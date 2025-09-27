Prima pagină » Actualitate » Noi imagini cu interiorul spectaculos al Catedralei Mântuirii Neamului. Pregătirile pentru sfințire, în linie dreaptă. Când îi vor putea trece pragul enoriașii

Noi imagini cu interiorul spectaculos al Catedralei Mântuirii Neamului. Pregătirile pentru sfințire, în linie dreaptă. Când îi vor putea trece pragul enoriașii

27 sept. 2025, 14:01, Actualitate
Noi imagini cu interiorul spectaculos al Catedralei Mântuirii Neamului. Pregătirile pentru sfințire, în linie dreaptă. Când îi vor putea trece pragul enoriașii
Galerie Foto 22

Catedrala Mântuirii Neamului se pregătește de sfințire, care va avea loc pe 26 octombrie 2025. Atunci, pentru marele eveneiment, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu va fi la București alături de Părintele Patriarh Daniel.

Așadar, s-a intrat în linie dreaptă cu pregătirile, iar cu o lună înainte ca enoriaii să aibă acces în sfântul lăcaș, Basilica.ro prezintă o galerie foto impresionantă cu lucrările din interior, unde au fost deja demontate toate schelele.

La rândul său, echipa care se ocupă cu pictura a realizat ceea ce și-a asumat, inclusiv Proscomidiarul și Diaconiconul, micile încăperi din Sfântul Altar.

În cele 60 de luni dinainte de ianuarie 2024, echipa a realizat 6.400 de metri pătrați de pictură în mozaic, iar din ianuarie 2024 și până în prezent, a pictat peste 9.000 de metri pătrați.

„În prezent, pe stâlpii de pe latura sudică a pronaosului sunt montate icoanele celor 22 de sfinți români recent canonizați, ale Sfinților Centenarului, cum îi numește Părintele Patriarh Daniel. Stâlpii de pe latura nordică a pronaosului, de la cota zero până la cota +9, vor fi împodobiți cu reprezentări ale celor 16 femei sfinte canonizate în acest an”, a eplicat pentru sursa citată Părintele Nicolae Crîngașu, Consilier Patriarhal coordonator la Sectorul Monumente și construcții bisericești al Administrației Patriarhale și coordonatorul lucrărilor de la Catedrala Națională.

Icoanele sfintelor nu vor fi gata pentru slujba de sfințire, dar pentru ceremonie urmează să fie realizate niște meshuri în mărime naturală care reproduc icoanele lor.

Cu un efort uriaș, echipa de pictură a realizat tot ce și-a asumat pentru pregătirea Catedralei în scopul sfințirii, dar mai rămâne de pictat o suprafață și mai mare decât tot ce s-a lucrat până în prezent.

Se lucrează în continuare la instalațiile electrice, termice, sanitare, de ventilație și climatizare. O parte importantă a instalației de încălzire, încălzirea în pardoseală, nu este încă realizată, dar la ceremonie vor fi funcționale centralele de tratare a aerului, care suflă aer cald pe grile din tavanul catedralei.

„Nu credem că o să fie aportul de căldură la fel de confortabil ca la încălzirea prin pardoseală, dar căldură va fi”, asigură Părintele Nicolae Crîngașu.

Până cel târziu pe 4 octombrie, va fi complet finalizată și automatizarea celor 27 de uși din bronz ale catedralei, care trebuie să asigure funcționarea scenariului la foc, adică în caz de panică să se deschidă automat. Ușile, fiecare cântărind patru tone, sunt dotate cu senzori de prezență, ca să nu lovească pe cineva.

La exterior sunt aproape gata (85-90%) placarea soclului și a catedralei cu piatră de Vrața, precum și placarea cu marmură românească, de Rușchița, a piațetei circulabile din jurul catedralei (la nivelul –2), care are 12 metri lățime.

„La placarea piațetei se lucrează în condiții foarte dificile, pentru că ne coordonăm cu alte lucrări. Întâi aplicăm hidroizolație pe placa de beton, după aceea alte tratamente și abia apoi facem placările. Dacă hidroizolația are probleme și nu se încadrează în termenul în care am stabilit, întârziem placarea cu marmură a piațetei. Mai lucrăm la turnurile de la poarta principală de vest, dinspre Hotel Marriott, unde încă montăm tâmplăria: ferestre și uși. L-am finalizat pe cel de sud, iar acum lucrăm la acoperișul turnului de nord. Totodată, ne-am apucat să facem și alveola de la intrarea principală. Avem acolo o zonă de vreo 30 de metri liniari în care facem două porți mari și acces auto, ca să intre autocarele în curtea catedralei”, a mai precizat Părintele Nicolae Crîngașu.

În paralel, este curățat terenul de reziduuri de șantier și sunt amenajate căile de acces pentru utilajele de pompieri și mașinile de salvare.

„Cisternele mari, de 51 de tone, trebuie să aibă la dispoziție, pe cel puțin două laturi ale catedralei, platforme unde să caleze, adică să se fixeze și să se pună în funcțiune la nevoie”, relatează coordonatorul Sectorului Monumente și construcții bisericești al Administrației Patriarhale.

„Nici acum nu e gata catedrala, dar avem Centenarul Patriarhiei Române și încercăm cu toții să facem o pregătire cât mai avansată, pentru că așa intră în istorie, cum le facem acum. De aceea, am lucrat cât de bine s-a putut și ne-am străduit să avansăm cât mai mult, chiar dacă lucrările sunt încă departe de a fi finalizate”, a mai spus Părintele Consilier Patriarhal Nicolae Crîngașu.

