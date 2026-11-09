(P) Un standard construit în România. Povestea Klintensiv, la 15 ani de la înființare

În 2011, Klintensiv era un producător mic de dezinfectanți, cu o ambiție mai mare decât propria dimensiune: să construiască în România o capacitate industrială pe care sistemul medical să se poată sprijini. Cincisprezece ani mai târziu, produsele companiei sunt folosite de aproape jumătate din piața medicală din țară, potrivit unui studiu de piață independent, finanțat de BERD și realizat în 2026. Iar produsele sale au început deja să treacă granițele.

Drumul dintre cele două momente nu a fost unul liniar. Este povestea unei companii care a crescut mai ales atunci când i-ar fi fost mai simplu să profite și care încearcă acum să demonstreze că un standard construit acasă poate fi și exportat.

Un început fără garanții

Klintensiv a pornit din convingerea fondatorului său, Cristian Stanciu, economist și antreprenor cu afaceri construite anterior în mai multe industrii, că prevenția infecțiilor din spitalele românești nu ar trebui să depindă în întregime de produse aduse din afară. Ambiția era una industrială, nu doar comercială: o fabrică românească, cu laborator propriu de cercetare-dezvoltare și ciclu complet de producție, de la formulare până la produsul finit.

Primii ani au fost, inevitabil, ani de construcție: avize de produs biocid, investiții în laborator și în linii de producție, primii clienți câștigați unul câte unul, într-o piață în care un producător local trebuia să își dovedească seriozitatea de fiecare dată de la capăt.

Testul

Momentul în care această construcție a fost pusă la încercare a venit în 2020. Când livrările din import s-au oprit, compania a investit masiv în capacitate și a direcționat aproape toată producția către spitale, menținând prețurile cât de jos a putut, chiar și pe măsură ce materiile prime se scumpeau. Pe termen scurt, decizia a costat. Pe termen lung, a construit ceva ce nu se cumpără: încrederea unor clienți care au rămas și după ce criza a trecut.

Creșterea, fără scurtături

Anii care au urmat au confirmat direcția. În 2025, afacerea a crescut cu 34%, susținută în principal de gama de dezinfectanți medicali. Creșterea a venit într-o perioadă în care piața a devenit tot mai presată de preț, iar compania a ales să nu coboare standardul pentru a ține pasul cu această presiune.

„Capacitatea nu înseamnă doar linii de producție. Înseamnă oameni care știu ce fac și procese care dau același rezultat în fiecare zi. Pe asta am construit”, spune Paul Radu, director de operațiuni Klintensiv.

Mai mult decât produse

Pe măsură ce a crescut, Klintensiv a încetat să se mai definească doar prin ce fabrică. În jurul produselor s-a construit un ecosistem: traininguri pentru personalul medical, organizate direct în spitale, ghiduri și proceduri de dezinfecție puse gratuit la dispoziția unităților medicale, videoclipuri care arată utilizarea corectă a produselor și programe educaționale susținute de specialiști din sistemul de sănătate. Logica este simplă: un produs bun, aplicat greșit, nu protejează pe nimeni.

Aceeași logică funcționează și în interiorul companiei. Klintensiv investește în formarea propriilor angajați, inclusiv a celor care vin fără experiență anterioară în industrie, și în păstrarea lor pe termen lung. Pentru un producător industrial, este o investiție la fel de importantă ca aceea în echipamente.

Un standard în dezinfecția medicală

Rezultatul acestor ani se vede în locul pe care compania îl ocupă astăzi. Pentru spitale, clinici și cabinete din toată țara, Klintensiv a devenit un standard în dezinfecția medicală: un furnizor ales nu pentru o ofertă de moment, ci pentru predictibilitate, documentație completă și capacitatea de a livra constant. Este o poziție construită contract cu contract, nu printr-o campanie.

Dincolo de granițe

Următorul capitol se scrie în afara țării, iar primele lui pagini au fost deja scrise. Klintensiv exportă dezinfectanți, cu livrări efectuate deja în state ale Uniunii Europene, precum Polonia. În paralel, compania a semnat primele contracte de private label și a început deja livrările către parteneri, iar departamentul propriu de cercetare-dezvoltare îi permite să creeze formule dedicate, fără să schimbe standardul de producție.

Pe piețele externe, Klintensiv vine cu argumentul pe care l-a construit acasă: standarde europene, stabilitate și expertiză locală. Pentru un producător care, cu cincisprezece ani în urmă, își câștiga primii clienți unul câte unul, faptul că produsele lui ajung astăzi în alte țări europene este, poate, cea mai clară măsură a drumului parcurs.

„Am arătat că un standard în dezinfecția medicală se poate construi în România. Acum vrem să arătăm că se poate și exporta”, spune Cristian Stanciu, director general Klintensiv.

O construcție răbdătoare

Privită în ansamblu, povestea Klintensiv nu este cea a unei ascensiuni spectaculoase, ci a unei construcții răbdătoare: un laborator, o fabrică, o echipă, apoi încrederea clienților și, abia la final, ambiția de a exporta. Este genul de poveste pe care industria românească o spune rar despre ea însăși. Iar faptul că vine dintr-o industrie a lucrurilor pe care nimeni nu le observă până nu lipsesc spune ceva despre locul în care se construiesc, de fapt, standardele: în detaliile pe care nu le vede nimeni.