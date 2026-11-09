Război în Ucraina, ziua 1.719. Hackerii au spart serverele unei instituții de forță din Rusia. Câți soldați a pierdut Putin, de fapt

Războiul din Ucraina a intrat luni, 9 noiembrie 2026, în a 1719-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Grupurile de hackeri Kiberpartizany BY și Silent Crow susțin că au spart serverele Serviciului Federal de Statistică al Rusiei (Rosstat). Astfel, din datele culese ei au aflat că cel puțin 390.000 de soldați ruși au murit în războiul din Ucraina.

23 TB de date, sustrase de la Rosstat

Din câte se pare, hackerii au reușit să fure aproximativ 23 de terabytes de date. Conform Euronews, acestea includ documente interne, statistici demografice și economice, precum și informații despre pierderile rusești în războiul împotriva Ucrainei.

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Potrivit Kiberpartizany BY, la data de 27 august 2026, cel puțin 393.881 de cetățeni ruși au fost uciși în război. Silent Crow oferă o cifră și mai mare, de 450.100 de morți.

Această diferență semnificativă în estimări se datorează utilizării unor metode diferite de calculare a pierderilor de vieți omenești. Kiberpartizany BY a numărat decesele pentru care acțiunile militare sau consecințele acestora au fost enumerate drept cauză. În schimb, Silent Crow nu a inclus doar persoanele ucise în luptă, ci a adăugat și alte câteva categorii de decese. Perderi în afara luptei în rândul personalului militar, decese marcate ca acte teroriste și decese ale unor persoane înregistrate în Rusia, dar care au murit în teritorii ocupate sau în Ucraina, unde cauza exactă a decesului nu a fost stabilită.

Rusia nu a publicat statistici oficiale privind pierderile în luptă din septembrie 2022.