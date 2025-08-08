Prima pagină » Actualitate » Noi detalii despre tonele de materiale cu posibil uz MILITAR, blocate la Vama Albița pe ruta Belarus–Transnistria

Noi detalii despre tonele de materiale cu posibil uz MILITAR, blocate la Vama Albița pe ruta Belarus–Transnistria

Denis Andrei
08 aug. 2025, 08:10, Actualitate
Noi detalii ies la iveală în cazul transporturilor suspecte reținute la Vama Albița. Marfa, provenită din Belarus și destinată unei uzine din Tiraspol, a fost imobilizată după ce inspectorii au constatat discrepanțe între documente și realitate, scrie Ziarul de Iași.

În iunie 2024, cinci TIR-uri încărcate cu țesătură de fibră din sticlă au fost oprite și imobilizate la Vama Albița. Pentru fiecare transport, autoritățile au aplicat amenzi de câte 30.000 de lei, a precizat avocatul Dragomir Tomașeschi. „Motivele au fost aceleași ca și în cazul transporturilor din toamnă, doar că pentru cele din urmă s-a deschis și dosar penal”, a explicat acesta.

În septembrie și octombrie, alte cinci camioane cu același tip de marfă au fost reținute în același punct vamal. Potrivit documentelor, încărcătura provenea de la compania JSC PSV din Belarus și fusese cumpărată de firma cehă Labara SRO. Destinația finală era Republica Moldova, mai exact Tiraspol, unde uzina Moldavizolit urma să o utilizeze în procesele de producție.

