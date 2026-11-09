Gadi Eisenkot, rivalul lui Netanyahu, desemnat să formeze noul guvern al Israelului: „Suntem într-o perioadă critică”. Blocul fostului premier ar putea ajunge în opoziție

Președintele Israelului, Isaac Herzog, i-a încredințat lui Gadi Eisenkot mandatul de a forma viitorul guvern, după alegerile în care blocul condus de Benjamin Netanyahu a pierdut majoritatea parlamentară. Situația politică după alegerile parlamentare din Israel pare că urmează să intre într-un blocaj după ce niciuna dintre tabere nu deține suficiente mandate pentru a guverna singură.

Președintele israelian Isaac Herzog l-a desemnat oficial, duminică, 8 noiembrie, pe Gadi Eisenkot, liderul partidului centrist Yashar și al principalului bloc de opoziție, să formeze următorul guvern al Israelului. Decizia vine după alegerile legislative din 27 octombrie, care au lăsat formațiunea premierului în exercițiu, Benjamin Netanyahu, fără o majoritate în Knesset, potrivit The Guardian.

Ceremonia de încredințare a mandatului a avut loc la reședința prezidențială din Ierusalim, unde Isaac Herzog a insistat asupra necesității constituirii unui executiv capabil să asigure stabilitatea politică a țării.

„Statul Israel are nevoie de un guvern stabil (…) Eisenkot, mă aștept de la dumneavoastră să faceți tot posibilul pentru a forma un guvern care să-i servească atât pe cei care v-au votat, cât și pe cei care nu v-au votat”, a declarat Isaac Herzog, președintele Israelului.

Șeful statului israelian a atras atenția și asupra schimbărilor politice din SUA, principalul aliat internațional al Israelului, după umilința de la alegerile de la jumătatea mandatului, în urma cărora republicanii lui Trump au pierdut majoritatea în Congres în favoarea democraților.

Herzog a indicat că viitorul guvern va trebui să gestioneze atât provocările interne, cât și evoluțiile diplomatice și de securitate din Orientul Mijlociu.

„Trebuie să facem să avanseze procesele diplomatice din regiune după război, să implementăm planul în 20 de puncte al președintelui Trump” pentru Fâșia Gaza și „să facem față noii realități politice” din Statele Unite, a afirmat președintele israelian.

Eisenkot nu exclude o coaliție cu partidul lui Netanyahu

După primirea mandatului, Gadi Eisenkot s-a declarat dispus să negocieze inclusiv cu formațiuni care au susținut până acum guvernarea lui Benjamin Netanyahu.

Liderul Yashar a precizat că nu exclude participarea partidului Likud și a Partidului Sionist Religios, condus de ministrul de Finanțe Bezalel Smotrich, la o eventuală coaliție guvernamentală.

„Dacă membrii Likud și ai Partidului Sionist Religios cred sincer că a sosit momentul unității (…), eu nu văd niciun motiv să nu susțină un guvern condus de mine și bazat pe principiile pe care le-am prezentat”, a declarat Gadi Eisenkot, liderul partidului Yashar.

El a avertizat că Israelul traversează o perioadă de instabilitate politică, în care formarea unui guvern va necesita negocieri între partide cu poziții diferite.

„Trecem printr-una dintre cele mai critice perioade pe care le-a cunoscut vreodată democrația israeliană”, a afirmat Eisenkot.

Nici Netanyahu, nici Eisenkot nu au majoritate în Parlament

Potrivit rezultatelor alegerilor legislative din 27 octombrie, niciunul dintre principalele tabere politice nu a reușit să obțină cele 61 de mandate necesare pentru a controla majoritatea în Knesset, parlamentul israelian format din 120 de membri.

Coaliția de dreapta condusă de Likud, partidul premierului Benjamin Netanyahu, a obținut 53 de mandate, în timp ce blocul de opoziție coordonat de Gadi Eisenkot a câștigat 48 de locuri.

Celelalte 19 mandate au revenit partidelor arabe, care pot avea un rol important în negocierile pentru constituirea unei majorități parlamentare.