Noi scumpiri la alimente. Produsele pentru care românii scot din buzunar și cu 32% mai mult

13 oct. 2025, 20:00, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Sunt noi scumpiri la alimente. Iată produsele pentru care românii scot din buzunar chiar și cu 32% mai mult.

Inflația se menține sub pragul psihologic de 10%. Avansul mediu al creșterilor de preț în septembrie s-a menținut la 9,9 procente. Cele mai mari scumpiri la alimente s-au înregistrat deci la fructele proaspete, de peste 32%. De asemenea, uleiul, margarina sau laptele de vacă costă cu peste 10% mai mult. Românii plătesc mai mult și pentru produse nealimentare și servicii, iar toate scumpirile se traduc în economie prin scăderea drastică a consumului.

Tot ce punem în coș ne costă, în medie, cu 9,9% mai mult față de toamna anului trecut. Rata inflației s-a menținut în septembrie la nivelul din august. Unele dintre cele mai mari creșteri de preț se înregistrează la fructe: peste 32%. Merele sunt 4 și chiar 10 lei kg, iar strugurii costă 15 lei.

Cu peste 10% mai mult costă și produse precum uleiul sau laptele. Astfel, românii plătesc în plus comparativ cu anul trecut și pentru carne sau brânzeturi. Totalul pentru produsele din cămara de toamnă crește semnificativ față de anul trecut.

Și la produsele nealimentare se înregistrează scumpiri. La energie electrică, românii plătescu cu 69% mai mult față de anul trecut, iar creșterea de preț a generat scumpiri în lanț, care se văd inclusiv la rafturile magazinelor.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

În vreme ce prețurile cresc, consumul scade. Dinamica anuală a vânzărilor cu amănuntul a scăzut de la 3,5% la minus 2,1%, după introducerea noilor taxe.

„Ce soluţii găsesc românii? Iau mai puţin, se gândeşte fiecare: «Nu mai iau să rămână, iau -mi fac treaba şi gata»”, a spus o doamnă într-un interviu pentru Antena 3 CNN.

Datele statistice de la INS vin să confirme faptul economia se autoreglează, există o legătură tot mai puternică între puterea de cumpărare și inflație. Altfel spus: scăderile de vânzări, o problemă tot mai amplă în economie, i-au determinat pe tot mai mulți comercianți ia măsuri de avarie, caute soluții pentru a păstra creșterile de prețuri într-un interval acceptabil pentru clienți.

În esență, prețurile sunt ca un elastic. Dacă tragi prea mult de ele se rupe. Altfel spus, dacă crești prea mult prețurile rămâi cu marfa nevândută„, a explicat analistul economic Adrian Negrescu pentru Antena 3 CNN.

De asemenea, avansul creșterilor de preț se resimte și în sfera serviciilor, cele mai mari scumpiri resimțindu-se în industria cosmeticii, transporturi, dar și la service-urile auto.

