Nutriționiștii dezvăluie: Asta fac italienii ca să mănânce paste în fiecare zi și să nu se îngrașe

Pastele sunt, deseori, ținta criticilor atunci când vine vorba de diete. Mulți oameni le asociază direct cu creșterea în greutate și aleg să le reducă sau să le elimine complet. Chiar și așa, în Italia, unde pastele sunt un aliment de bază aproape zilnic, ratele de supraponderalitate sunt mai mici decât în ​​alte țări europene.

Nutriționistul Júlia Farré a analizat această aparentă contradicție pe rețelele sale de socializare, potrivit La Razon. Potrivit expertului, aproximativ 44% dintre italieni mănâncă paste în fiecare zi, ceea ce contrazice ideea că carbohidrații sunt principalii vinovați de creșterea în greutate.

Deși factori precum genetica și stilul de viață joacă un rol, cheia constă în obiceiurile folosite pentru prepararea și servirea acestui fel de mâncare.

Una dintre cele mai frecvente greșeli, potrivit specialistului, este modul în care pastele sunt combinate cu alte alimente. În Spania, dar și în alte țări, este obișnuit să fie servite cu pâine, ceea ce crește semnificativ cantitatea totală de carbohidrați din masă.

Un alt aspect important este cantitatea. În vreme ce în Italia porțiile sunt de obicei în jur de 80 de grame, în alte părți este obișnuit să depășești această cantitate fără să-ți dai seama.

Sosurile fac și ele o mare diferență. Bucătăria tradițională italiană folosește ingrediente proaspete, în principal legume, și evită preparatele cu smântână sau roșii prăjite preparate comercial. Aceste sosuri mai ușoare reduc numărul de calorii al preparatului fără a sacrifica aroma.

Un alt aspect cheie este și modul în care sunt gătite pastele. În Italia, este obișnuit să fie gătite „al dente”, adică ușor ferme.

Acest punct de gătire, explică specialistul, face ca carbohidrații să fie absorbiți mai lent de către organism, ceea ce ajută la prevenirea creșterilor bruște ale glicemiei și promovează o mai bună gestionare a energiei.

Așadar, soluția nu este eliminarea pastelor, ci schimbarea modului în care le consumăm. Cantitatea, garniturile, tipul de sos și metoda de gătire sunt factori care influențează direct rezultatul final.



