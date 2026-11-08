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Un urs a fost surprins pe o stradă dintr-un oraș din județul Vaslui. Autoritățile au emis RO-Alert

Sursa: Vremea Nouă
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Un urs și-a făcut apariția în orașul Negrești, județul Vaslui. Animalul a ajuns inclusiv pe strada Gării, într-o zonă locuită.

Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert, după ce un urs a fost văzut în orașul Negrești din județul Vaslui. La fața locului au venit jandarmi, polițiști, un echipaj SMURD și reprezentanți ai administrației locale și ai Ocolului Silvic Băcești, potrivit Vremea Nouă.

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Potrivit primarului orașului Negrești, Cristi Rusu, forțele de ordine au reușit să îndepărteze animalul. Ulterior, ursul s-a retras pe terenul situat între FUC și fosta fabrică de mobilă. Echipele de intervenție au monitorizat situația până în jurul orei 02:00. Edilul le-a recomandat localnicilor să evite zona, să rămână în locuințe și să își adăpostească animalele. 

„În calitate de primar și președinte al Comitetului Local pentru Situații de Urgență (CLSU), doresc să vă informez cu privire la un incident înregistrat în cursul nopții trecute și să vă cer o atenție sporită. Aseară, în urma unui apel la numărul unic de urgență 112, a fost semnalată prezența unui urs în localitatea Cioatele. Ulterior, animalul a fost filmat pe strada Gării, în fața fostei fabrici de mobilă. În urma intervenției rapide a forțelor de ordine, ursul a fost îndepărtat și a fugit pe terenul dintre FUC și fabrica de Mobilă. Situația a fost monitorizată continuu de echipele de intervenție până în jurul orei 02.00 dimineața”, a transmis primarul Cristi Rusu.

Jandarmii au monitorizat zona

Inspectoratul de Jandarmi Județean Vaslui a transmis că nu au fost înregistrate incidente sau pagube. De asemenea, nu au fost semnalate atacuri asupra oamenilor sau animalelor.

„Pe parcursul acțiunii, echipajele au monitorizat zona și au efectuat verificări pentru localizarea animalului. După ce acesta a fost observat în curtea unei fabrici dezafectate de pe strada Gării, ulterior, ursul nu a mai fost identificat, însă echipajele au rămas în zonă pentru a monitoriza situația și a se asigura că nu mai există un pericol pentru populație. Pe timpul misiunii nu au fost înregistrate incidente sau pagube și nu au fost semnalate atacuri asupra persoanelor sau animalelor”, a transmis purtătorul de cuvânt al IJJ Vaslui.

Sursă video: Vremea Nouă

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