Prima pagină » Comunicate de presă » (P) Un standard construit în România. Povestea Klintensiv, la 15 ani de la înființare

(P) Un standard construit în România. Povestea Klintensiv, la 15 ani de la înființare

(P) Un standard construit în România. Povestea Klintensiv, la 15 ani de la înființare
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În 2011, Klintensiv era un producător mic de dezinfectanți, cu o ambiție mai mare decât propria dimensiune: să construiască în România o capacitate industrială pe care sistemul medical să se poată sprijini. Cincisprezece ani mai târziu, produsele companiei sunt folosite de aproape jumătate din piața medicală din țară, potrivit unui studiu de piață independent, finanțat de BERD și realizat în 2026. Iar produsele sale au început deja să treacă granițele.

Drumul dintre cele două momente nu a fost unul liniar. Este povestea unei companii care a crescut mai ales atunci când i-ar fi fost mai simplu să profite și care încearcă acum să demonstreze că un standard construit acasă poate fi și exportat.

Un început fără garanții

Klintensiv a pornit din convingerea fondatorului său, Cristian Stanciu, economist și antreprenor cu afaceri construite anterior în mai multe industrii, că prevenția infecțiilor din spitalele românești nu ar trebui să depindă în întregime de produse aduse din afară. Ambiția era una industrială, nu doar comercială: o fabrică românească, cu laborator propriu de cercetare-dezvoltare și ciclu complet de producție, de la formulare până la produsul finit.

Primii ani au fost, inevitabil, ani de construcție: avize de produs biocid, investiții în laborator și în linii de producție, primii clienți câștigați unul câte unul, într-o piață în care un producător local trebuia să își dovedească seriozitatea de fiecare dată de la capăt.

Testul

Momentul în care această construcție a fost pusă la încercare a venit în 2020. Când livrările din import s-au oprit, compania a investit masiv în capacitate și a direcționat aproape toată producția către spitale, menținând prețurile cât de jos a putut, chiar și pe măsură ce materiile prime se scumpeau. Pe termen scurt, decizia a costat. Pe termen lung, a construit ceva ce nu se cumpără: încrederea unor clienți care au rămas și după ce criza a trecut.

Creșterea, fără scurtături

Anii care au urmat au confirmat direcția. În 2025, afacerea a crescut cu 34%, susținută în principal de gama de dezinfectanți medicali. Creșterea a venit într-o perioadă în care piața a devenit tot mai presată de preț, iar compania a ales să nu coboare standardul pentru a ține pasul cu această presiune.

„Capacitatea nu înseamnă doar linii de producție. Înseamnă oameni care știu ce fac și procese care dau același rezultat în fiecare zi. Pe asta am construit”, spune Paul Radu, director de operațiuni Klintensiv.

Mai mult decât produse

Pe măsură ce a crescut, Klintensiv a încetat să se mai definească doar prin ce fabrică. În jurul produselor s-a construit un ecosistem: traininguri pentru personalul medical, organizate direct în spitale, ghiduri și proceduri de dezinfecție puse gratuit la dispoziția unităților medicale, videoclipuri care arată utilizarea corectă a produselor și programe educaționale susținute de specialiști din sistemul de sănătate. Logica este simplă: un produs bun, aplicat greșit, nu protejează pe nimeni.

Aceeași logică funcționează și în interiorul companiei. Klintensiv investește în formarea propriilor angajați, inclusiv a celor care vin fără experiență anterioară în industrie, și în păstrarea lor pe termen lung. Pentru un producător industrial, este o investiție la fel de importantă ca aceea în echipamente.

Un standard în dezinfecția medicală

Rezultatul acestor ani se vede în locul pe care compania îl ocupă astăzi. Pentru spitale, clinici și cabinete din toată țara, Klintensiv a devenit un standard în dezinfecția medicală: un furnizor ales nu pentru o ofertă de moment, ci pentru predictibilitate, documentație completă și capacitatea de a livra constant. Este o poziție construită contract cu contract, nu printr-o campanie.

