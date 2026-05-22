Tragedie la o pensiune din Dubova. Un elev, care sărbătorea terminarea liceului, a murit înecat. Ce a făcut cu doar câteva momente înainte

O tragedie a avut loc la o pensiune din Dubova, județul Mehedinți. Un elev, care care sărbătorea terminarea liceului, a murit înecat, după ce a căzut de pe un ponton.

Tânărul și-a pierdut viața, după ce a căzut în apă. Incidentul a avut loc la o pensiune din Dubova. La fața locului, au intervenit echipe multiple de pompieri, ale SAJ și Poliția, pentru cercetări.

Ce a făcut cu doar câteva momente înainte de producerea tragediei

Victima este din județul Brașov și se afla în excursie, unde sărăbătorea terminarea liceului.

Dirigintele a constatat că tânărul nu mai era în cameră de dimineață. Acesta ar fi ieșit pe pontonul pensiunii unde era cazat, pentru a vedea răsăritul. Conform unor surse, acesta ar suferi de mai multe afecțiuni medicale.

A fost deschisă o anchetă pentru a se stabili cauzele care au dus la producerea acestei tragedii. Trupul tânărului urmează să fie transportat la Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei. Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.

