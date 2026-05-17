Prima pagină » Actualitate » O adolescentă de 15 ani a căzut de pe un bloc din Sectorul 2 al Capitalei. Cum a fost surprinsă pe camerele de luat vederi înainte de tragedie

O adolescentă de 15 ani a căzut de pe un bloc din Sectorul 2 al Capitalei. Cum a fost surprinsă pe camerele de luat vederi înainte de tragedie

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

O adolescentă de 15 ani a murit în Sectorul 2 al Capitalei, după ce a căzut de pe terasa unui bloc de 11 etaje aflat în proces de reabilitare. Polițiștii încearcă să stabilească exact împrejurările în care s-a produs tragedia, în condițiile în care fata se afla în acel moment alături de doi prieteni de aceeași vârstă.

Adolescenții au urcat pe bloc în toiul nopții

Trei adolescenți ar fi urcat, după miezul nopții, pe scările de acces care duc spre ultimul etaj al imobilului. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum aceștia se deplasau cu prudență, încercând să evite să fie observați.

foto: captură Observator.

La un moment dat, unul dintre băieți ar fi observat existența unei camere de supraveghere și și-ar fi tras gluga pe cap, în timp ce fata se afla în urma lor. După aproximativ 20 de minute petrecute pe clădire, cei doi băieți au fost surprinși părăsind în grabă imobilul.

Unul dintre ei avea geanta adolescentei. Adolescenta ar fi căzut de la o înălțime de peste 30 de metri, pe o platformă tehnică sau o scară de acces a clădirii.

Tânăra era crescută de o mătușă

Unul dintre băieți a fost deja audiat de polițiști și a declarat că grupul venise în zonă pentru a admira orașul noaptea și pentru a face fotografii.

Anchetatorii verifică în prezent toate ipotezele, inclusiv modul în care cei trei au ajuns pe terasa blocului și circumstanțele în care fata s-ar fi desprins de grup.

Fata de 15 ani rămăsese fără mamă în 2019 și se mutase ulterior în București, unde locuia împreună cu o mătușă. Tatăl nu ar fi fost implicat în creșterea ei. Mătușa adolescentei a fost, de asemenea, audiată de autorități.

Recomandarea video

Citește și

ANUNȚ Turiștii fug de Delta Dunării după alertele cu drone. Primarul din Tulcea: „Ne-a afectat cel mai mult”
19:22
Turiștii fug de Delta Dunării după alertele cu drone. Primarul din Tulcea: „Ne-a afectat cel mai mult”
BREAKING NEWS Delia Velculescu va fi, cel mai probabil, premierul nominalizat de Nicușor Dan. Surse Cotroceni, pentru Gândul: „Este favorită”. Vine de la FMI și s-a remarcat în una dintre cele mai complicate misiuni ale Fondului
18:45
Delia Velculescu va fi, cel mai probabil, premierul nominalizat de Nicușor Dan. Surse Cotroceni, pentru Gândul: „Este favorită”. Vine de la FMI și s-a remarcat în una dintre cele mai complicate misiuni ale Fondului
FLASH NEWS AUR a anunțat componența delegației care va merge la consultările de la Palatul Cotroceni, în vederea formării noului guvern
17:48
AUR a anunțat componența delegației care va merge la consultările de la Palatul Cotroceni, în vederea formării noului guvern
CONTROVERSĂ Ciudata situație a lui Mircea Abrudean-PNL, omul 2 în statul român, președintele Senatului. Deși căsătorit de 7 ani, în acest weekend a făcut nuntă. A participat și premierul demis Ilie Bolojan. Liberal de frunte, pentru Gândul: “Acum are funcție, poate încasa mai mult!”. Locul petrecerii este deținut de “băieți deștepți din energie”
17:47
Ciudata situație a lui Mircea Abrudean-PNL, omul 2 în statul român, președintele Senatului. Deși căsătorit de 7 ani, în acest weekend a făcut nuntă. A participat și premierul demis Ilie Bolojan. Liberal de frunte, pentru Gândul: “Acum are funcție, poate încasa mai mult!”. Locul petrecerii este deținut de “băieți deștepți din energie”
NEWS ALERT Alexandra Căpitănescu a revenit în România după performanța istorică de la Eurovision 2026: ”Suntem câștigătorii inimilor”
17:21
Alexandra Căpitănescu a revenit în România după performanța istorică de la Eurovision 2026: ”Suntem câștigătorii inimilor”
FLASH NEWS Fiica Elenei Udrea a câștigat primul loc la un concurs de muzică. Despre ce competiție este vorba și care este mesajul fostei ministre
17:05
Fiica Elenei Udrea a câștigat primul loc la un concurs de muzică. Despre ce competiție este vorba și care este mesajul fostei ministre
Mediafax
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată lista juriului
Digi24
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului
Cancan.ro
Cresc pensiile românilor cu 600 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine beneficiază de această mărire și care este condiția
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Adevarul
NYT: Israelul ar fi investit milioane de euro pentru a-și crește influența la Eurovision. Acuzații de lobby diplomatic și campanii masive de vot
Mediafax
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar 3 puncte României
Click
O taiwaneză spune ce nu îi place în țara noastră. Ce o deranjează cel mai mult la români: „Nu m-am acomodat deloc cu asta”
Digi24
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3. Reacția prezentatoarei Margarita Druță
Cancan.ro
Orașele din România în care plouă toată luna iunie. Meteorologii EaseWeather anunță cea mai ploioasă vară din mileniul trei
Ce se întâmplă doctore
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul pentru modelul românesc produs în 1989
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Descopera.ro
Arheologii au găsit molecule organice în fosile de dinozaur
INEDIT Momentul în care un tren de marfă s-a izbit de un camion. Încărcătura din camion s-a împrăștiat peste tot
18:49
Momentul în care un tren de marfă s-a izbit de un camion. Încărcătura din camion s-a împrăștiat peste tot
RĂZBOI Zelenski confirmă că Ucraina a copleșit apărarea aeriană rusă după efectuarea unor lovituri la peste 500 km de graniță
18:20
Zelenski confirmă că Ucraina a copleșit apărarea aeriană rusă după efectuarea unor lovituri la peste 500 km de graniță
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 18 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
17:14
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 18 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
MUZICĂ Ce costuri vor suporta bulgarii pentru a găzdui Eurovision în 2027
16:53
Ce costuri vor suporta bulgarii pentru a găzdui Eurovision în 2027
EXCLUSIV Șeful Teleradio-Moldova spune, pentru Gândul, că ar fi votat cu două mâini pentru Alexandra Căpitănescu: „Cea mai bună prestație a României din ultimii 20 de ani”
16:19
Șeful Teleradio-Moldova spune, pentru Gândul, că ar fi votat cu două mâini pentru Alexandra Căpitănescu: „Cea mai bună prestație a României din ultimii 20 de ani”
REACȚIE Membră a juriului Eurovision din Moldova, explicații după votul controversat acordat României. „Nu consider votul meu expresia românofobiei”
16:13
Membră a juriului Eurovision din Moldova, explicații după votul controversat acordat României. „Nu consider votul meu expresia românofobiei”

Cele mai noi

Trimite acest link pe