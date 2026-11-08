Reuniunea social-democraților vine la aproape trei săptămâni de la învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu. PSD, partidul care deține cele mai multe portofolii ministeriale în actualul Executiv, urmărește atât aplicarea măsurilor asumate prin programul de guvernare, cât și stabilirea priorităților economice pentru perioada următoare.

Majorarea pensiilor și a salariului minim, în atenția Guvernului

Una dintre temele importante ale perioadei este posibilitatea creșterii pensiilor începând din 2027. Ministrul Muncii, Florin Manole, a vorbit anterior despre această variantă, dar și despre acordarea unui sprijin financiar pensionarilor în luna decembrie 2026. Eventualele majorări trebuie însă raportate la resursele bugetare disponibile și la obiectivul reducerii deficitului.

În paralel, se poartă discuții privind salariul minim pe economie. Sindicatele solicită majorarea acestuia de la 4.325 de lei brut la 5.000 de lei brut, în timp ce reprezentanții patronatelor avertizează asupra dificultăților pe care o asemenea creștere le-ar putea genera pentru companii.

Premierul Luca Niculescu a avut deja consultări cu reprezentanții principalelor confederații sindicale, iar stabilirea nivelului salariului minim trebuie corelată cu construcția bugetară pentru anul viitor.

PSD pregătește reorganizarea instituțiilor și companiilor de stat

Pe agenda social-democraților se află și reforma administrației publice, precum și reorganizarea instituțiilor și companiilor de stat. La ședința Biroului Permanent Național din 2 noiembrie, președintele PSD, Sorin Grindeanu, le-a cerut miniștrilor partidului să centralizeze, în termen de două săptămâni, propunerile privind comasarea unor instituții, agenții și companii de stat.

Măsurile urmăresc reducerea cheltuielilor publice și eficientizarea aparatului administrativ, în condițiile în care România trebuie să își consolideze finanțele publice. Totodată, printre prioritățile Guvernului se numără pregătirea bugetului pentru 2027, reforma salarizării în sectorul public și continuarea proiectelor finanțate din fonduri europene, inclusiv prin Planul Național de Redresare și Reziliență.