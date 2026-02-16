Președintele lui Dinamo a discutat despre arbitraj, în special despre cazul lui Radu Petrescu, „fluierașul” care nu a validat un gol regulamentar al lui FC Argeș în meciul cu Petrolul și eroarea i-a costat pe piteșteni punctele.

Petrolul a câștigat cu 2-1, iar Radu Petrescu a fost desființat de către Dani Coman, conducătorul celor de la FC Argeș, dar și de alți apropiați ai echipei. Și fanii echipei piteștene au protestat la adresa arbitrajului.

Dinamo joacă diseară cu Unirea Slobozia, în etapa 27 din Superliga, de la ora 20:00, în direct la Prima Sport și Digi Sport.

Andrei Nicolescu, anunț despre arbitraj. Ce spune despre cazul Radu Petrescu

„Nu aș vrea să vorbesc personal despre o greșeală. Evenimentul, în sine, pentru noi, care vrem să ducem fotbalul la un alt nivel, ne dă înapoi. Un eveniment care se rostogolește ne-a dus într-o zonă în care se slăbește efectiv încrederea în fotbalul din România. Noi, la Dinamo, am simțit că tot ce am câștigat în acești 2-3 ani și toată mentalitatea implementată s-a evaporat într-o zi. Cluburile din Superliga au un singur remediu, să fie mai unite și mai puternice împreună. Atât la nivel de LPF, cât și la nivel de FRF. Punctul lor de vedere, al cluburilor, să fie mai puternic.

Astfel de eveniment vor crea o grămadă de polemici și vor pune două cluburi din campionat împotriva altor 2-3 cluburi și se va crea un haos. Va fi neîncredere socială și a oamenilor de lângă fotbal și vom rămâne în aceeași paradigmă tot timpul. Este un eveniment, pe lângă ce a însemnat el pentru CCA, FRF și ceilalți, un eveniment care să ne dea de gândit. Doar împreună, într-o zonă în care ne înțelegem pentru interesul comun, putem face lucrurile mai bune.

Eu am văzut o greșeală și o incapacitate de a se lua decizii corecte în situații… Fotbalul mereu a creat situații tensionate și situații limită. Eu cred că acesta este un moment de cotitură din care putem trage învățături și să mergem înainte. Cluburile doar împreună sunt puternice în fața LPF și FRF!”, a spus Andrei Nicolescu, la Fanatik.

„Nu mă interesează”

Andrei Nicolescu a spus despre arbitrul care va conduce meciul Dinamo – Unirea Slobozia: „Nu mă interesează cine arbitrează, nici nu știam. Eu îi respect pe toți, greșeala e omenească. Toți trebuie să tindem la standarde cât mai ridicate. Mai ales oamenii importanți din fotbal, arbitrii, oficialii, oamenii care fac ca spectacolul să fie cu adevărat spectacol, să nu degenereze. Abordăm decât la victorie meciul. Este foarte important pentru noi pentru a consolida poziția, mai ales că vine după un rezultat al Rapidului care ne avantajează”.

Dinamo – Unirea Slobozia e arbitrat de Sorin Vădana, asistenți sunt Bobe Ionuţ Marius și Ilinca Cristian Daniel, arbitru VAR e Flueran Viorel Nicusor și asistent VAR e Popescu Adrian.