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Alertă la Riad: Un zgârie-nori al gigantului Aramco, avariat în urma unui atac masiv cu drone și rachete. Ce detalii oferă autoritățile saudite până acum

Melania Agiu
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O clădire a gigantului petrolier saudit Aramco, situată în cartierul financiar din Riad, a fost avariată în urma unui atac cu rachete. Din fericire, nu au fost raportate victime. Până acum, nu a existat nicio revendicare a responsabilității pentru atac de către rebelii houthi din Yemen., precizează CNN.

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Atacul din Cartierul Financiar „Regele Abdullah” a fost semnalat după ce Protecția Civilă saudită a emis o alertă de avertizare timpurie cu privire la o potențială amenințare la adresa orașului.

Un videoclip care circulă pe rețelele sociale și care a fost verificat de CNN arată pagube la mai multe etaje ale clădirii Aramco, unde se pot observa ferestrele sparte. Autoritățile saudite au afirmat însă că impactul a fost minim.

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„O clădire administrativă aparținând companiei Saudi Aramco din Riad a fost ținta unei tentative de atac”, duminică, potrivit agenției oficiale de știri saudite, care citează o sursă din cadrul Ministerului Energiei din Arabia Saudită.

„Incidentul a dus la căderea unor fragmente de obuz care au provocat daune minore clădirii, fără a se înregistra răniți sau victime”, a informat agenția.

Cu toate acestea, un martor a declarat că a văzut ambulanțe îndreptându-se spre zonă.

Houthiții, care au lansat rachete și drone către mai multe ținte din Arabia Saudită în ultimele trei luni, nu și-au asumat responsabilitatea pentru aceste atacuri.

Duminică dimineața, în capitala saudită, Riad, s-au auzit mai multe explozii puternice.

Coaliția condusă de Arabia Saudită a declarat că a interceptat și distrus două rachete de croazieră în Riad și în regiunea sudică. Purtătorul de cuvânt al coaliției, Turki al-Maliki, a scris într-o postare pe X că sistemele de apărare aeriană au „interceptat și distrus, de asemenea, două rachete balistice lansate de miliția teroristă Houthi în direcția Riadului”.

Atacurile cu rachete asupra orașului Riad au avut loc la o zi după ce Ministerul Sănătății din Yemen, condus de gruparea Houthi, a declarat că atacurile aeriene saudite au ucis cel puțin 33 de persoane în apropierea capitalei Sanaa, printre care se aflau femei și copii.

„Vom pedepsi regimul saudit pentru crimele comise împotriva poporului yemenit”, a declarat sâmbătă Mahdi al-Mashat, un înalt oficial houthi.

Luna trecută, 13 persoane au fost ucise într-un atac cu rachete asupra aeroportului internațional din Riad, iar alte câteva persoane și-au pierdut viața în alte atacuri asupra aeroportului.

Houthiții au declarat că vor continua să lanseze rachete și drone împotriva Arabiei Saudite atâta timp cât Regatul va efectua atacuri aeriene asupra zonelor din Yemen aflate sub controlul lor și va menține blocada asupra teritoriului lor.

Arabia Saudită a cheltuit 83 de miliarde de dolari pe apărare anul trecut, potrivit Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm, situându-se astfel cu siguranță printre primele zece țări din lume ca nivel al cheltuielilor militare. Aceasta a achiziționat avioane de vânătoare americane, precum și sisteme de apărare aeriană Patriot și THAAD, alături de o gamă variată de armament avansat din Franța și Regatul Unit.

Însă saudiții au multe de apărat: o țară cu o suprafață de aproximativ o cincime din cea a Statelor Unite, amenințată din trei părți – de Iran, de milițiile din Irak susținute de Iran și de houthiți.

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