Părintele Consilier Patriarhal Nicolae Crîngașu este implicat de 25 de ani în tot ceea ce ține de proiectarea și construcția Catedralei Mântuirii Neamului.

Foto: Basilica.ro

Citește și

EXCLUSIV Austeritatea lui Bolojan a secat Delta Dunării de turiști. Strigătul DISPERAT al unui patron de pensiune, copleșit de taxe. „Domnule premier, eu nu m-am întors acasă ca să mă alungi dumneata înapoi”
15:08
Austeritatea lui Bolojan a secat Delta Dunării de turiști. Strigătul DISPERAT al unui patron de pensiune, copleșit de taxe. „Domnule premier, eu nu m-am întors acasă ca să mă alungi dumneata înapoi”
ALERTĂ INCENDIU izbucnit la Spitalul Municipal din Rădăuţi. Mai multe saloane au fost inundate cu fum și zeci de pacienţi au fost evacuaţi
14:31
INCENDIU izbucnit la Spitalul Municipal din Rădăuţi. Mai multe saloane au fost inundate cu fum și zeci de pacienţi au fost evacuaţi
ACTUALITATE Economistul Iancu Guda cere CONCEDIERI la stat cu orice preț: „Trebuie neapărat să reducem risipa!”
13:33
Economistul Iancu Guda cere CONCEDIERI la stat cu orice preț: „Trebuie neapărat să reducem risipa!”
ACTUALITATE Beneficiarii de ajutoare sociale nu muncesc? Ministrul Muncii respinge ideea: „Nu există așa ceva! Sigur mai fac ceva, muncă în gospodărie, cu ziua, la negru”
12:55
Beneficiarii de ajutoare sociale nu muncesc? Ministrul Muncii respinge ideea: „Nu există așa ceva! Sigur mai fac ceva, muncă în gospodărie, cu ziua, la negru”
ACTUALITATE Ministrul Muncii admite că există FRAUDE în domeniul ajutoarelor sociale. Promite verificări: „Ștampile scrise greşit, «spihiatru», adică şi o fraudă proastă”
12:37
Ministrul Muncii admite că există FRAUDE în domeniul ajutoarelor sociale. Promite verificări: „Ștampile scrise greşit, «spihiatru», adică şi o fraudă proastă”
MEDIU ECHINACEA, planta care întărește imunitatea și înfrumusețează grădina. Cum se prinde la ghiveci
12:22
ECHINACEA, planta care întărește imunitatea și înfrumusețează grădina. Cum se prinde la ghiveci
Mediafax
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Digi24
Prințul Andrew a zburat cu Lolita Express pe insula lui Epstein, pentru ședințe de „masaj, gimnastică și yoga”. Noi dezvăluiri
Cancan.ro
Cauza MORȚII Ioanei Popescu. De ce s-a stins din viață jurnalista, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
Adevarul
Cheltuială de lux pentru Ion Țiriac. Plăcerea nevinovată care îl costă peste 100.000 euro anual: „Atât face”
Mediafax
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Click
Poftiți în casa Ralucăi Bădulescu. Cum arată apartamentul în care locuiește în chirie? Plătește 1300 de euro lună de lună
Wowbiz
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care a avut-o cu bruneta! Jurnalista și-a prevestit moartea și dispăruse cu câteva zile înainte să se stingă: „Am sunat la poliție. I-au spart ușa și...”
Antena 3
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Digi24
„Dacă cineva fuge, împușcați-l”. Comandat rus interceptat în timp ce ordona execuția soldaților care își părăsesc pozițiile
Cancan.ro
Ce avere are Serghei Mizil, de fapt. Ce pensie primește și câți bani a luat de la Antena 1 pentru Asia Expres
Ce se întâmplă doctore
Unde a murit Ioana Popescu, de fapt. Apropiații sunt șocați
observatornews.ro
Un român de 21 de ani, erou în Italia. Ştefan a salvat o femeie din flăcări: M-am gândit doar la a o salva
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
KanalD
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie în Codul Rutier 2025
Descopera.ro
Au fost observate STRUCTURI ÎNTUNECATE pe Saturn. Ce anume le-a creat?
Capital.ro
Călin Georgescu nu mai are nicio șansă! Anunțul DIICOT. Țeapă de 1,1 milioane de euro
Evz.ro
Armele nucleare, marea amenințare pentru omenire. Ce sunt teribilele instrumente care pot rade viața de pe Pământ
A1
Cum arăta Raluca Bădulescu când era tânără. Imagini cu ea din tinerețe, când avea un look complet diferit, fără peruci
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Mama Andreei Cuciuc, Diana, crede că fiica sa a fost otrăvită! Ce declarații șocante a făcut mama îndurerată, la aproape un an de la moartea fiicei sale?
RadioImpuls
Gheorghe Turda rupe tăcerea: "Nu vreau să fie iar scandal, dar vreau să spun". Ce a povestit despre Petrică Mîțu Stoian i-a lăsat pe toți mască. Secretul regretatului artist a fost păstrat cu sfințenie. Ce NU a vrut niciodată să știe publicul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Cât de vechi sunt Homo sapiens? Un craniu dă calculele peste cap