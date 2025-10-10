Te-ai săturat de ploaie și de temperaturile scăzute? Iată un TOP 10 destinații ÎNSORITE din Europa unde să te bucuri de Soare și căldură

Vremea din această toamnă pare să fie mai mohorâtă și ploioasă decât în anii precedenți. De aceea, tot mai mulți români își iau concediu acum, în octombrie și în noiembrie, în destinațiile cele mai însorite din Europa, acolo unde cerul este albastru, plajele sunt încă aglomerate de turiști care se bronzează, precipitațiile sunt rare, umiditatea tropicală face echipă bună cu căldura și cu curenții maritimi, iar frunzele copacilor sunt încă verzi.

Românii nu se lasă intimidați de Ciclonul Barbara și de alertele meteo panicarde, căutând să-și rezerve pe site-urile de booking cele mai ieftine zboruri low cost și cazări în țări de climă mediteraneeană.

Cele mai frecventate țări de către turiștii români pe durata extrasezonului sunt Italia și Spania. Libertatea a publicat și un top 10 cele mai însorite orașe europene unde ploile sunt rare, iar cerul este senin:

Alicante (Spania); Catania (Italia); Murcia (Spania); Malaga (Spania); Messina (Italia); Valencia (Spania); Nisa (Franța); Las Palmas (Spania); Granada (Spania); Palermo (Italia);

Alte destinații însorite din Europa

De asemenea, și Atena (Grecia), Sofia (Bulgaria), Tirana (Albania) și Zurich (Elveția) pot fi destinații ideale, la prețuri avantajoase pe durata toamnei.

Care sunt cele mai ploioase destinații din Europa

Potrivit statisticilor, orașul Bergen din Norvegia este cea mai ploioasă destinație din Europa, cu cel mai mare număr mediu de zile ploioase pe lună (12,7) și cea mai mare cantitate zilnică de precipitații (8,8 mm).

Este urmat de Sunderland și Glasgow, din Marea Britanie, care au în medie 11 zile ploioase pe lună.

Celelalte orașe ploioase britanice din clasament sunt Belfast, Swansea, Stockport, Manchester, Liverpool, Plymouth, Wigan și Edinburgh.

Top 10 plaje spectaculoase din Europa în 2025

Top 10 plaje spectaculoase din Europa în 2025Turiștii care doresc să își facă vacanța într-un cadru de vis trebuie să știe că există o multitudine de locații în Europa care pot oferi de la servicii de cazare și masă, până la peisaje care taie răsuflarea. Există plaje europene splendide care așteaptă să fie descoperite sau revizitate. În acest top sunt integrate locații din Grecia, Spania, Portugalia, Italia, Croația, arată ziare.com.

Topul este următorul:

Peninsula Kassandra, Chalkidiki, Grecia – Plaja Lagunei Port Glarokavos.

Sardinia, Italia – Cala Brandinchi;

Menorca, Spania – Cala Pregonda;

Sardinia, Italia – Cala Luna;

Grândola, Alentejo, Portugalia – Plaja Galé Fontainhas;

Sintino, Sardinia, Italia – Plaja La Pelosa;

Almeria, Andaluzia, Spania – Playa de Los Muertos;

Grecia, Insula Kefalonia – Plaja Assos;

Dubrovnik, Croația – Plaja Banje;

Llanes, Asturias, Spania – Plaja Gulpiyuri.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Cele mai frumoase destinații de SĂRBĂTORI din Europa. Orașele ideale pentru un Crăciun de vis