Ce salarii au operatorii call-center de la Digi RCS-RDS, Vodafone și Orange. Cine câștigă mai mult acum, în 2026

Iată ce salarii au operatorii call-center de la Digi RCS-RDS, Vodafone și Orange, acum, în anul 2026. Majoritatea companiilor oferă și bonusuri pentru angajați care pot fi sub forma unor tichete de masă. Vezi mai jos salariile de pe piața muncii.

Într-o scurtă analiză asupra locurilor de muncă disponibile în România, la momentul actual, sunt deschise poziții și în companiile de telecomunicații. Printre joburi se numără cel de operator call-center. O persoană care ocupă o astfel de funcție într-o companie poate să ajungă să câștige chiar și o mie de euro net pe lună. De menționat faptul că unele companii pot oferi și bonusuri angajaților, printre acestea numărându-se tichetele de masă.

Ce salariu încasează un operator call-center

De data aceasta, în atenție se află poziția de operator call-center în companii precum Digi RCS-RDS, Vodafone și Orange, mari jucători pe piața de telecomunicații din țară.

Un consultat pentru servicii clienți, în cadrul Digi RCS-RDS, ar putea primi un salariu net de 3.500 – 4.500 de lei pe lună.

În cazul unui operator call-center (customer care) în cadrul Vodafone, salariul net lunar se situează între 3.800 și 4.800 de lei.

În cazul unui operator call-center / telesales la Orange, salariul net lunar este între 3.200 și 5.000 de lei. Pe lângă aceste salarii, însă, unele companii pot oferi și bonuri de masă. În 2026, acestea au o valoare medie de 35 – 40 lei pe zi. De asemenea, există companii care oferă diverse abonamente medicale sau de fitness.

Autorul recomandă: