să admită cererile sale
JUSTIȚIETribunalul București analizează cererea lui Călin Georgescu de înlocuire a arestului său preventiv cu o altă măsură
06:00
Tribunalul București analizează cererea lui Călin Georgescu de înlocuire a arestului său preventiv cu o altă măsură
EXCLUSIVGândul l-a descoperit pe hackerul care ar fi atacat sistemele frigorifice de la Carrefour. A fost jurnalist la București, apoi a ajuns în vizorul FBI
06:00
Gândul l-a descoperit pe hackerul care ar fi atacat sistemele frigorifice de la Carrefour. A fost jurnalist la București, apoi a ajuns în vizorul FBI
INEDITMai ții minte mașina României anilor 2000, celebrul Daewoo Cielo? Unele exemplare au supraviețuit până astăzi și sunt înregistrate ca vehicule istorice. Cât costă un exemplar cu doar 4.500 de kilometri la bord
06:00
Mai ții minte mașina României anilor 2000, celebrul Daewoo Cielo? Unele exemplare au supraviețuit până astăzi și sunt înregistrate ca vehicule istorice. Cât costă un exemplar cu doar 4.500 de kilometri la bord
CONTROVERSĂDonald Trump, în postura de președinte lipsit de putere la Summitul APEC cu Putin și Xi. Ce alt fost președinte al SUA a mai avut o experiență similară după ce propriul partid a pierdut controlul asupra Congresului
00:05
Donald Trump, în postura de președinte lipsit de putere la Summitul APEC cu Putin și Xi. Ce alt fost președinte al SUA a mai avut o experiență similară după ce propriul partid a pierdut controlul asupra Congresului

Cele mai noi

Trimite acest link pe