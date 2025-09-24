Prima pagină » Actualitate » Noi AMENINȚĂRI cu comiterea unor „masacre”, trimise miercuri dimineață către școli și spitale. Un adolescent de 17 ani, dus la audieri

Noi AMENINȚĂRI cu comiterea unor „masacre”, trimise miercuri dimineață către școli și spitale. Un adolescent de 17 ani, dus la audieri

Denis Andrei
24 sept. 2025, 10:42, Actualitate
Noi AMENINȚĂRI cu comiterea unor „masacre”, trimise miercuri dimineață către școli și spitale. Un adolescent de 17 ani, dus la audieri
Foto: Profimedia images - Imagine cu rol ilustrativ

Un adolescent suspectat că a trimis zeci de mesaje de amenințare către mai multe unități de învățământ şi un spital a fost prezentat la audieri, au declarat surse judiciare, inclusv în această dimineață. Mesajele, trimise de pe aceeași adresă şi semnate cu pseudonimul „Angela”, au alarmat şcoli din Capitală şi din țară în 23–24 septembrie. Autoritățile verifică autenticitatea amenințărilor în cooperare cu SRI.

Potrivit unor surse judiciare, un minor, suspectat că ar fi autorul mesajelor care anunțau presupuse atacuri armate asupra unor şcoli, a fost dus miercuri la audieri.

Suspectul, în vârstă de aproximativ 17 ani, este bănuit că a trimis două e-mailuri de pe aceeași adresă în care anunța atacuri, iar, sub pseudonimul „Angela”, ar fi trimis sute de mail-uri către şcoli şi spitale începând din ziua precedentă.

Mesajul care a alertat autoritățile conținea pasaje extrem de violente și amenințări la adresa copiilor sună în felul următor:

„Luni dimineața, voi intra în școala voastră cu două Pistoale Beretta Px4 Storm să fac cât mai mult rău. Nu mă voi opri, voi omorî cât mai mulți copii, voi provoca un adevărat masacru, iar când va ajunge poliția, mă voi sinucide. Pregătiți-vă pentru masacrul de luni. Toți meritați să suferiți, eu îndur durere în fiecare zi, îmi urăsc viața, așa că este timpul să vă simțiți și voi la fel. Abia aștept să vă omor.”

Un nou mesaj de amenințare trimis miercuri dimineața

Poliţia Română a precizat că s-au primit ameninţări în judeţele Arad, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Brăila, Braşov, Buzău, Caraş-Severin, Galaţi, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Mehedinţi, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Suceava, Teleorman, Timiş, Tulcea, Vaslui şi Vâlcea.

O ameninţare a fost primită şi la o unitate de învăţământ din municipiul Tulcea, aceasta fiind trimisă chiar pe adresa de e-mail a şcolii.

„La data de 23 septembrie, în jurul orei 22:00, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Tulcea a fost sesizat, cu privire la faptul că o instituţie de învăţământ din municipiul Tulcea a primit, pe adresa oficială de e-mail, un mesaj cu caracter de ameninţare. După sesizare, structurile competente au desfăşurat verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situaţiei. Menţionăm că I.P.J. Tulcea acţionează în mod constant, pentru asigurarea unui climat de siguranţă, în special în zona instituţiilor de învăţământ”, au anunţat reprezentanţii IPJ Tulcea.
„La data de 23 septembrie a.c., Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău a fost sesizat cu privire la faptul că mai multe instituţii de învăţământ din Buzău au primit pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj cu caracter de ameninţare, anunţă IPJ Buzău.
La data de 23 septembrie a.c., Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman a primit, pe adresa oficială de e-mail, un mesaj cu caracter de ameninţare”, a transmis IPJ Teleorman.
„În ziua de 23 septembrie a.c., pe adresa oficială de e-mail a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara a fost primit un mesaj cu caracter de ameninţare la adresa unităţilor şcolare.”, au transmis, miercuri, oficialii IPJ Hunedoara.
Poliția Română a confirmat oficial trimiterea unui nou mesaj de amenințare miercuri dimineață şi a precizat că acesta a fost expediat de pe aceeaşi adresă folosită anterior.

„Mesajul a fost trimis de pe aceeaşi adresă de mail de pe care au fost trimise şi mesajele anterioare. Atât ieri, cât şi astăzi, Poliţia Română a fost sesizată de către mai multe unităţi şcolare, din Capitală şi mai multe judeţe, cu privire la faptul că unele instituţii de învăţământ au primit mesaje de amenințare, mesaje la care, ca element de noutate, au fost ataşate şi ceva fotografii”, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliției, Georgian Drăgan, într-un interviu pentru Digi24.

