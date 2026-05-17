O adolescentă de 15 ani a căzut de pe un bloc din Sectorul 2 al Capitalei. Cum a fost surprinsă pe camerele de luat vederi înainte de tragedie

O adolescentă de 15 ani a murit în Sectorul 2 al Capitalei, după ce a căzut de pe terasa unui bloc de 11 etaje aflat în proces de reabilitare. Polițiștii încearcă să stabilească exact împrejurările în care s-a produs tragedia, în condițiile în care fata se afla în acel moment alături de doi prieteni de aceeași vârstă.

Adolescenții au urcat pe bloc în toiul nopții

Trei adolescenți ar fi urcat, după miezul nopții, pe scările de acces care duc spre ultimul etaj al imobilului. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum aceștia se deplasau cu prudență, încercând să evite să fie observați.

La un moment dat, unul dintre băieți ar fi observat existența unei camere de supraveghere și și-ar fi tras gluga pe cap, în timp ce fata se afla în urma lor. După aproximativ 20 de minute petrecute pe clădire, cei doi băieți au fost surprinși părăsind în grabă imobilul.

Unul dintre ei avea geanta adolescentei. Adolescenta ar fi căzut de la o înălțime de peste 30 de metri, pe o platformă tehnică sau o scară de acces a clădirii.

Tânăra era crescută de o mătușă

Unul dintre băieți a fost deja audiat de polițiști și a declarat că grupul venise în zonă pentru a admira orașul noaptea și pentru a face fotografii.

Anchetatorii verifică în prezent toate ipotezele, inclusiv modul în care cei trei au ajuns pe terasa blocului și circumstanțele în care fata s-ar fi desprins de grup.

Fata de 15 ani rămăsese fără mamă în 2019 și se mutase ulterior în București, unde locuia împreună cu o mătușă. Tatăl nu ar fi fost implicat în creșterea ei. Mătușa adolescentei a fost, de asemenea, audiată de autorități.