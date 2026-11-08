Artificiile, un pericol pentru sănătate. Ce accidente grave pot provoca și de ce experții cer reguli mai stricte în Europa

Deși focurile de artificii sunt un element nelipsit al sărbătorilor, riscurile pe care le implică pentru sănătate îi determină pe experți să solicite reglementări mai stricte și o mai bună informare a publicului.

În noaptea de Revelion sau de sărbători, focurile de artificii luminează cerul Europei, marcând evenimente importante. Cu toate acestea, experții avertizează că, în mijlocul bucuriei și al festivităților, focurile de artificii provoacă anual răni multor mii de persoane.

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Potrivit experților de la Universitatea din California, Los Angeles (UCLA) – autori ai unui articol de opinie publicat în revista științifică „The BMJ” – aceste produse reprezintă un pericol subestimat pentru sănătatea publică și necesită o reglementare mai riguroasă, relatează Euronews.

Ce urgențe medicale pot provoca artificiile

Printre urgențele medicale frecvente se numără arsurile grave, leziunile provocate de undele de șoc, traumatismele craniocerebrale, amputarea degetelor și orbirea permanentă. Autorii subliniază că aceste vătămări afectează în mod disproporționat copiii, tinerii de sex masculin, comunitățile din mediul rural, persoanele din categorii socioeconomice defavorizate, precum și trecătorii nevinovați. Pentru a reduce aceste riscuri, autorii pledează pentru reglementări mai stricte și pentru campanii susținute de educare a publicului, atât în ​​SUA, cât și la nivel internațional.

Aceștia susțin că organizațiile medicale și autoritățile din domeniul sănătății publice ar trebui să încurajeze participarea la spectacole pirotehnice organizate de profesioniști, în detrimentul utilizării artificiilor acasă. O astfel de abordare ar contracara mesajele de pe rețelele de socializare care promovează folosirea privată a acestor produse.

De asemenea, se recomandă derularea unor campanii în școli, adresate elevilor din învățământul primar și secundar, care să utilizeze povești reale și imagini cu persoane afectate de incidente provocate de artificii, pentru a evidenția consecințele manipulării necorespunzătoare a acestora, mai scrie sursa citată anterior.

În cele din urmă, autorii propun introducerea unor avertismente vizuale explicite pe ambalajele artificiilor – similare celor de pe pachetele de țigări – care să ilustreze tipurile de leziuni ce pot apărea, cu scopul de a crește gradul de conștientizare a riscurilor.â

Situația în Europa

În întreaga Europă, mii de persoane au nevoie de îngrijiri medicale în fiecare an din cauza unor leziuni provocate de focurile de artificii. Țările de Jos se numără printre statele care colectează sistematic date privind accidentele cauzate de artificii.

În timpul sărbătorilor de Anul Nou 2025-2026, aproximativ 1.239 de persoane au avut nevoie de asistență medicală de urgență – fie în cadrul unităților de primiri urgențe din spitale, fie prin serviciile de gardă – ceea ce reprezintă o creștere cu 7% a numărului de accidentări față de anul precedent. În Italia, Ministerul de Interne a confirmat că 283 de persoane au fost rănite în timpul sărbătoririi Anului Nou, dintre care 54 au necesitat spitalizare.

Profesioniștii din domeniul sănătății subliniază că este urgentă colectarea sistematică a datelor la nivel național, pentru a evalua cu precizie amploarea reală a vătămărilor cauzate de articolele pirotehnice.

Cele mai recente date Eurostat privind importurile de articole pirotehnice, publicate în decembrie 2025, arată că, în 2024, UE a importat din afara blocului comunitar 120.000 de tone de astfel de produse, în valoare de 406,7 milioane de euro. Aceasta a reprezentat o creștere de 9,5% ca volum și de 21,5% ca valoare față de anul 2023.

Un document de lucru al serviciilor Comisiei Europene din 2025 precizează, de asemenea, că importurile de articole pirotehnice în UE au crescut în ultimii ani, atingând un nivel record de 452 de milioane de euro în 2024, articolele pirotehnice de divertisment (focurile de artificii) reprezentând cea mai mare parte a acestora.

Cum sunt acestea reglementate în Europa?

La nivelul întregii Uniuni Europene, o directivă europeană reglementează articolele pirotehnice destinate consumatorilor, armonizând cerințele privind siguranța produselor, dar permițând fiecărui stat membru să impună restricții suplimentare privind vânzarea, deținerea și utilizarea acestora.

Cadrul legislativ al UE împarte articolele pirotehnice în patru categorii, în funcție de nivelul de pericol și de utilizarea preconizată:

Pentru articolele cu un nivel foarte scăzut de pericol, destinate utilizării în interior sau la mică distanță – cum ar fi anumite tipuri de artificii de mână sau tuburi cu confetti – vârsta minimă este de 12 ani. Limita de vârstă este mai ridicată în Germania și Franța, unde pentru articolele pirotehnice de exterior cu un nivel scăzut de pericol, destinate utilizării în spații restrânse, vârsta minimă este de 16, respectiv 18 ani. Pentru articolele pirotehnice cu nivel mediu de risc – destinate utilizării în exterior, în spații deschise largi, și exclusiv de către persoane cu cunoștințe de specialitate – legislația UE stabilește o vârstă minimă de 18 ani.

Unele țări, printre care Țările de Jos, Germania, Franța și Italia, au introdus reglementări naționale mai restrictive.