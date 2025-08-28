Număr record de credite noi pentru locuințe, în prima jumătate a anului. Mulți au vrut să prindă cota veche de TVA

Băncile au acordat un număr record de credite noi pentru locuințe, în prima jumătate a anului. Mulți s-au grăbit să încheie un contract, pentru că au vrut să prindă cota veche de TVA și să nu plătească mii de euro în plus. Dar alții au fost convinși de ofertele băncilor. Pentru că un astfel de credit se acordă, în general, pe 20 sau 30 de ani, majoritatea au preferat să le ia pentru o locuință nouă.

Românii s-au împrumutat pentru locuințe de peste 5 miliarde și jumătate de euro, în primele șase luni, potrivit datelor Băncii Naționale. Din această sumă, 3,2 miliarde sunt doar pentru creditele noi, fără refinanțări. Este un record al ultimilor cinci ani, arată o analiză a unei companii de creditare. Valoarea medie a unui credit nou a crescut de la 62.000 de euro la 64.000 de euro.

Brokerii de credite spun că au fost două valuri de creștere în această perioadă: primul, în primăvară, după alegerile prezidențiale. Mulți amânaseră achiziționarea de locuințe noi din cauza incertitudinii în economie, din acea perioadă, apoi au fost anunțate modificările fiscale și majorarea TVA pentru locuințe, începând din luna august.

Dintre cei care s-au împrumutat, cei mai mulți au preferat o locuință nouă, arată o analiză. Doar 20% au luat bani din bancă pentru o locuință construită înainte de 1990.

Specialiștii spun că și dobânzile fixe în scădere oferite de bănci i-au convins pe mulți să facă un împrumut. Totuși, acestea rămân fixe în primii trei sau cinci ani. Dacă vreți să faceți un credit, țineți cont că în timp, dobânzile pot crește, în funcție de contextul economic, astfel că este recomandat ca rata lunară să nu depășească o tremie din totalul veniturilor, potrivit Știrile Pro TV.

