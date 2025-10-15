Prima pagină » Actualitate » Ninge sau nu iarna asta în România? Prognoza meteorologilor EaseWeather pentru decembrie, ianuarie și februarie, în București

15 oct. 2025, 07:49, Actualitate
Vin sau nu ninsorile în România, iarna aceasta? Meteorologii EaseWeather au întocmit prognoza pentru lunile decembrie, ianuarie și februarie, în București. 

În ultima perioadă, prognoza meteorologică a oscilat, de la ploi consistente în partea sudică a țării, până la ninsori în zonele montane. După ce vremea a cunoscut o ușoară încălzire, acum meteorologii anunță că revin precipitațiile. Între timp, meteorologii EaseWeather au întocmit prognoza pentru lunile de iarnă, care este valabilă pentru București.

Vremea în București, în decembrie 2025

Prognoza lunii decembrie 2025 aduce surprize pentru locuitorii Capitalei. Potrivit meteorologilor EaseWeather, nu se vor înregistra precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În schimb, luna decembrie aduce zile ploioase și temperaturi maxime care nu vor depăși 10 grade Celsius.  Zilele când se vor înregistra precipitații sunt:

  • 6 dececmbrie 2025, București: plouă. Temperatura maximă de 6 grade Celsius.
  • 7 dececmbrie 2025, București: plouă. Temperatura maximă de 7 grade.
  • 8 dececmbrie 2025, București: plouă. Temperatura maximă de 7 grade.
  • 10 dececmbrie 2025, București: plouă. Temperatura maximă de 10 grade.
  • 11 dececmbrie 2025, București: plouă. Temperatura maximă de 10 grade.
  • 12 dececmbrie 2025, București: plouă. Temperatura maximă de 9 grade.
  • 21 dececmbrie 2025, București: plouă. Temperatura maximă de 5 grade.
  • 26 dececmbrie 2025, București: plouă. Temperatura maximă de 8 grade.
  • 27 dececmbrie 2025, București: plouă. Temperatura maximă de 6 grade.

Prognoza pentru luna decembrie 2025 valabilă pentru orașul București

Vremea în Capitală, în ianuarie 2026

Luna ianuarie 2026 ar putea veni cu ninsori, susțin meteorologii, în anumite zile. Deși în prima parte a lunii se vor înregistra temperaturi ce vor atinge chiar și 11 grade Celsius, meteorologii arată că ninsorile nu vor lipsi. În acest sens, prima ninsoare ar avea loc pe 11 ianuarie 2026, cu o maximă ce nu va depăși 4 grade Celsius. Apoi, mai este așteptată o ninsoare pe 26 ianuarie 2026, iar temperatura maximă nu va depăși 6 grade Celsius. Zilele în care se vor înregistra ploi și ninsori sunt:

  • 4 ianuarie 2026, București: plouă. Temperatura maximă va fi de 10 grade Celsius.
  • 7 ianuarie 2026, București: plouă. Temperatura maximă va fi de 9 grade Celsius.
  • 8 ianuarie 2026, București: plouă. Temperatura maximă va fi de 7 grade Celsius.
  • 9 ianuarie 2026, București: plouă. Temperatura maximă va fi de 7 grade.
  • 10 ianuarie 2026, București: plouă. Temperatura maximă va fi de 6 grade.
  • 11 ianuarie 2026, București: ninge. Temperatura maximă va fi de 4 grade.
  • 12 ianuarie 2026, București: plouă. Temperatura maximă va fi de 2 grade.
  • 26 ianuarie 2026, București: plouă. Temperatura maximă va fi de 6 grade.
  • 27 ianuarie 2026, București: ninge. Temperatura maximă va fi de 6 grade.
  • 30 ianuarie 2026, București: plouă. Temperatura maximă va fi de 7 grade.

Prognoza meteo pentru București, luna ianuarie 2026

Vremea în București, luna februarie 2026

Meteorologii EaseWeather vin cu vești și pentru luna februarie 2026. În data de 12 februarie 2026 se vor înregistra precipitații sub formă de ninsoare, în București. Temperatura maximă nu va trece de 8 grade Celsius. De altfel, la data de 28 februarie 2026 va ploua, susțin meteorologii. Temperaturile maxime ale lunii se vor situa între 5 și 14 grade Celsius.

Vremea în București, luna februarie 2026

Sursă foto: EaseWeather