Dincolo de granițe

Următorul capitol se scrie în afara țării, iar primele lui pagini au fost deja scrise. Klintensiv exportă dezinfectanți, cu livrări efectuate deja în state ale Uniunii Europene, precum Polonia. În paralel, compania a semnat primele contracte de private label și a început deja livrările către parteneri, iar departamentul propriu de cercetare-dezvoltare îi permite să creeze formule dedicate, fără să schimbe standardul de producție.

Pe piețele externe, Klintensiv vine cu argumentul pe care l-a construit acasă: standarde europene, stabilitate și expertiză locală. Pentru un producător care, cu cincisprezece ani în urmă, își câștiga primii clienți unul câte unul, faptul că produsele lui ajung astăzi în alte țări europene este, poate, cea mai clară măsură a drumului parcurs.

„Am arătat că un standard în dezinfecția medicală se poate construi în România. Acum vrem să arătăm că se poate și exporta”, spune Cristian Stanciu, director general Klintensiv.

O construcție răbdătoare

Privită în ansamblu, povestea Klintensiv nu este cea a unei ascensiuni spectaculoase, ci a unei construcții răbdătoare: un laborator, o fabrică, o echipă, apoi încrederea clienților și, abia la final, ambiția de a exporta. Este genul de poveste pe care industria românească o spune rar despre ea însăși. Iar faptul că vine dintr-o industrie a lucrurilor pe care nimeni nu le observă până nu lipsesc spune ceva despre locul în care se construiesc, de fapt, standardele: în detaliile pe care nu le vede nimeni.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

