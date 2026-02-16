Prima pagină » Sport » Valeriu Iftime, mesaj către Kyros Vassaras: „Să publice discuțiile dintre cei din camera VAR și central”

Valeriu Iftime, mesaj către Kyros Vassaras: „Să publice discuțiile dintre cei din camera VAR și central”

16 feb. 2026, 14:21, Sport
Valeriu Iftime, mesaj către Kyros Vassaras: „Să publice discuțiile dintre cei din camera VAR și central”

Recentul scandal de la Ploiești, după partida Petrolul – FC Argeș, a inflamat spiritele în Superliga.

Valeriu Iftime, finanțatorul de la FC Botoșani, crede că doar transparența discuțiilor ar putea face ordine în fotbalul românesc și s-ar pune capăt „conspirațiilor”. El a lansat un mesaj către șeful arbitrilor, Kyros Vassaras.

Valeriu Iftime, mesaj către Kyros Vassaras: „Să publice discuțiile dintre cei din camera VAR și central”

„Nu mă interesează pe mine că Gigi Becali și FCSB au nevoie disperată de 9 puncte din ultimele trei meciuri pentru că eu sunt în continuare la mâna mea. Însă, trebuie să bat neapărat pe U Cluj și îmi mai trebuie apoi încă două puncte.

Dar, trebuie și ca arbitrii să se trezească naibii odată. Vreau să cred că este vorba de mediocritate, asta cred eu, și că nu sunt adevărate zvonurile care circulă prin fotbalul românesc… că se lucrează ca FC Argeș și FC Botoșani să fie out din play-off. Nu vreau să cred așa.

Însă, ceea ce s-a întâmplat la partidele de la Ploiești și la meciul nostru cu UTA este de noaptea minții. Rog CCA să facă la fel ca în țările importante din lumea asta și să publice discuțiile dintre cei din camera VAR și arbitrul central.

„Treziți-vă, băi oameni buni”

Nu vreau să mă sune în privat unul sau altul de pe la CCA și să îmi explice cai verzi pe pereți. Vreau pur și simplu să aflăm și noi public ceea ce discută oamenii ăia între ei.

Păi, domnilor, ăla e 11 metri pentru UTA? Treziți-vă, băi oameni buni. Puteți să influențați destinele unor oameni și clasamentul final al sezonului regular”, a declarat Iftime, potrivit ProSport.

Comisia Centrală a Arbitrilor recunoaște impactul semnificativ pe care astfel de erori îl pot avea asupra desfășurării și rezultatului unei partide. În consecință, arbitrul va suporta măsurile care se impun în urma acestei greșeli majore.

Totodată, CCA își reafirmă sprijinul față de arbitri și înțelege complexitatea deciziilor luate în timp real, însă subliniază angajamentul ferm pentru menținerea celor mai înalte standarde de arbitraj. Comisia rămâne dedicată principiilor de corectitudine, transparență și îmbunătățire continuă
Kyros Vassaras

