Noi imagini de pe șantierul A7, Focșani – Bacău. Stadiul lucrărilor este de peste 85%

BREAKING NEWS Scandal în SUA pe retragerea trupelor americane din România. Ambii șefi republicani ai comisiilor de apărare ale Congresului contestă vehement decizia lui Trump și Pentagonului: „Ne OPUNEM ferm”
19:12
„Mare parte din structuri sunt în etapa executării hidroizolației iar după aceea urmează și pe acestea așternerea mixturilor asfaltice, trasarea marcajelor și montarea parapetelor. Printre lucrările executate se mai numără: – trasate marcajele rutiere, – montare parapete metalice pe zonele mediane și marginale, – montare panouri fonoabsorbante, – montare console de iluminat, – montare portaluri de delimitare a secțiunilor de autostradă și panouri informative de tip LED”, se mai arată în postarea lui Pistol.