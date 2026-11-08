Urmărire ca în filme lângă București. Un bărbat a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor, l-a rănit pe unul dintre agenți și a fugit

Sâmbătă seara, lângă București, s-a desfășurat o scenă ce pare desprinsă din filmele de acțiune. Poliţiştii din Bragadiru au urmărit un şofer care a refuzat să oprească la semnalul acestora.

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ilfov a anunţat că, sâmbătă seară, poliţiştii au urmărit un şofer care nu a vrut să oprească la semnal.

”Autoturismul în cauză a fost urmărit de poliţişti pe mai multe străzi din oraşul Bragadiru. Astfel, în vederea opririi acestuia, au participat mai multe echipaje de poliţie din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov, care au acţionat pentru a opri autoturismul, în zona străzii Intrarea Diamantului. La un moment dat, conducătorul auto ar fi părăsit partea carosabilă şi ar fi pătruns pe acostament, în direcţia poliţiştilor aflaţi în dispozitivul de oprire”, a transmis IPJ Ilfov.

Șoferul a accidentat un poliţist la mână

Mai mult decât atât, şoferul a accidentat un poliţist la mână, încercând să scape de urmărire. Autoturismul a fost găsit de poliţişti abandonat pe DN 6, în Bragadiru.

La faţa locului a fost chemat un echipaj medical pentru acordarea de îngrijiri poliţistului.

Fugarul a fost prins ulterior, anchetatorii stabilind că nu avea permis de conducere. Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore.

”În urma activităţilor desfăşurate, la scurt timp, conducătorul auto a fost identificat de poliţişti, fiind vorba despre un bărbat de 36 de ani, stabilindu-se că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule”, a menţionat sursa citată.