Operațiunea „Jupiter 6” continuă. A șaptea zi de percheziții. Procurorii investighează 21 de dosare penale de spălare a banilor

Operațiunea „Jupiter 6” continuă duminică, ajungând la cea de-a șaptea zi de percheziții în dosare de spălare de bani, cămătărie, dare de mită și deținere ilegală de arme și muniții.

Sunt desfășurate 11 acțiuni operative, în cadrul cărora sunt puse în executare 55 de mandate de percheziție domiciliară la nivel național, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.

În domeniul silvic, sunt investigate tăieri fără drept de arbori și transportul unor cantități de material lemnos mai mari decât cele înscrise în avizele de însoțire. Cantitatea transportată suplimentar depășește 5 metri cubi, iar faptele sunt cercetate în baza articolului 151, alineatul 4, din Legea nr. 331/2024.

Infracțiunile cercetate de către procurori sunt: dare de mită, cumpărare de influență, înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Totodată, se anchetează și activități de acordare a unor împrumuturi în condiții de camătă, acte de constrângere asupra persoanelor împrumutate, în scopul recuperării banilor, arată un comunicat transmis de Ministerul Public.

21 de dosare penale privind infracțiunea de spălare a banilor

Sunt investigate 21 de dosare penale privind infracțiunea de spălare a banilor. Cercetările urmăresc stabilirea provenienței și circuitului unor sume de bani, precum și identificarea operațiunilor prin care ar fi fost disimulată originea ilicită a acestora.

În ceea ce privește regimul armelor și munițiilor, sunt verificate deținerea fără drept a unei arme letale și achiziționarea fără drept de muniție neletală prin comenzi online, în perioada 2025-2026.

În urma acțiunilor de duminică, numărul perchezițiilor domiciliare din cadrul operațiunii „Jupiter 6” ajunge la 1.652, depășind bilanțul de 1.632 de percheziții înregistrat în cadrul operațiunii „Jupiter 3”.