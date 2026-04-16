Nutriționiștii dezvăluie: Asta fac italienii ca să mănânce paste în fiecare zi și să nu se îngrașe

sursa foto: Envato

Circa 44% dintre italieni mănâncă paste în fiecare zi, iar nivelurile de supraponderalitate din țară sunt mai mici decât în ​​alte țări europene.

Pastele sunt, deseori, ținta criticilor atunci când vine vorba de diete. Mulți oameni le asociază direct cu creșterea în greutate și aleg să le reducă sau să le elimine complet. Chiar și așa, în Italia, unde pastele sunt un aliment de bază aproape zilnic, ratele de supraponderalitate sunt mai mici decât în ​​alte țări europene.

Nutriționistul Júlia Farré a analizat această aparentă contradicție pe rețelele sale de socializare, potrivit La Razon. Potrivit expertului, aproximativ 44% dintre italieni mănâncă paste în fiecare zi, ceea ce contrazice ideea că carbohidrații sunt principalii vinovați de creșterea în greutate.

Deși factori precum genetica și stilul de viață joacă un rol, cheia constă în obiceiurile folosite pentru prepararea și servirea acestui fel de mâncare.

Una dintre cele mai frecvente greșeli, potrivit specialistului, este modul în care pastele sunt combinate cu alte alimente. În Spania, dar și în alte țări, este obișnuit să fie servite cu pâine, ceea ce crește semnificativ cantitatea totală de carbohidrați din masă.

Un alt aspect important este cantitatea. În vreme ce în Italia porțiile sunt de obicei în jur de 80 de grame, în alte părți este obișnuit să depășești această cantitate fără să-ți dai seama.

Sosurile fac și ele o mare diferență. Bucătăria tradițională italiană folosește ingrediente proaspete, în principal legume, și evită preparatele cu smântână sau roșii prăjite preparate comercial. Aceste sosuri mai ușoare reduc numărul de calorii al preparatului fără a sacrifica aroma.

Un alt aspect cheie este și modul în care sunt gătite pastele. În Italia, este obișnuit să fie gătite „al dente”, adică ușor ferme.

Acest punct de gătire, explică specialistul, face ca carbohidrații să fie absorbiți mai lent de către organism, ceea ce ajută la prevenirea creșterilor bruște ale glicemiei și promovează o mai bună gestionare a energiei.

Așadar, soluția nu este eliminarea pastelor, ci schimbarea modului în care le consumăm. Cantitatea, garniturile, tipul de sos și metoda de gătire sunt factori care influențează direct rezultatul final.

Un expert în longevitate dezvăluie adevărul despre un aliment pe care îl consumăm des: „Conține una dintre cele mai toxice substanțe pentru creier”

ACTUALITATE Definitiv. Horaţiu Potra rămâne în arest preventiv
17:19
Definitiv. Horaţiu Potra rămâne în arest preventiv
EXCLUSIV Consulatul României din Bonn arată ca după război. Ferestre sparte, folii în geam, garduri ruginite, fațade crăpate. Românii din Germania se plâng și de serviciile consulare: „Ne tratează ca pe niște câini”
17:16
Consulatul României din Bonn arată ca după război. Ferestre sparte, folii în geam, garduri ruginite, fațade crăpate. Românii din Germania se plâng și de serviciile consulare: „Ne tratează ca pe niște câini”
FLASH NEWS Emil Gânj, care și-ar fi ucis și apoi incendiat iubita, ar fi fost văzut din nou. Un localnic a sunat la 112
16:46
Emil Gânj, care și-ar fi ucis și apoi incendiat iubita, ar fi fost văzut din nou. Un localnic a sunat la 112
GUVERN Adoptat de Guvern. Câți nepalezi, indieni, sri lankezi pot aduce companiile în România în 2026: numărul se apropie de 100.000
16:39
Adoptat de Guvern. Câți nepalezi, indieni, sri lankezi pot aduce companiile în România în 2026: numărul se apropie de 100.000
ULTIMA ORĂ Nicuşor Dan discută vineri cu Emmanuel Macron şi Keir Starmer despre Libertatea de Navigație în Strâmtoarea Ormuz
16:34
Nicuşor Dan discută vineri cu Emmanuel Macron şi Keir Starmer despre Libertatea de Navigație în Strâmtoarea Ormuz
FLASH NEWS Planul PSD, dezvăluit de Claudiu Manda: „Dacă Ilie Bolojan dorește să rămână, nu cu noi”
16:18
Planul PSD, dezvăluit de Claudiu Manda: „Dacă Ilie Bolojan dorește să rămână, nu cu noi”
Mediafax
Planul de debarcare a lui Bolojan confirmat de PSD
Digi24
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul Grindeanu vs. Bolojan (Sondaj comandat de Digi24)
Cancan.ro
21 aprilie 2026: Ziua în care vreme o ia razna în București. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Prosport.ro
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Adevarul
Incident la bordul unui avion TAROM: un pilot a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a zburat fără să fi dormit
Mediafax
Presa maghiară: Alegerile din Ungaria sunt oglinda în care se privește o Românie care stagnează
Click
Șoc la Disneyland Paris! Cozi infinite, copii plângând și o atracție celebră blocată: „Am fugit pe ușa de urgență!” Ce vedete s-au întors dezamăgite de acolo
Digi24
Cine va fi următorul „perturbator-șef” al Uniunii Europene. 5 lideri ar putea prelua rolul lui Viktor Orban
Cancan.ro
Valentin Sanfira nu se mai ascunde! A dat fuga la ferma iubitei și s-a fotografiat într-o ipostază neașteptată
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua siluetă! A slăbit drastic
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Americanii au lansat cea mai „parșivă” dronă. Inspirată de „peștele vampir” care urmărește ținta înainte de atac
Descopera.ro
Un bărbat a găsit cea mai mare peșteră din lume!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
Ceva neașteptat a fost găsit în scutul magnetic al planetei Saturn