COMUNICATElectromontaj accelerează dezvoltarea strategică globală și își extinde echipa printr-o amplă campanie de recrutare
12:02, 05 Nov 2026
Electromontaj accelerează dezvoltarea strategică globală și își extinde echipa printr-o amplă campanie de recrutare
COMUNICATRelaxing Friday, varianta mai buna a Black Friday Therme Bucuresti propune „O zi de vară pentru iarna asta, oricand in urmatoarele 3 luni, cu minus 30% “ exclusiv pe 6 noiembrie
19:12, 04 Nov 2026
Relaxing Friday, varianta mai buna a Black Friday Therme Bucuresti propune „O zi de vară pentru iarna asta, oricand in urmatoarele 3 luni, cu minus 30% “ exclusiv pe 6 noiembrie
COMUNICATComunicat | Allianz-Țiriac și Patria Bank își consolidează parteneriatul prin includerea asigurării de locuință My Home în oferta destinată clienților băncii
14:29, 30 Oct 2026
Comunicat | Allianz-Țiriac și Patria Bank își consolidează parteneriatul prin includerea asigurării de locuință My Home în oferta destinată clienților băncii
COMUNICATComunicat: Fundația Țiriac lansează programe gratuite de inițiere în înot, scrimă și judo, la noua locație Allianz-Țiriac Summer Arena din Otopeni
13:23, 30 Oct 2026
Comunicat: Fundația Țiriac lansează programe gratuite de inițiere în înot, scrimă și judo, la noua locație Allianz-Țiriac Summer Arena din Otopeni
ADVERTORIALOchelarii actuali mai corespund nevoilor tale? Ce merită verificat în această toamnă
09:00, 27 Oct 2026
Ochelarii actuali mai corespund nevoilor tale? Ce merită verificat în această toamnă
COMUNICATComunicat | Dincolo de proiecte: cum arată capacitatea de execuție din spatele WALDEVAR
10:28, 26 Oct 2026
Comunicat | Dincolo de proiecte: cum arată capacitatea de execuție din spatele WALDEVAR
Mediafax
Telefonul l-a dat DE GOL! Cum a contribuit dispozitivul la căderea unui cancelar european
Digi24
Ce se știe despre presupusul autor al atacului din Cracovia: imagine tulburătoare a unui extremist. Prima zi de doliu național
Cancan.ro
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o casă cu doar 6400 de euro. Terenul are peste 2000 de metri pătrați
Prosport.ro
Alexandru Țiriac a pus ochii pe minunea chinezească de 3.000.000 de euro, care a depășit 500 km/h
Adevarul
De la un profit de 272 de milioane de euro la vânzarea cu 200 de milioane. Cum a ajuns Liberty Galați în pragul falimentului
Mediafax
„Sunt mândru de tine, doamna mea”. Claudiu Manda, mesaj pentru Olguța Vasilescu
Click
Mariana Mihuț a împlinit 84 de ani! Fermecat de frumusețea ei, Victor Rebengiuc a divorțat de prima soție: „Ne-am iubit mult!”
Digi24
După valul de frig și ploi, vom avea vreme de primăvară: temperaturi de peste 20°C
Cancan.ro
Prințul întoarce armele: Reacție misogină a lui Marco la adresa Gabriellei. Cum a jignit-o și ce a spus despre aspectul fizic al ispitei
Ce se întâmplă doctore
La 81 de ani, arată senzațional! Actrița din „Blade Runner” a stârnit un val de reacții cu o fotografie în costum de baie: „Ireală!”
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Skoda Scala 2021, compacta ideală pentru familii și oraș. Puncte forte și compromisuri la sub 8.000 de euro
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Criptarea care îți protejează contul bancar ar putea fi „spartă” de un calculator cuantic în 3 zile, sugerează un studiu
Mediafax Italia
Codul secret care TE POATE SALVA pe stradă!
Mediafax Spania
BREAKING! Șoferului premierului, ARESTAT!
ENERGIEUltimele pregătiri la Unitatea 2 a Centralei de la Cernavodă înainte de repunerea în funcțiune. A fost declanșată secvența de pornire
09:40
Ultimele pregătiri la Unitatea 2 a Centralei de la Cernavodă înainte de repunerea în funcțiune. A fost declanșată secvența de pornire
FLASH NEWSDeputata liberală Raluca Turcan afirmă că PNL și USR vor să construiască „Polul Modernizării” pentru a „sancționa greșelile guvernării” Niculescu
09:27
Deputata liberală Raluca Turcan afirmă că PNL și USR vor să construiască „Polul Modernizării” pentru a „sancționa greșelile guvernării” Niculescu
VIDEOIon Cristoiu: PNL își vâră mortul în casă – Ludovic Orban
09:17
Ion Cristoiu: PNL își vâră mortul în casă – Ludovic Orban
ULTIMA ORĂAtacatorul, care a ucis șase oameni la Cracovia și a rănit alți 16, a murit la spital. Înainte de a comite masacrul și-a executat mama, tatăl și sora în locuința familie. Poliția a găsit șapte arme în locuința sa
09:09
Atacatorul, care a ucis șase oameni la Cracovia și a rănit alți 16, a murit la spital. Înainte de a comite masacrul și-a executat mama, tatăl și sora în locuința familie. Poliția a găsit șapte arme în locuința sa
SHOWBIZPovestea dramatică a lui Nea Popa din serialul „La Bloc”: A rămas fără casă și e grav bolnav. Ce pensie primește, după 51 de ani de filme și teatru
09:07
Povestea dramatică a lui Nea Popa din serialul „La Bloc”: A rămas fără casă și e grav bolnav. Ce pensie primește, după 51 de ani de filme și teatru
REACȚIEScandal la Teatrul Național. Directorul onorific al instituției, Andrei Șerban, îi cere demisia lui Felix Alexa, după acuzele care i s-au adus
08:58
Scandal la Teatrul Național. Directorul onorific al instituției, Andrei Șerban, îi cere demisia lui Felix Alexa, după acuzele care i s-au adus

Cele mai noi

Trimite acest link pe