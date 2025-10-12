Orașele din România în care NINGE începând de miercuri, 15 octombrie 2025. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather

După un scurt, dar intens prim episod de iarnă, România se pregătește să cunoască iar efectele răcirii vremii. Meteorologii Accuweather anunță că, începând de miercuri, 15 octombrie 2025, va ninge în câteva orașe din țară, semn că sezonul hibernal se grăbește să-și facă intrarea pe meleagurile noastre.

Ninsorile vor fi resimțite în special în zonele montane, acolo unde temperaturile vor coborî semnificativ în a doua jumătate a lunii octombrie.

Unde va ninge începând de miercuri, 15 octombrie

De exemplu, la Predeal, așa cum se poate observa și în fotografia de mai jos, termometrele vor indica valori maxime de 7-8 grade Celsius, iar minimele nocturne vor ajunge la 0°C. Sunt temperaturi scăzute pentru această perioadă a anului și care favorizează transformarea ploii în lapoviță și ninsoare.

Potrivit estimărilor meteorologilor Accuweather, precipitațiile mixte vor continua până spre sfârșitul săptămânii care vine. La altitudini mai mari se va depune un strat subțire de zăpadă.

Aceeași situație o întâlnim și în alte stațiuni montane din țară, de la Sinaia și Bușteni, pe Valea Prahovei, până la Rânca, în Gorj. În restul țării, vremea se va menține rece pentru această perioadă, cu maxime de 6-10 grade și perioade de ploaie.

Totuși, spre final de octombrie, Administrația Națională de Meteorologie anticipează o îmbunătățire a vremii, cu temperaturi ceva mai ridicate.

Accuweather are o istorie de 62 de ani

Accuweather este un site specializat în prognoze meteo și care oferă informații cu privire la starea vremii pe întreg cuprinsul Pământului.

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

Accuweather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „Accuweather” în 1971.

Accuweather are sediul în Ferguson Township, chiar în afara State College, Pennsylvania, cu birouri la 80 Pine Street din districtul financiar din Manhattan, pe lângă Wichita, Kansas și Oklahoma City, Oklahoma. La nivel internațional, Accuweather are birouri în Montreal, Tokyo, Beijing, Seul și Mumbai.

