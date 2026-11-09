Luca Niculescu, surprins într-o librărie Cărturești. Nimeni nu l-a recunoscut pe primul-ministru al României

Primul-ministru Luca Niculescu a fost văzut într-o librărie Cărturești, din Capitală, răsfoind liniștit cărțile, fără ca nimeni să-l rescunoască. Premierul a stat minute bune în locație, liniștit și complet nebăgat în seamă de cei din jur.

O fotografie cu Luca Niculescu în librărie a fost publicată Facebook, Alex Seremet notând că „nimeni nu schițează nici cel mai mic semn de recunoaștere”.

Un premier pasionat de lectură

Șeful Guvernului a petrecut câteva zeci de minute în librărie, împreună cu alți români, dar nimeni nu a părut să-și dea seama cine se află acolo. Un bărbat a imortalizat momentul și a publicat pe social media fotografia. În descriere, el arată că l-a urmărit ceva timp pe premier, care a căutat liniștit printre cărți.

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„Sunt de minute bune în Cărturești Verona și îl urmăresc. Luca Niculescu, prim-ministrul României, răsfoiește nestingherit cărți. Nimeni nu schițează nici cel mai mic semn de recunoaștere. Absolut nimeni. E prima oară, probabil, când avem un prim-ministru așa de anonim. Pe de altă parte, nu știu câți au bătut librăriile”, scrie Alex Seremet în postarea pe de Facebook.

Ca jurnalist și diplomat, Luca Niculescu probabil este cel mai puțin cunoscut premier pe care l-a avut România. Personaj discret, șeful Executivului nu atrage atenția, aparițiile sale publice fiind mai degrabă discrete, spre deosebire de cele ale predecesorilor săi.

Iar tocmai acest anonimat îi oferă lui Luca Niculescu șansa de a se bucura fără să fie deranjat de una dintre marile sale pasiuni – lectura. Vizita sa la Cărturești a părut mai degrabă o ieșire de rutină decât un moment planificat.

Și Bolojan a fost surprins la un anticariat

Pe când încă mai era în funcție, și fostul premier Ilie Bolojan a fost văzut într-un anticariat. La 4 august, Ilie Bolojan era zărit într-un anticariat din centrul Capitalei. Primul-ministru a fost neînsoțit în magazin, fără consilieri sau pază, iar la final a luat o carte despre relațiile dintre Principatele Române și Imperiul Otoman.

Reprezentanții Galeriilor Cișmigiu au scris pe Facebook despre vizita lui Bolojan, publicând și o fotografie cu fostul premier.

„Chiar mai înainte, eram într-o dilemă clasică: «Ce facem? Mai stăm să așteptăm vreo achiziție sau plecăm noi repede pe teren după alta?» (că, de, în ultimul timp mai mult cumpărăm decât vindem). Și tocmai când ne pregăteam de plecare, intră Ilie Bolojan. Fără alai, pur și simplu ca un om care caută o carte bună la final de zi. Nu e prima dată când ne trece pragul, ceea ce ne bucură sincer – e un gest care arată că, dincolo de funcții și administrație, rămâne un om simplu, ancorat în carte și cultură”, au scris cei de la Galeriile Cișmigiu pe social media.

La plecare, Bolojan a cumpărat volumul „Românii și Otomanii”, semnat de istoricul Tahsin Gemil, o carte listată pe site-ul anticariatului la prețul de 150 de lei.