Recentul scandal de la Ploiești, după partida Petrolul – FC Argeș, a inflamat spiritele în Superliga.

Valeriu Iftime, finanțatorul de la FC Botoșani, crede că doar transparența discuțiilor ar putea face ordine în fotbalul românesc și s-ar pune capăt „conspirațiilor”. El a lansat un mesaj către șeful arbitrilor, Kyros Vassaras.

Valeriu Iftime, mesaj către Kyros Vassaras: „Să publice discuțiile dintre cei din camera VAR și central”

„Nu mă interesează pe mine că Gigi Becali și FCSB au nevoie disperată de 9 puncte din ultimele trei meciuri pentru că eu sunt în continuare la mâna mea. Însă, trebuie să bat neapărat pe U Cluj și îmi mai trebuie apoi încă două puncte.

Dar, trebuie și ca arbitrii să se trezească naibii odată. Vreau să cred că este vorba de mediocritate, asta cred eu, și că nu sunt adevărate zvonurile care circulă prin fotbalul românesc… că se lucrează ca FC Argeș și FC Botoșani să fie out din play-off. Nu vreau să cred așa.

Însă, ceea ce s-a întâmplat la partidele de la Ploiești și la meciul nostru cu UTA este de noaptea minții. Rog CCA să facă la fel ca în țările importante din lumea asta și să publice discuțiile dintre cei din camera VAR și arbitrul central.

„Treziți-vă, băi oameni buni”

Nu vreau să mă sune în privat unul sau altul de pe la CCA și să îmi explice cai verzi pe pereți. Vreau pur și simplu să aflăm și noi public ceea ce discută oamenii ăia între ei.

Păi, domnilor, ăla e 11 metri pentru UTA? Treziți-vă, băi oameni buni. Puteți să influențați destinele unor oameni și clasamentul final al sezonului regular”, a declarat Iftime, potrivit ProSport.