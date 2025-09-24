Noi AMENINȚĂRI cu comiterea unor „masacre”, trimise miercuri dimineață către școli și spitale. Un adolescent de 17 ani, dus la audieri

Un adolescent suspectat că a trimis zeci de mesaje de amenințare către mai multe unități de învățământ şi un spital a fost prezentat la audieri, au declarat surse judiciare, inclusv în această dimineață. Mesajele, trimise de pe aceeași adresă şi semnate cu pseudonimul „Angela”, au alarmat şcoli din Capitală şi din țară în 23–24 septembrie. Autoritățile verifică autenticitatea amenințărilor în cooperare cu SRI.

Potrivit unor surse judiciare, un minor, suspectat că ar fi autorul mesajelor care anunțau presupuse atacuri armate asupra unor şcoli, a fost dus miercuri la audieri.

Suspectul, în vârstă de aproximativ 17 ani, este bănuit că a trimis două e-mailuri de pe aceeași adresă în care anunța atacuri, iar, sub pseudonimul „Angela”, ar fi trimis sute de mail-uri către şcoli şi spitale începând din ziua precedentă.

Mesajul care a alertat autoritățile conținea pasaje extrem de violente și amenințări la adresa copiilor sună în felul următor:

„Luni dimineața, voi intra în școala voastră cu două Pistoale Beretta Px4 Storm să fac cât mai mult rău. Nu mă voi opri, voi omorî cât mai mulți copii, voi provoca un adevărat masacru, iar când va ajunge poliția, mă voi sinucide. Pregătiți-vă pentru masacrul de luni. Toți meritați să suferiți, eu îndur durere în fiecare zi, îmi urăsc viața, așa că este timpul să vă simțiți și voi la fel. Abia aștept să vă omor.”

Un nou mesaj de amenințare trimis miercuri dimineața

Poliţia Română a precizat că s-au primit ameninţări în judeţele Arad, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Brăila, Braşov, Buzău, Caraş-Severin, Galaţi, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Mehedinţi, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Suceava, Teleorman, Timiş, Tulcea, Vaslui şi Vâlcea.

O ameninţare a fost primită şi la o unitate de învăţământ din municipiul Tulcea, aceasta fiind trimisă chiar pe adresa de e-mail a şcolii.

„La data de 23 septembrie, în jurul orei 22:00, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Tulcea a fost sesizat, cu privire la faptul că o instituţie de învăţământ din municipiul Tulcea a primit, pe adresa oficială de e-mail, un mesaj cu caracter de ameninţare. După sesizare, structurile competente au desfăşurat verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situaţiei. Menţionăm că I.P.J. Tulcea acţionează în mod constant, pentru asigurarea unui climat de siguranţă, în special în zona instituţiilor de învăţământ”, au anunţat reprezentanţii IPJ Tulcea. „La data de 23 septembrie a.c., Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău a fost sesizat cu privire la faptul că mai multe instituţii de învăţământ din Buzău au primit pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj cu caracter de ameninţare, anunţă IPJ Buzău. „La data de 23 septembrie a.c., Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman a primit, pe adresa oficială de e-mail, un mesaj cu caracter de ameninţare”, a transmis IPJ Teleorman. „În ziua de 23 septembrie a.c., pe adresa oficială de e-mail a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara a fost primit un mesaj cu caracter de ameninţare la adresa unităţilor şcolare.”, au transmis, miercuri, oficialii IPJ Hunedoara.

Poliția Română a confirmat oficial trimiterea unui nou mesaj de amenințare miercuri dimineață şi a precizat că acesta a fost expediat de pe aceeaşi adresă folosită anterior.

„Mesajul a fost trimis de pe aceeaşi adresă de mail de pe care au fost trimise şi mesajele anterioare. Atât ieri, cât şi astăzi, Poliţia Română a fost sesizată de către mai multe unităţi şcolare, din Capitală şi mai multe judeţe, cu privire la faptul că unele instituţii de învăţământ au primit mesaje de amenințare, mesaje la care, ca element de noutate, au fost ataşate şi ceva fotografii”, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliției, Georgian Drăgan, într-un interviu pentru Digi24.

În urma verificărilor comune cu Serviciul Român de Informații, există indicii că mesajele sunt false, dar ancheta continuă şi sunt urmărite mai multe piste.

„Din primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de Poliţie, în coordonare cu Serviciul Român de Informaţii, nu există indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală”, se arată în comunicatul instituției.

Structurile competente continuă verificările pentru stabilirea cu exactitate a situației, iar anchetatorii analizează atât originea electronică a mesajelor, cât și identitatea persoanei care le-ar fi trimis. Ancheta vizează şi potenţiale complici sau distribuirea în rețea a mesajelor false, în vederea prevenirii unor noi alerte şi protejării unităţilor şcolare.