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Ambasadorul Chinei, vizită la Timișoara pentru consolidarea relațiilor economice. Cooperarea comercială, printre temele discutate

Ambasadorul Chinei, vizită la Timișoara pentru consolidarea relațiilor economice. Cooperarea comercială, printre temele discutate
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Ambasadorul Chinei în România, Chen Feng, a efectuat o vizită la Timișoara, unde a avut întrevederi separate cu președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, și cu viceprimarul municipiului Timișoara, Ruben Lațcău, care exercită atribuțiile de primar. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării dintre România și China în domenii precum economia și comerțul, turismul, educația și cultura.

În cadrul vizitei, diplomatul chinez a participat la deschiderea celei de-a treia ediții a Forumului Academic România–China, organizată la Universitatea Politehnica Timișoara. De asemenea, a vizitat Universitatea de Vest din Timișoara și a efectuat vizite de documentare la întreprinderi cu capital chinez din zonă.

Dimensiunea economică a relațiilor bilaterale este una dintre mizele importante ale acestor contacte. Potrivit datelor prezentate în aprilie 2026 de Camera de Comerț și Industrie a României, în țara noastră erau înregistrate 14.562 de companii cu capital chinez, cu un capital social subscris de peste 337 de milioane de euro. Reprezentanții mediului de afaceri românesc susțin că următorul pas ar trebui să fie transformarea interesului investitorilor chinezi în investiții concrete și capacități de producție amplasate în România.

Un asemenea parteneriat ar putea aduce beneficii ambelor economii: companiile chineze ar putea utiliza România ca punct de producție și acces către piața europeană, în timp ce firmele românești ar putea obține noi oportunități de export către una dintre cele mai mari piețe de consum din lume, lucru evidențiat și de Viorica Dăncilă, președinte al Camerei Româno-Chineze.

Există însă și un dezechilibru comercial semnificativ. În 2024, schimburile comerciale dintre România și China au ajuns la aproape 9,3 miliarde de dolari, însă deficitul comercial al României a depășit 7,7 miliarde de dolari. Creșterea exporturilor românești și diversificarea produselor și serviciilor care pot ajunge pe piața chineză rămân, astfel, obiective importante ale cooperării economice.

În acest context, vizita ambasadorului Chen Feng la Timișoara și întâlnirile cu reprezentanții administrației locale, ai mediului universitar și ai companiilor cu capital chinez pot contribui la identificarea unor noi oportunități de colaborare economică și academică.

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