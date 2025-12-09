Prima pagină » Actualitate » O adolescentă de 13 ani a murit, după ce a făcut chroming pe rețelele sociale. Ce este acest trend periculos

09 dec. 2025, 10:29, Actualitate
sursa foto: Dailystar.co.uk

O adolescentă în vârstă de 13 ani a murit, după ce ar fi făcut o provocare de pe rețelele sociale. Familia acesteia trage un semnal de alarmă. Aceasta ar fi murit la scurt timp după ce ar fi făcut trendul chroming, o provocare tot mai populară în străinătate.

Chroming este popular, mai ales în străinătate, și s-a vorbit despre el pentru prima data în urmă cu țiva ani.

Tiegan Jarman a fost găsită fără suflare la data de 6 martie 2025, în dormitorul ei. Tragedia a avut loc în Thurmaston, Leicestershire, Anglia, iar familia sa a spus că fata ar fi făcut o provocare virală din mediul online, numită chroming, potrivit dailystar.co.uk. Familia a chemat un echipaj de prim ajutor, dar medicii nu au mai putut face nimic pentru ea.

Chroming, acest trend periculos, a apărut în urmă cu câțiva ani și a devenit rapid popular în rândul adolescenților și tinerilor. Acesta presupune inhalarea vaporilor din produse de uz casnic, pentru a obține o stare de euforie rapidă.

Deși aparent poate pară un simplu trend, specialiștii trag un semnal de alarmă și susțin lucrurile nu sunt chiar așa, din contră, o astfel de provocare poate duce chiar la moarte.

Familia adolescentei își revine cu greu, deși a trecut aproape un an de la tragedie. Bunicul vitreg al adolescentei a spus nimeni din familie nu știe dacă fata mai făcuse chroming și înainte de tragedie, dar în ziua de 6 martie ar fi folosit un deodorant întreg.

„Nu suntem prea siguri dacă a mai încercat chroming înainte, deoarece nu există niciun mod de a urmări asta. Când s-a întâmplat, folosise cel puțin un deodorant. A fost devastator pentru întreaga familie și viețile noastre nu vor mai fi niciodată la fel”, a spus bunicul vitreg al fetei.

