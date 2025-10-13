Rata anuală a inflației în România a fost, în luna septembrie 2025, de 9,88%, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Deși nivelul se mențne sub pragul de 10%, energia electrică dar și produsele alimentare de bază contină să afecteze semnificativ bugetul românilor. Creșteri de prețuri s-au înregistrat și la alte servicii precum mărfurile nealimentare sau serviciile de igientă, transporturi sau locuințe.

Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, rata anuală a inflației în luna septembrie a fost de 9,88%, nivel aproape identic cu cel din luna august (9,85%). Scumpirile cele mai mari s-au înregistrat la energie electrică , la mărfurile nealimentare urmate de servicii și produse alimentare de bază.

De departe, cea mai mare creștere rămâne la energia electrică, al cărei tarif s-a majorat cu 69,19%, ca urmare a eliminării schemei de sprijin pentru plafonarea prețurilor introdusă prin OUG 6/2025.

Scumpiri în lanțo la produse alimentare de bază

În categoria produselor alimentare, cele mai mari creșteri de preț s-au înregistrat la fructele proaspete (+32,42%), conservele de fructe (19,26%), cafea și cacao (19,23), mierea de albine și produsele zaharoase (+12,6%), scrie Economedia.ro.

De asemenea, afectate de scumpiri se mai regăsesc si produse precum uleiul alimentar (+10,63%), margarina (+10,13%), pâinea (+9,40%), laptele de vacă (+11,02%), ouăle (+9.01%) sau carnea de vită (+9,41%).

Pe segmentul băuturilor alcoolice, berea s-a scumpit cu 7,45%, iar vinul cu 6,63%.

Totodată, INS notează că în perioada septembrie 2024 – septembrie 2025 s-au înregistrat scăderi de preț la câteva produse de bază, precum cartofii (-10,43%), zahărul (-2,44%) și mălaiul (-0,93%).

Serviciile, tot mai scumpe în 2025

În ceea ce privește serviciile, INS precizează că prețurile la energia electrică au urcat și în septembrie, cu 0,59% față de luna anterioară, iar combustibilii s-au scumpit cu 0,93%. De asemenea, creșteri de prețuri s-au înregistrat la serviciile de igienă și cosmetică (+19,52%), călătoriile cu trenul (+18,59%) și reparațiile auto (+15,76%).

De asemenea, asistența medicală s-a scumpit cu 13,75%, transportul urban cu 11,74%, iar chiriile au crescut în medie cu 10,11% față de anul trecut.

Ce anunță BNR pentru finalul de an

Guvernatorul Mugur Isărescu a anunțat în august că BNR a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru 2025, de la 4,6% la 8,8%. Isărescu a avertizat însă că inflația ar putea depăși 9% la finalul anului, cu un vârf în luna septembrie.

„Ne așteptăm la o inflație persistentă în ultimele luni ale anului, ca efect al liberalizării prețurilor la energie electrică și al majorării TVA”, a precizat guvernatorul BNR.

Autorul recomandă:

România este în continuare cu un picior în groapă. Agenția de rating S&P ne ține pe ultima treaptă din categoria recomandată investitorilor, dar nu ne aruncă înca în JUNK

Veste bună pentru românii cu venituri mici! Aceștia primesc o nouă tranșă de bani. Anunțul ministrului Muncii