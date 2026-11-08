Filmul tragediei din Cracovia. Cum s-a desfășurat atacul, în urma căruia șase persoane și-au pierdut viața și alte 16 au fost rănite. Tot ce se cunoaște până acum

Un autoturism Subaru negru a intrat în Piața Centrală din Cracovia, sâmbătă, 7 noiembrie, după ora locală 15:00 (ora 16:00 a României). La volan se afla Michał O., un tânăr polonez în vârstă de 24 de ani, îmbrăcat în haine de camuflaj și cu vestă antiglonț. A scos o mitralieră și început să tragă la întâmplare în trecători din mașina sa. A ucis cinci persoane pe loc, iar o a șasea a murit la spital. Alte 16 persoane au fost rănite, multe dintre ele afându-se acum în stare gravă la spital.

Imaginile de pe rețelele de socializare arată momente de teroare în centrul istoric al orașului care este și foarte frecventat de turiști. În timp ce oamenii fugeau să-și salveze viața, sunetul focurilor de armă se auzea clar.

Un tramvai care trecea prin zonă a fost ținta primelor focuri de armă din timpul atacului. geamurile acestuia au fost sparte, dar niciun pasager nu a fost rănit.

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Ofițeri înarmați s-au deplasat de urgență la fața locului și au intrat într-un schimb de focuri cu suspectul.

Imagini publicate pe rețelele sociale surprind momentul în care atacatorul fugea de poliție pe străzile din Cracovia, trăgând focuri de armă spre ferestrele restaurantelor

Poliția a tras asupra atacatorului, care a ripostat. Potrvit rapoartelor din presa poloneză, acesta a fost împușcat de mai multe ori și dus la spital, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale. Duminică dimineața, autoritățile poloneze anunțau că atacatorul este în stare stabilă, dar critică.

Imagini cutremurătoare, verificate de BBC, arată momentul în care un ofițer de poliție se confruntă cu suspectul aflat la pământ, înainte de a trage de mai multe ori cu arma.

Ofițerul cade apoi la pământ, aparent fiind el însuși rănit.

Mașina suspectului, găsită la intersecția străzilor Dietla și Stradomska, a fost verificată pentru a se stabili dacă conține dispozitive explozive, a declarat poliția, dar nu s-a găsit nimic. Locuitorii clădirilor din apropiere au fost evacuați pe durata operațiunii.

Câte persoane au murit și câte au fost rănite

S-a confirmat că șase persoane – patru femei și doi bărbați – au fost ucise, printre care și un cetățean britanic. Trei dintre victime sunt de naționalitate poloneză, iar două nu au fost încă identificate.

– Femeie în vârstă de 61 de ani, cetățeană poloneză

– Femeie în vârstă de 47 de ani, cetățeană poloneză

– Femeie în vârstă de 53 de ani, cetățeană poloneză

– Cetățean britanic în vârstă de 32 de ani

– Femeie în vârstă de 51 de ani, care nu este cetățeană poloneză

-Bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani, cetățean polonez

Șaisprezece persoane, printre care cinci străini, doi polițiști și atacatorul, au fost transportate la spital. Ministerul de Interne a precizat ulterior că străinii proveneau din Austria, Marea Britanie, Germania, Portugalia și Rusia.

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a precizat ulterior că ofițerii răniți sunt agentul superior Jakub Kulik și agentul superior Artur Morański.

Unul dintre polițiști a fost descris de un ministru al guvernului polonez ca fiind într-o „stare foarte critică”, după ce a fost împușcat de trei ori în timp ce se lupta cu atacatorul.

Autoritățile poloneze nu au confirmat numele și vârsta celorlalte victime.

O altă tragedie a venit la scurt timp după atac. Sâmbătă seara, după ce forțele de ordine au efectuat percheziții la domiciliul atacatorului, au decoperit trei cadavre – două femei și un bărbat.

Duminică, poliția poloneză a confirmat că cele trei victime au fost identificate ca fiind părinții presupusului autor al atacului armat și sora acestuia, în vârstă de 21 de ani.

În apartamentul din Ostrowiec Świętokrzyski, ofițerii au spart mai întâi o fereastră a balconului pentru ca o dronă să poată intra. Nu se știa dacă apartamentul conținea explozibili.

„Pot confirma că trupurile tuturor persoanelor din apartament prezintă semne de răni prin împușcare. Investigăm circumstanțele morții acestor trei persoane. Constatările preliminare ale autopsiei indică faptul că decesele lor ar fi putut avea loc ieri. Rămâne de stabilit dacă a fost dimineața sau cu o seară înainte ”, a declarat Daniel Prokopowicz, purtător de cuvânt al Parchetului din Ostrowiec Świętokrzyski.