În urma verificărilor comune cu Serviciul Român de Informații, există indicii că mesajele sunt false, dar ancheta continuă şi sunt urmărite mai multe piste.

„Din primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de Poliţie, în coordonare cu Serviciul Român de Informaţii, nu există indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală”, se arată în comunicatul instituției.

Structurile competente continuă verificările pentru stabilirea cu exactitate a situației, iar anchetatorii analizează atât originea electronică a mesajelor, cât și identitatea persoanei care le-ar fi trimis. Ancheta vizează şi potenţiale complici sau distribuirea în rețea a mesajelor false, în vederea prevenirii unor noi alerte şi protejării unităţilor şcolare.

Citește și

REACȚIE Ioana Dogioiu, Guvernul ROMÂNIEI: „Foarte bine că a respins în cazul autorităților de reglementare!”
12:15
Ioana Dogioiu, Guvernul ROMÂNIEI: „Foarte bine că a respins în cazul autorităților de reglementare!”
VIDEO Sorin Grindeanu anunță că PSD va înainta pachetul de RELANSARE economică până la sfârșitul acestei săptămâni
12:11
Sorin Grindeanu anunță că PSD va înainta pachetul de RELANSARE economică până la sfârșitul acestei săptămâni
REACȚIE Adrian Toni Neacșu crede că presiunile asupra magistraților CCR și-au spus cuvântul: „Pur și simplu este inadmisibil să se pună atâta presiune”
12:03
Adrian Toni Neacșu crede că presiunile asupra magistraților CCR și-au spus cuvântul: „Pur și simplu este inadmisibil să se pună atâta presiune”
SĂNĂTATE ALERTĂ medicală în Europa. O ciupercă mortală se răspândește în spitale din 40 de țări. Ce se știe până acum
11:55
ALERTĂ medicală în Europa. O ciupercă mortală se răspândește în spitale din 40 de țări. Ce se știe până acum
REACȚIE CCR amână votul moțiunii pensiilor magistraților/ Tudorel TOADER: „Să oprească greva și să reia judecata cauzelor!”
11:47
CCR amână votul moțiunii pensiilor magistraților/ Tudorel TOADER: „Să oprească greva și să reia judecata cauzelor!”
ACTUALITATE Adio apă plată la 10 lei în aeroport. Preț plafonat la APĂ de 500 ml în aeroport, gară și metrou. Care ar urma să fie prețul final
11:43
Adio apă plată la 10 lei în aeroport. Preț plafonat la APĂ de 500 ml în aeroport, gară și metrou. Care ar urma să fie prețul final
Mediafax
CCR judecă astăzi sesizările care vizează pachetele de legi asumate de Guvernul Bolojan
Digi24
VIDEO Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112: polițiștii o obligau să spună că nu a fost
Cancan.ro
Nu mai poate face copii niciodată! Concurenta de la Insula Iubirii 2025 care a primit vestea groaznică
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
Adevarul
Distanța dintre blocuri: pericolul ascuns care îți fură lumina, aerul, liniștea și banii. Cum ignoră autoritățile legea
Mediafax
Incendiul din Sectorul 2. 14 autospeciale ale pompierilor se află în continuare la fața locului
Click
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
Wowbiz
BOMBĂ în showbiz! Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp s-au împăcat la 6 ani de la divorț
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis
Cancan.ro
Gabriela Firea a trecut pragul medicului estetician. Imaginile cu fostul primar al Capitalei fac FURORI pe internet
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care le vrea șterse
observatornews.ro
Poluarea din Bucureşti a crescut de șapte ori peste limitele normale, în urma incendiului din Pantelimon
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Gheorghe Dincă, în libertate? Decizia surprinzătoare a judecătorilor în cazul criminalului care a șocat România
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Are voie altcineva să parcheze pe trotuarul din fața casei tale? Regula din noul Cod Rutier 2025
Descopera.ro
Este acesta locul în care a început civilizația pe Pământ?
Capital.ro
Gheorghe Dincă ar putea fi eliberat. Judecătorii din Craiova dau verdictul final. Cum ar putea să scape de cei 30 de ani de închisoare
Evz.ro
Secretul tulburător al actriței Claudia Cardinale
A1
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
Stirile Kanal D
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
Simțindu-se umilită în fața camerelor, Veronica revine cu un MESAJ NEMILOS: "Mi-am pierdut timpul ca să îi cumpăr cadou, iar el și-a bătut joc" Ce i-a transmis concurenta din Casa Iubirii lui Dorobanțu e de NECREZUT: "M-am enervat" 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
Ferestrele obișnuite pot fi transformate în panouri solare cu ajutorul unei noi tehnologii