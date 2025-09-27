Noi imagini cu interiorul spectaculos al Catedralei Mântuirii Neamului. Pregătirile pentru sfințire, în linie dreaptă. Când îi vor putea trece pragul enoriașii

Catedrala Mântuirii Neamului se pregătește de sfințire, care va avea loc pe 26 octombrie 2025. Atunci, pentru marele eveneiment, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu va fi la București alături de Părintele Patriarh Daniel.

Așadar, s-a intrat în linie dreaptă cu pregătirile, iar cu o lună înainte ca enoriaii să aibă acces în sfântul lăcaș, Basilica.ro prezintă o galerie foto impresionantă cu lucrările din interior, unde au fost deja demontate toate schelele.

La rândul său, echipa care se ocupă cu pictura a realizat ceea ce și-a asumat, inclusiv Proscomidiarul și Diaconiconul, micile încăperi din Sfântul Altar.

În cele 60 de luni dinainte de ianuarie 2024, echipa a realizat 6.400 de metri pătrați de pictură în mozaic, iar din ianuarie 2024 și până în prezent, a pictat peste 9.000 de metri pătrați.

„În prezent, pe stâlpii de pe latura sudică a pronaosului sunt montate icoanele celor 22 de sfinți români recent canonizați, ale Sfinților Centenarului, cum îi numește Părintele Patriarh Daniel. Stâlpii de pe latura nordică a pronaosului, de la cota zero până la cota +9, vor fi împodobiți cu reprezentări ale celor 16 femei sfinte canonizate în acest an”, a eplicat pentru sursa citată Părintele Nicolae Crîngașu, Consilier Patriarhal coordonator la Sectorul Monumente și construcții bisericești al Administrației Patriarhale și coordonatorul lucrărilor de la Catedrala Națională.

Icoanele sfintelor nu vor fi gata pentru slujba de sfințire, dar pentru ceremonie urmează să fie realizate niște meshuri în mărime naturală care reproduc icoanele lor.

Cu un efort uriaș, echipa de pictură a realizat tot ce și-a asumat pentru pregătirea Catedralei în scopul sfințirii, dar mai rămâne de pictat o suprafață și mai mare decât tot ce s-a lucrat până în prezent.

Se lucrează în continuare la instalațiile electrice, termice, sanitare, de ventilație și climatizare. O parte importantă a instalației de încălzire, încălzirea în pardoseală, nu este încă realizată, dar la ceremonie vor fi funcționale centralele de tratare a aerului, care suflă aer cald pe grile din tavanul catedralei.

„Nu credem că o să fie aportul de căldură la fel de confortabil ca la încălzirea prin pardoseală, dar căldură va fi”, asigură Părintele Nicolae Crîngașu.

Până cel târziu pe 4 octombrie, va fi complet finalizată și automatizarea celor 27 de uși din bronz ale catedralei, care trebuie să asigure funcționarea scenariului la foc, adică în caz de panică să se deschidă automat. Ușile, fiecare cântărind patru tone, sunt dotate cu senzori de prezență, ca să nu lovească pe cineva.

La exterior sunt aproape gata (85-90%) placarea soclului și a catedralei cu piatră de Vrața, precum și placarea cu marmură românească, de Rușchița, a piațetei circulabile din jurul catedralei (la nivelul –2), care are 12 metri lățime.

„La placarea piațetei se lucrează în condiții foarte dificile, pentru că ne coordonăm cu alte lucrări. Întâi aplicăm hidroizolație pe placa de beton, după aceea alte tratamente și abia apoi facem placările. Dacă hidroizolația are probleme și nu se încadrează în termenul în care am stabilit, întârziem placarea cu marmură a piațetei. Mai lucrăm la turnurile de la poarta principală de vest, dinspre Hotel Marriott, unde încă montăm tâmplăria: ferestre și uși. L-am finalizat pe cel de sud, iar acum lucrăm la acoperișul turnului de nord. Totodată, ne-am apucat să facem și alveola de la intrarea principală. Avem acolo o zonă de vreo 30 de metri liniari în care facem două porți mari și acces auto, ca să intre autocarele în curtea catedralei”, a mai precizat Părintele Nicolae Crîngașu.

În paralel, este curățat terenul de reziduuri de șantier și sunt amenajate căile de acces pentru utilajele de pompieri și mașinile de salvare.

„Cisternele mari, de 51 de tone, trebuie să aibă la dispoziție, pe cel puțin două laturi ale catedralei, platforme unde să caleze, adică să se fixeze și să se pună în funcțiune la nevoie”, relatează coordonatorul Sectorului Monumente și construcții bisericești al Administrației Patriarhale.

„Nici acum nu e gata catedrala, dar avem Centenarul Patriarhiei Române și încercăm cu toții să facem o pregătire cât mai avansată, pentru că așa intră în istorie, cum le facem acum. De aceea, am lucrat cât de bine s-a putut și ne-am străduit să avansăm cât mai mult, chiar dacă lucrările sunt încă departe de a fi finalizate”, a mai spus Părintele Consilier Patriarhal Nicolae Crîngașu.

Părintele Consilier Patriarhal Nicolae Crîngașu este implicat de 25 de ani în tot ceea ce ține de proiectarea și construcția Catedralei Mântuirii Neamului.

Foto: Basilica.ro