El a adăugat că autoritățile nu au primit nicio sesizare privind împușcături, de exemplu. În apartament au fost găsite, de asemenea, șapte arme.

„Pot confirma că am confiscat o cantitate semnificativă de muniție și șapte arme de foc din apartament. Aceasta, combinată cu descoperirile făcute la Cracovia, aduce totalul la 11 arme de foc pentru care atât atacatorul, cât și tatăl său aveau licențe. Toate armele de foc din Ostrowiec Świętokrzyski au fost confiscate pentru examinări suplimentare. Trebuie să stabilim dacă toate sunt autorizate și dacă armele au fost achiziționate legal”, a declarat purtătorul de cuvânt.

De asemenea, el a informat că acest apartament anume, unde locuia atacatorul și unde au fost găsite cadavrele a trei membri ai familiei sale, nu este singurul loc unde anchetatorii fac cercetări.

Ce știm despre suspect și despre motivul faptei

Poliția l-a identificat pe atacator ca fiind un bărbat polonez în vârstă de 25 de ani.

Potrivit unui purtător de cuvânt al poliției, suspectul purta „îmbrăcăminte de tip militar” și deținea o armă de calibru militar. Cu toate acestea, autoritățile au precizat că acesta nu era soldat.

„În mașina sa au fost găsite numeroase arme și muniție”, a adăugat purtătorul de cuvânt. Presa poloneză a relatat că suspectul deținea un permis de port-armă.

Un ministru a declarat că, potrivit primelor anchete, acesta ar fi fost influențat de „ideologii de extremă dreapta”. Ministrul l-a descris, de asemenea, drept un „ultranaționalist”, fără a oferi însă detalii suplimentare.

Locuința sa din Ostrowiec Świętokrzyski, un oraș situat la aproximativ 200 km de Cracovia, a fost percheziționată cu sprijinul poliției antiteroriste.

Cum au descris martorii atacul

Împușcăturile au avut loc într-una dintre cele mai mari piețe medievale din Europa, o zonă aglomerată care este, totodată, o destinație turistică populară.

Jonathan Balshaw, din Ipswich, se afla acolo împreună cu iubita sa poloneză, Dominika. Cei doi se aflau în fața Bazilicii Sfânta Maria, într-un colț al pieței, când au început împușcăturile.

Jonathan a spus: „Am fugit pe lângă biserică, am intrat pe ușa laterală și ne-am ascuns împreună cu alte câteva persoane până când focurile de armă s-au potolit.

„S-au tras multe focuri, peste 20, și părea că provin de la mai multe arme de foc diferite – se auzeau două sunete distincte.”

Caitlin Shasby, din Newcastle, a sosit la Cracovia împreună cu prietenul ei, Jon, pentru un weekend prelungit.

Ea a spus că au auzit focuri de armă din camera lor de hotel, dar nu erau siguri ce se întâmplă până când au fost sunați de personalul hotelului, care le-a spus să „rămână în camere până la noi instrucțiuni”.

Care a fost reacția în Polonia și pe plan internațional

După ce s-a deplasat la Cracovia, prim-ministrul Donald Tusk a declarat: „Până acum, în Polonia nu am avut cazuri atât de grave de terorism… așa trebuie să numim acest atac crud asupra vieților oamenilor de aici, din Cracovia.”

Primarul orașului Cracovia, Łukasz Gibała, a semnat un decret prin care a declarat o perioadă de doliu în oraș, care va dura până miercuri, 11 noiembrie.

Prim-ministrul Regatului Unit, Andy Burnham, a declarat: „Sunt șocat și îndurerat de îngrozitorul atac armat care a avut loc astăzi la Cracovia.”

„Gândurile mele se îndreaptă către familiile celor care și-au pierdut viața, către toți cei răniți și către toți cei afectați de această violență fără sens. Regatul Unit este solidar cu poporul polonez”, a adăugat el.

Ministrul britanic de externe, Ed Miliband, a declarat pe rețelele sociale că guvernul Regatului Unit „plânge profund” victimele „atacului îngrozitor”.

Ambasadorul SUA în Polonia, Tom Rose, l-a descris drept un „atac sălbatic și criminal”.

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a declarat că incidentul armat a fost „o tragedie ale cărei consecințe se vor resimți mult dincolo de granițele Poloniei”.

Președintele Volodimir Zelenski al Ucrainei vecine a calificat incidentul armat drept „șocant”.

„În numele poporului ucrainean și în nume personal, transmit sincere condoleanțe familiilor și celor dragi ai victimelor”, a scris el pe rețelele de socializare.

Președintele Karol Nawrocki a semnat decretul privind instituirea doliului național în urma atacului armat de la Cracovia. Acesta va fi valabil în zilele de 8 și 9 noiembrie.