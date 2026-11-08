Jurnalistul Răzvan Dumitrescu susține că rezultatul unor alegeri poate fi influențat nu doar prin modificarea voturilor, ci și prin schimbarea calendarului electoral. Într-o postare publicată pe Facebook, acesta descrie mecanismul drept „manipularea datelor fixe” și propune un scenariu ipotetic pentru Franța, în care o eventuală demisie a președintelui Emmanuel Macron ar putea schimba configurația cursei prezidențiale din 2027.

Dumitrescu pornește de la sondajele care o plasează pe Marine Le Pen în fruntea intențiilor de vot, înaintea liderului de stânga Jean-Luc Mélenchon. În opinia jurnalistului, o eventuală organizare a alegerilor anticipate ar putea crea o situație diferită de cea prevăzută în calendarul electoral obișnuit.

„Când te aștepți mai puțin, exact acel candidat cotat cu cele mai mari șanse, eșuează! De ce?

Mulți strigă frauda! Dar nu despre asta e vorba. Sau cel puțin nu e vorba despre alterarea voturilor. Altfel stau lucrurile!”

Cum ar putea demisia lui Macron să schimbe calculele electorale

Răzvan Dumitrescu afirmă că o demisie a lui Emmanuel Macron ar putea duce la organizarea unor alegeri prezidențiale anticipate. Într-un asemenea scenariu, jurnalistul consideră că situația juridică a lui Marine Le Pen ar putea deveni un factor decisiv.

El amintește condamnarea liderului partidului Adunarea Națională și interdicția de a ocupa funcții publice, despre care susține că ar putea să îi afecteze candidatura în cazul unui scrutin organizat înainte de termen. În această variantă, Jean-Luc Mélenchon ar beneficia de o competiție electorală diferită, în condițiile în care, potrivit interpretării sale, nu ar mai avea de înfruntat principalul candidat cotat cu șanse de câștig.

În iulie 2026, Curtea de Apel din Paris i-a redus pedeapsa de ineligibilitate, iar perioada efectivă de interdicție fusese deja executată. Decizia a lăsat deschisă posibilitatea participării sale la alegerile prezidențiale din 2027. Le Pen a anunțat că va candida și că va contesta condamnarea la instanța supremă.

„În cazul demisiei, ar fi alegeri anticipate, și nu la termen. Teoretic, ierarhiile s-ar menține, doar că… Le Pen avea o interdicție ca urmare a unei condamnări în primă instanță.A contestat interdicția, care a fost redusă și care expiră pe 6 noiembrie 2026, deci ar putea candida în 2027. Situația juridică nu este însă pe deplin clarificată din cauza unui recurs. Nu intru în amănunte, ca să nu complic ideea, dar, dacă ar fi alegeri anticipate, sunt șanse mari ca ea să nu poată candida! Asta l-ar avantaja pe Mélenchon, care este direct interesat să scape de Le Pen, pentru că el pierde clar”, a scris Răzvan Dumitrescu.

Christine Lagarde, posibil nume într-o cursă prezidențială anticipată

Un alt element al scenariului prezentat de jurnalist este plecarea anticipată a Christinei Lagarde de la conducerea Băncii Centrale Europene. Răzvan Dumitrescu observă că momentul demisiei a alimentat speculațiile privind o posibilă candidatură a acesteia la președinția Franței. De asemenea, jurnalistul amintește intrarea lui Nicușor Dan în cursa prezidențială, după anularea alegerilor în 2024.

„Dar mai este cineva interesat de asta…zona Macron! Presa din Franța speculează deja că demisia lui Christine Lagarde din fruntea BCE pare să confirme scenariul candidaturii sale… Ea neagă…Dar si Nicușor Dan nega în iunie 2024 intenția de a candida, nu?”

Christine Lagarde a anunțat că va părăsi conducerea BCE la 7 februarie 2027, înainte de încheierea mandatului său. Decizia a alimentat discuțiile despre o posibilă implicare în politica franceză, mai ales în perspectiva alegerilor prezidențiale din aprilie 2027. Cu toate acestea, plecarea sa din funcție nu confirmă o candidatură.

Dumitrescu compară situația cu lansarea candidaturii lui Emmanuel Macron în 2017, când acesta a intrat în cursa prezidențială printr-o mișcare politică rapidă, deși nu era considerat inițial favorit. Jurnalistul sugerează că apariția unui candidat nou, susținut de electoratul pro-european, ar putea modifica raportul de forțe dintre principalii competitori.

În scenariul său, voturile s-ar putea împărți între mai mulți candidați, iar o candidatură apărută în ultima parte a campaniei ar putea avantaja tabăra politică din jurul actualului președinte.

„Dacă Macron demisionează și vor fi alegeri anticipate, sunt șanse mari ca Le Pen, principala favorită, să nu poată intra în cursă. Mélenchon, al doilea clasat după Le Pen în sondaje, dar la mare distanță, ar putea părea că are șanse. Însă intrarea în cursă a lui Lagarde pe ultima sută de metri (așa cum a fost lansat Macron cu succes la primul mandat, deși nu i se dădeau șanse!), plus micii candidați care ciupesc, prin suprapunere, din voturi, ar putea crea contextul în care tot… «pro-europenii», după unii, sau «globaliștii», după alții, să câștige!”

„Nu voturile sunt furate, ci se modifică prin întâmplări provocate calendarul scrutinului”

Jurnalistul susține că mecanismul pe care îl descrie nu presupune neapărat falsificarea rezultatelor sau alterarea buletinelor de vot. În schimb, schimbarea momentului în care se desfășoară alegerile ar putea modifica eligibilitatea unor candidați, timpul disponibil pentru campanie și șansele competitorilor de a-și mobiliza susținătorii.

„Nu voturile sunt furate, ci se modifică prin întâmplări provocate calendarul scrutinului pentru a favoriza/defavoriza pe cine trebuie!”, a scris Răzvan Dumitrescu.

În încheiere, jurnalistul face o paralelă cu România și amintește despre modul în care au fost comasate alegerile locale cu cele europarlamentare, în iunie 2024. Jurnalistul întreabă cine a beneficiat de această decizie, pe care o prezintă drept un alt exemplu al mecanismului de influențare electorală.

„Vă mai amintiți de comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare de la noi, din iunie 2024? Cine a profitat? Este tot un exemplu de manipulare a datelor fixe…”, a concluzionat Răzvan Dumitrescu.