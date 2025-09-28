O acrobată a MURIT în timpul unui spectacol de circ, după ce a căzut de pe un trapez de la o înălțime de aproape 5 metri

O acrobată a murit, sâmbătă, după ce – în timpul unui spectacol de circ în oraşul german Bautzen – a căzut de la înălţimea de aproximativ 5 metri de pe un trapez, potrivit Poliţiei germane.

Tragedia s-a petrecut în faţa a aproape 100 de spectatori, inclusiv multe familii cu copii, iar artista a fost declarată decedată la faţa locului, scrie Agerpres.

Nu au fost oferite detalii despre vârsta sau naţionalitatea femeii, dar în urma căderii fatale, spectacolul s-a oprit şi spectatorii au părăsit cortul de circ.

Poliţia din Bautzen, situată la est de Dresda, a clasificat incidentul drept accident de muncă.

Deocamdată, nu există dovezi de neglijenţă a unei terţe părţi, a informat purtătorul de cuvânt al Poliției, Stefan Heiduck, menţionând că artiştii de circ sunt, în general, responsabili pentru pregătirea propriului echipament.

FOTO – X