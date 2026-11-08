Cutremur puternic în centrul Japoniei. Magazine distruse, zeci de persoane rănite

Un cutremur puternic a zguduit centrul Japoniei, duminică dimineață. Cel puțin 22 de persoane au fost rănite, iar vitrinele unor magazine. Autoritățile japoneze avertizează că în următoarele zile s-ar putea produce noi seisme puternice.

Agenţia Meteorologică a Japoniei a estimat magnitudinea cutremurului la 5,7, în timp ce Serviciul Geologic al Statelor Unite a raportat o magnitudine de 5,5. Au fost semnalate replici de intensitate mai mică.

Cutremurul, care a avut loc la ora 01:04, a avut epicentrul la aproximativ 40 de kilometri (25 de mile) sub suprafaţa pământului, în prefectura Shizuoka. O zonă extinsă din apropierea prefecturii Aichi a fost afectată, incluzând oraşul Hamamatsu, vechile capitale Kyoto şi Nara, precum şi prefecturile învecinate Yamanashi – unde se află Muntele Fuji – şi Gifu.

Oamenii au fugit din clădiri. Vitrinele magazinelor s-au făcut țăndări

Imaginile difuzate de televiziunile japoneze surprind pagubele provocate de seism. Vitrinele unor magazine au fost distruse, cioburile de sticlă au ajuns pe trotuare, iar într-o librărie cărțile au căzut de pe rafturi.

Cel puțin 22 de persoane au fost rănite. Unii oamenii au fost răniți pentru că au căzut pe scări în timp ce încercau să iasă din clădiri.

Agenţia meteorologică a avertizat populaţia să se pregătească pentru posibile cutremure puternice în săptămâna următoare, în special în următoarele două-trei zile.

Trenurile de mare viteză Shinkansen circulau cu viteză redusă în zonele afectate, ca măsură de precauţie.