Recomandarea video

Citește și

SPORT Răzvan Lucescu rămâne în cursa pentru event. Derby-ul Greciei, indecis: PAOK – AEK 0-0. „Lovitura ratată ne-a costat psihologic”
14:57
Răzvan Lucescu rămâne în cursa pentru event. Derby-ul Greciei, indecis: PAOK – AEK 0-0. „Lovitura ratată ne-a costat psihologic”
FLASH NEWS Performanță pentru România la Jocurile Olimpice de iarnă. Echipajul de bob masculin 2 persoane, pe locul 5 la jumătatea probei
14:51
Performanță pentru România la Jocurile Olimpice de iarnă. Echipajul de bob masculin 2 persoane, pe locul 5 la jumătatea probei
SPORT Cine este antrenorul favorit să îl înlocuiască pe Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia, dacă starea de sănătate a lui ”Il Luce” nu se va îmbunătăți
14:39
Cine este antrenorul favorit să îl înlocuiască pe Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia, dacă starea de sănătate a lui ”Il Luce” nu se va îmbunătăți
SPORT Ce spune președintele lui Dinamo despre ARBITRAJ, după apariția cazului Radu Petrescu
14:25
Ce spune președintele lui Dinamo despre ARBITRAJ, după apariția cazului Radu Petrescu
SPORT Azi se stabilește finala Cupei României la baschet masculin! Cine transmite la TV meciurile
14:09
Azi se stabilește finala Cupei României la baschet masculin! Cine transmite la TV meciurile
SPORT EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Eșec cu Craiova și play-off-ul rămâne departe. Un fotbalist vrea să plece, iar altul va debuta în Serie A
12:40
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Eșec cu Craiova și play-off-ul rămâne departe. Un fotbalist vrea să plece, iar altul va debuta în Serie A
Mediafax
Ghidul CNAS 2026: Ce analize și consultații gratuite poți face indiferent dacă ești asigurat
Digi24
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții pe rețelele sociale
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminata Larisa Uță, de la Antena 1, pentru cele 6 săptămâni petrecute la Survivor 2026
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Nicușor Dan, absent de la München, în timp ce Maia Sandu a avut întâlniri cu greutate. Capcana marginalizării
Mediafax
UE își reduce criticile la adresa lui Viktor Orbán de teama unor acuzații de interferență în alegeri
Click
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
Digi24
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
Cancan.ro
Ex-soția vedetei Antena 1 s-a combinat cu multimilionarul Cosmopolis. De Sfântul Valentin, a scos-o la o înghețată
Ce se întâmplă doctore
Apariția incendiară a Andreei Bănică în costum de baie la 47 de ani a stârnit reacții: „De ce simți nevoia să te vedem dezbrăcată?”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
2026: O singură bandă are prioritate în sensul giratoriu, dar mulți șoferi o evită. Cum se aplică noua regulă din Codul Rutier
Descopera.ro
Singurul animal care nu moare de bătrânețe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Descopera.ro
De ce balenele sudice fac pui tot mai rar?
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan adoptă prin OUG reforma administrației. Coaliția a stabilit și revizuirea taxelor și impozitelor. Pe ce decizii au căzut de acord liderii
16:41
Ilie Bolojan adoptă prin OUG reforma administrației. Coaliția a stabilit și revizuirea taxelor și impozitelor. Pe ce decizii au căzut de acord liderii
EXCLUSIV Ion Cristoiu comentează participarea lui Nicusor Dan la Consiliul lui Trump: „Merge la nivel de ultimatum”
16:34
Ion Cristoiu comentează participarea lui Nicusor Dan la Consiliul lui Trump: „Merge la nivel de ultimatum”
FLASH NEWS „SUA și Ungaria intră într-o epocă de aur”. Orban și Rubio au semnat un acord de cooperare în domeniul nuclear. Ce detalii au oferit cei doi lideri
16:22
„SUA și Ungaria intră într-o epocă de aur”. Orban și Rubio au semnat un acord de cooperare în domeniul nuclear. Ce detalii au oferit cei doi lideri
EXCLUSIV Ion Cristoiu: „Nicușor Dan e un blestem pentru România la ora actuală / Se teme să ia o decizie / Funcția îl depășește”
16:07
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan e un blestem pentru România la ora actuală / Se teme să ia o decizie / Funcția îl depășește”
MESAJ Volodimir Zelenski critică Europa că nu impune sancțiuni suficiente Rusiei. „Rușii vă critică, dar trăiesc pe picior mare în Occident”
16:07
Volodimir Zelenski critică Europa că nu impune sancțiuni suficiente Rusiei. „Rușii vă critică, dar trăiesc pe picior mare în Occident”
FLASH NEWS Comisarul Dubravka Šuica va reprezenta Uniunea Europeană la prima reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Trump
16:01
Comisarul Dubravka Šuica va reprezenta Uniunea Europeană la prima reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Trump

Cele mai noi

Trimite acest link pe