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Turiștii români aflați într-o stațiune populară din Egipt au surprins momentul în care unul dintre yachturile de agrement a luat foc

Sursă foto: Captură foto Facebook/Larisa Si Andrei Chirau
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O zonă turistică populară din Egipt, frecventată și de numeroși turiști români, a fost scena unui incident înspăimântător sâmbătă, 7 noiembrie. O ambarcațiune de agrement a fost cuprinsă de flăcări în timp ce se afla ancorată în apropierea țărmului.

Echipele de protecție civilă au reușit, sâmbătă seara, să țină sub control un incendiu puternic izbucnit pe o ambarcațiune de agrement pentru safari maritim, ancorată de-a lungul falezei din Hurghada.

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Vasul, numit „United”, era utilizat pentru organizarea excursiilor pe mare și era ancorat în dreptul falezei din Hurghada. Nu au fost raportate victime, potrivit Hurghada News.

Momentul în care ambarcațiunea turistică începe să fie cuprinsă de fum a fost surprins de un român aflat în vacanță în Egipt. Imaginile au fost publicate pe Facebook, pe o pagină dedicată românilor care călătoresc în această țară.

Sursă foto: Captură foto Facebook/Larisa Si Andrei Chirau

Ambarcațiunea era folosită pentru excursii pe mare și nu avea pasageri la bord în momentul izbucnirii incendiului. Nava ar fi fost ancorată în apropierea plajei Mirette.

La fața locului au sosit autospeciale de pompieri și ambulanțe, în timp ce echipele de intervenție acționau pentru a stinge flăcările și a proteja ambarcațiunile și clădirile din vecinătate. Diferitele surse folosesc denumiri variate pentru a descrie locația de pe țărm, nefiind stabilit un punct de ancorare precis. Cauza incendiului și evaluarea finală a pagubelor nu au fost stabilite în rapoartele inițiale.

Sursă foto/video: Captură foto Facebook/Larisa Si Andrei Chirau

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