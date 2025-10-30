Prima pagină » Actualitate » Noua „hartă” a Autostrăzii Unirii, după licitația parafată ieri. Încă un contract semnat pe cel mai dificil lot: 16 tuneluri și 60 de poduri pe 31 km

30 oct. 2025, 08:57, Actualitate
Cel mai dificil lot din sectorul montan, Grințieș-Pipirig, a fost adjudecat astă-vară de asocierea din care fac parte firmele lui Dorinel Umbrărescu, iar ieri s-au parafat documentele, scrie Ziarul de Iași.

Astfel, asocierea SA&PE Construct-Spedition UMB-TehnostradeEuroasfalt a parafat ieri actele cu cei de la Compania Națională de Investiții Rutiere. Procedura a fost lansată cu aproape un an în urmă, în noiembrie 2024, iar prețul licitat a fost de 5,97 miliarde de lei.

Lotul Grințieș-Pipirig este considerat cel mai dificil tronson al Autostrăzii Unirii și este lung de 31,5 km. Are 16 tuneluri (cel mai lung având 940 m), 60 de poduri și viaducte, două dintre ele lungi de peste 1 km. În total, aceste lucrări vor acoperi două treimi din tot lotul, respectiv 20 km. Volumul estimat al excavărilor este de 12,7 milioane mc. Durata contractului va fi de 54 de luni, respectiv 14 pentru proiectare și 40 pentru construirea autostrăzii.

