Republica Moldova a pus sub tensiune, pe 8 noiembrie, linia electrică Vulcănești–Chișinău, care permite transportul energiei din România către capitală fără tranzitarea Transnistriei. Investiția de 61 de milioane de euro va reduce dependența de infrastructura de la Cuciurgan.

Republica Moldova face un nou pas în consolidarea legăturilor energetice cu România, după punerea sub tensiune a liniei electrice Vulcănești-Chișinău. Infrastructura de 157 de kilometri permite transportul energiei importate de peste Prut direct către capitala moldoveană, fără ca aceasta să mai treacă prin nodul energetic Cuciurgan, aflat în regiunea separatistă Transnistria, potrivit Mediafax.ro.

Noua linie, inaugurată duminică, 8 noiembrie, împreună cu stațiile electrice aferente, oferă Chișinăului o alternativă la infrastructura controlată de autoritățile de la Tiraspol. Energia provenită din România ajunge în Republica Moldova prin interconexiunea Isaccea, din județul Tulcea, și Vulcănești, de unde poate fi transportată pe noul traseu.

La ceremonia oficială au participat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, ministrul moldovean al Energiei, Dorin Junghietu, și reprezentanți ai Băncii Mondiale.

„Am reușit să rezolvăm o problemă majoră. Nimeni nu ne mai poate șantaja, stinge lumina și închide căldura. Independența energetică, pentru noi, înseamnă să putem decide singuri de unde cumpărăm energia, fără să fim vulnerabili la presiuni și șantaj”, a declarat Maia Sandu, președinta Republicii Moldova.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, șefa statului moldovean a acuzat Moscova că a folosit timp de decenii livrările de energie pentru a exercita presiuni asupra Republicii Moldova.

„Timp de decenii, Moscova a folosit energia pentru a ne șantaja. Acest lucru nu se va mai întâmpla: Republica Moldova nu mai cumpără deloc gaze rusești, iar alte două linii electrice către România sunt în pregătire”, a transmis Maia Sandu.

Noua linie poate transporta peste jumătate din necesarul de electricitate al Republicii Moldova

Linia Vulcănești–Chișinău traversează 35 de localități și conectează stația electrică din sudul Republicii Moldova cu cea din capitală. Infrastructura funcționează la o tensiune de 400 kV și are o capacitate de transport de până la 630 MVA, corespunzătoare, potrivit autorităților, unei puteri care poate acoperi peste jumătate din necesarul de electricitate al țării în perioadele de consum maxim.

Prin eliminarea necesității de a tranzita nodul Cuciurgan pentru energia transportată pe această rută, autoritățile de la Chișinău urmăresc să reducă riscul întreruperilor și vulnerabilitatea sistemului energetic la eventuale presiuni politice.

„Securitatea energetică înseamnă lumină în case, activitatea întreprinderilor și servicii care funcționează. Dar înseamnă și libertatea de a lua decizii fără teama că cineva va folosi energia pentru a-și impune voința”, a declarat Dorin Junghietu, ministrul Energiei din Republica Moldova.

Investiția s-a ridicat la aproximativ 61 de milioane de euro, finanțarea fiind asigurată printr-un împrumut acordat de Banca Mondială. Din suma totală, 27 de milioane de euro au fost destinate construcției propriu-zise a liniei electrice.

Proiectul are în spate mai bine de un deceniu de pregătiri. Primele demersuri au început în 2013, iar acordul de finanțare a fost aprobat în 2019. Inițial, infrastructura trebuia să devină funcțională în august 2024, însă dificultățile de aprovizionare cu echipamente, generate în principal de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, au provocat întârzieri.

Construcția liniei a fost finalizată în noiembrie 2025, după care au urmat verificările tehnice, testele de siguranță și procedurile de recepție. Lucrările la stația Vulcănești s-au încheiat în iunie 2026.

Maia Sandu a comparat rolul noii infrastructuri cu cel al gazoductului Iași-Ungheni- Chișinău, care a permis diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale după întreruperea livrărilor de către Gazprom.

„Așa cum gazoductul ne-a oferit o alternativă pentru aprovizionarea cu gaze, această linie ne oferă o rută suplimentară pentru transportul energiei electrice și reduce riscurile de deconectare”, a explicat președinta.

Sandu a amintit și de perioadele în care Republica Moldova s-a confruntat cu amenințări privind întreruperea furnizării energiei, în contextul relațiilor tensionate cu Rusia.

„De fiecare dată când Moldova îndrăznea să aleagă altceva decât își dorea Moscova, eram amenințați că vom rămâne fără lumină și căldură. Și au fost perioade în care am fost deconectați de la energie. Ultima dată s-a întâmplat în toamna anului 2021”, a declarat Maia Sandu.

Alte două linii electrice vor lega România de Republica Moldova. Investiții de sute de milioane de euro

Autoritățile moldovene pregătesc încă două interconexiuni de înaltă tensiune cu România, pe traseele Bălți-Suceava și Strășeni -Gutinaș. Ambele proiecte sunt concepute pentru a diversifica rutele de alimentare și pentru a consolida integrarea Republicii Moldova în sistemul energetic european.

Interconexiunea Bălți – Suceava, estimată la aproximativ 77 de milioane de euro, beneficiază de sprijin financiar din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Băncii Europene de Investiții și Uniunii Europene. Începerea lucrărilor este programată pentru 2027.

Pentru proiectul Strășeni – Gutinaș, Statele Unite au aprobat o finanțare de 130 de milioane de dolari. Investiția include construirea a aproximativ 72 de kilometri de linie electrică pe teritoriul Republicii Moldova și modernizarea stației Strășeni, termenul estimat pentru finalizare fiind anul 2032.

Prezentă la inaugurarea liniei Vulcănești -Chișinău, comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a evidențiat importanța noii infrastructuri în reducerea influenței energetice a Moscovei asupra Chișinăului.

„Astăzi putem spune că dependența Republicii Moldova de energia rusească este cu adevărat încheiată. Nicio țară nu are dreptul și nu va putea utiliza în continuare sursele energetice pentru a dicta ceva Republicii Moldova”, a declarat Marta Kos, comisara europeană pentru Extindere.

Comisara UE a precizat că dezvoltarea interconexiunilor cu România va oferi Republicii Moldova acces la mai multe surse de aprovizionare, inclusiv la energia comercializată pe piețele europene, unde autoritățile de la Chișinău vor putea căuta oferte mai avantajoase.