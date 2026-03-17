Noi scumpiri la carburanți. Motorina a sărit de 9 lei litru în benzinăriile Petrom

17 mart. 2026, 13:53, Actualitate
Tensiunea pe piața internațională a carburanților este tot mai mare și se datorează blocării strâmtorii Ormuz, dar și a măsurilor de protecție luate de unele state. Acestea au repercusiuni în prețurile la pompă, unde motorina a sărit de 9 lei litrul în stațiile Petrom, iar benzina a ajuns la 8,78 lei litrul în stațiile Rompetrol.

Noaptea trecută, Rompetrol a majorat prețul motorinei în stațiile din capitală de la 8,97-9,12 lei/l la 9,08-9,24 lei/l, iar pe cel al benzinei de la 8,51-8,70 lei/l la 8,62-8,76 lei/l.

De la izbucnirea războiului din Iran, scumpirile la pompe ajung la 85 de bani pe litrul de motorină și 65 de bani pe cel de benzină, fiind sub presiunile pe cotațiilor internaționale ale petrolului și produselor petroliere, relatează Profit.ro.

În această săptămână, prima majorare a fost făcută de Petrom, a doua companie ca importanță și deținătoarea celei mai mari rafinării din România, Rompetrol.

OMV are aceleași prețuri la toate benzinăriile din capitală

Acum, și liderul pieței, OMV Petrom, a scumpit carburanții după modelul celor de la Rompetrol.

Ieșit din comun este prețul unic practicat la toate stațiile OMV din București, motorina se vinde cu 9,24 lei/l (de la 9,01-9,05 lei/l cu o zi înainte, ceea ce înseamnă o majorare cu 19-23 bani/l), și benzina cu 8,72 (de la 8,55-8,60 lei/l, echivalentă unei creșteri de 12-17 bani/l).

În stațiile Petrom, prețurile la motorina standard au crescut de la 8,92-8,96 lei/l la 9,08-9,11 lei/l, iar cele la benzina standard de la 8,46-8,51 lei/l la 8,59-8,61 lei/l.

De la 1 aprilie subvenția acordată transportatorilor pentru motorină a crescut

Guvernul va majora cu 20 de bani, de la 1 aprilie, suma pe care o compensează din acciza la motorina achiziționată de către transportatori, ajungând astfel la 85 de bani pe litru.

„Prețul motorinei de la pompă nu este niciodată rezultatul direct al cotațiilor din ziua respectivă. În realitate, ceea ce plătesc astăzi șoferii și transportatorii în România este reflexia pieței petroliere de acum câteva săptămâni. Lanțul logistic – de la achiziția țițeiului, la rafinare, transport și distribuție – introduce un decalaj relativ stabil, care permite o estimare destul de precisă a evoluției prețurilor.

Problema reală nu este însă prețul de astăzi, ci cel care urmează să vină. Pentru că, dacă aplicăm aceeași logică de transmitere a prețurilor în lanțul petrolier, cotațiile mai ridicate ale motorinei și ale petrolului din ultimele săptămâni nu s-au reflectat încă în totalitate în prețul final din România. Practic, cele mai mari creșteri de preț ale motorinei și benzinei de acum încep”, susține președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, potrivit sursei citate.

