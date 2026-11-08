Prima pagină » Actualitate » Urmărire ca în filme lângă București. Un bărbat a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor, l-a rănit pe unul dintre agenți și a fugit

Urmărire ca în filme lângă București. Un bărbat a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor, l-a rănit pe unul dintre agenți și a fugit

Elena Popescu
Urmărire ca în filme lângă București. Un bărbat a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor, l-a rănit pe unul dintre agenți și a fugit
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Sâmbătă seara, lângă București, s-a desfășurat o scenă ce pare desprinsă din filmele de acțiune. Poliţiştii din Bragadiru au urmărit un şofer care a refuzat să oprească la semnalul acestora.

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ilfov a anunţat că, sâmbătă seară, poliţiştii au urmărit un şofer care nu a vrut să oprească la semnal.

”Autoturismul în cauză a fost urmărit de poliţişti pe mai multe străzi din oraşul Bragadiru. Astfel, în vederea opririi acestuia, au participat mai multe echipaje de poliţie din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov, care au acţionat pentru a opri autoturismul, în zona străzii Intrarea Diamantului. La un moment dat, conducătorul auto ar fi părăsit partea carosabilă şi ar fi pătruns pe acostament, în direcţia poliţiştilor aflaţi în dispozitivul de oprire”, a transmis  IPJ Ilfov.

Șoferul a accidentat un poliţist la mână

Mai mult decât atât, şoferul a accidentat un poliţist la mână, încercând să scape de urmărire. Autoturismul a fost găsit de poliţişti abandonat pe DN 6, în Bragadiru.
La faţa locului a fost chemat un echipaj medical pentru acordarea de îngrijiri poliţistului.

Fugarul a fost prins ulterior, anchetatorii stabilind că nu avea permis de conducere. Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore.

”În urma activităţilor desfăşurate, la scurt timp, conducătorul auto a fost identificat de poliţişti, fiind vorba despre un bărbat de 36 de ani, stabilindu-se că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule”, a menţionat sursa citată.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

DIPLOMAȚIEAmbasadorul Chinei, vizită la Timișoara pentru consolidarea relațiilor economice. Cooperarea comercială, printre temele discutate
13:53
Ambasadorul Chinei, vizită la Timișoara pentru consolidarea relațiilor economice. Cooperarea comercială, printre temele discutate
VIDEOCutremur puternic în centrul Japoniei. Magazine distruse, zeci de persoane rănite
13:38
Cutremur puternic în centrul Japoniei. Magazine distruse, zeci de persoane rănite
MARIUS TUCĂ SHOWDan Dungaciu explică miza alegerilor europene din 2027: „Franța poate zgudui până la dispariție puterea de la Bruxelles”
12:00
Dan Dungaciu explică miza alegerilor europene din 2027: „Franța poate zgudui până la dispariție puterea de la Bruxelles”
FLASH NEWSLocalnicii din comuna Rășinari decid asupra unei exploatări miniere printr-un referendum
11:56
Localnicii din comuna Rășinari decid asupra unei exploatări miniere printr-un referendum
ULTIMA ORĂCâtă energie produce Reactorul 1 de la Cernavodă în sistemul național, după aproape două zile de când a fost redeschisă centrala nucleară. Când va fi repornit și Reactorul 2
11:09
Câtă energie produce Reactorul 1 de la Cernavodă în sistemul național, după aproape două zile de când a fost redeschisă centrala nucleară. Când va fi repornit și Reactorul 2
Mediafax
Tinerii sunt plătiți să fie „nepoți de închiriat”! Unde a apărut afacerea care combate singurătatea
Digi24
Ce se știe despre presupusul autor al atacului din Cracovia: imagine tulburătoare a unui extremist. Prima zi de doliu național
Cancan.ro
WOW! Câți bani ar fi primit Gabriella, de la Antena 1, pentru că a făcut amor cu Prințul Marco? Ispitele ar avea primă de obiectiv
Prosport.ro
Julia de la Exotic l-a refuzat pe Adrian Mutu: „Eram fițoasă”. Cum arată acum
Adevarul
A renunțat la o carieră de succes în România și a luat-o de la zero în America. Povestea cofetarului care a cucerit New Yorkul
Mediafax
Lovitură pentru FACTURILE europenilor! CRIZĂ de energie eoliană și solară la orizont
Click
Analize prin CAS? Schimbare importantă! Ce vor fi obligate clinicile private să afișeze
Digi24
„Cea mai mare bogăție naturală pe care o avem”. Dan Dinu dezvăluie provocările și surprizele documentarului „Delta Sălbatică”
Cancan.ro
Ce s-a întâmplat cu relația dintre Claudia Ion și Eduard Vlădescu după conflictul din club? Am aflat tot adevărul
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști pe adolescentul din „Karate Kid”? Ralph Macchio împlinește 65 de ani
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Skoda Scala 2021, compacta ideală pentru familii și oraș. Puncte forte și compromisuri la sub 8.000 de euro
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Criptarea care îți protejează contul bancar ar putea fi „spartă” de un calculator cuantic în 3 zile, sugerează un studiu
Mediafax Italia
Codul secret care TE POATE SALVA pe stradă!
Mediafax Spania
BREAKING! Șoferului premierului, ARESTAT!
NEWS ALERTAlertă la Riad: Un zgârie-nori al gigantului Aramco, avariat în urma unui atac masiv cu drone și rachete. Ce detalii oferă autoritățile saudite până acum
13:50
Alertă la Riad: Un zgârie-nori al gigantului Aramco, avariat în urma unui atac masiv cu drone și rachete. Ce detalii oferă autoritățile saudite până acum
AI AFLAT!„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 9 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
13:33
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 9 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
FLASH NEWSFilmul tragediei din Cracovia. Cum s-a desfășurat atacul, în urma căruia șase persoane și-au pierdut viața și alte 16 au fost rănite. Tot ce se cunoaște până acum
13:14
Filmul tragediei din Cracovia. Cum s-a desfășurat atacul, în urma căruia șase persoane și-au pierdut viața și alte 16 au fost rănite. Tot ce se cunoaște până acum
FLASH NEWSRăzvan Dumitrescu analizează „manipularea datelor fixe” înainte de alegerile prezidențiale din Franța și amintește de comasarea alegerilor din România
13:04
Răzvan Dumitrescu analizează „manipularea datelor fixe” înainte de alegerile prezidențiale din Franța și amintește de comasarea alegerilor din România
FLASH NEWSCoincidență fericită la Cracovia: Doi chirurgi renumiți luau prânzul chiar lângă locul unde a avut loc atacul armat. Cine sunt și cum au intervenit cei doi salvatori
12:13
Coincidență fericită la Cracovia: Doi chirurgi renumiți luau prânzul chiar lângă locul unde a avut loc atacul armat. Cine sunt și cum au intervenit cei doi salvatori
RELIGIECe este strict interzis să faci pe 8 noiembrie, de Sfinții Mihail și Gavriil. Păcatul mare care atrage ghinionul în casă
11:36
Ce este strict interzis să faci pe 8 noiembrie, de Sfinții Mihail și Gavriil. Păcatul mare care atrage ghinionul în casă

Cele mai noi

Trimite acest link pe