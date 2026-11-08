Nodul rutier uriaș de la Boița începe să prindă formă. Va conecta autostrăzile A1 și A13 cu DN7

Nodul rutier de la Boița, județul Sibiu, va asigura legătura dintre autostrada A13 Sibiu – Făgăraș, autostrada A1 Sibiu – Pitești și DN7 prin intermediul a nu mai puțin de zece bretele.

Acesta se întinde pe o suprafață de aproximativ 230 de hectare. Lucrările se desfășoară în prezent pe toate cele zece bretele, iar stadiul fizic al tronsonului de autostradă care include nodul rutier a ajuns la 28%. Lucrările au început în noiembrie 2025, iar termenul de finalizare este la finele anului 2028.

Imagini recente publicate de AutoInfraHub, un canal dedicat proiectelor majore de infrastructură, arată amploarea șantierului de la Boița. Constructorii lucrează atât la bretelele de legătură, cât și la viaductele care vor permite circulația între cele două autostrăzi și drumul național.

Nodul de la Boița va fi unul dintre cele mai importante de pe Valea Oltului

”Lucrările de infrastructură care se se realizează la acest proiect, (în special cele de pe lotul 2 Sibiu-Pitești) sunt, din punctul meu de vedere, cele mai complexe lucrări de infrastructură din România și o provocare extrem de mare pentru constructor, autorități, cetățeni și șoferii care tranzitează această importantă zonă din România”, arată Nicolae Cocoș, primarul comunei Boița, potrivit Turnul Sfatului.

Odată finalizat și pus în funcțiune, nodul de la Boița va permite conexiunea dintre autostrada Sibiu–Pitești, viitoarea autostradă Sibiu–Făgăraș și DN7, unul dintre cele mai importante drumuri care traversează Valea Oltului.

Valoarea contractului, semnat în 2023 cu constructorul turc MAKYOL, are o valoare de 1,89 miliarde de lei (fără TVA), sumă asigurată prin Programul Transport, notează Hotnews.