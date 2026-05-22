Tragedie la o pensiune din Dubova. Un elev, care sărbătorea terminarea liceului, a murit înecat. Ce a făcut cu doar câteva momente înainte

O tragedie a avut loc la o pensiune din Dubova, județul Mehedinți. Un elev, care care sărbătorea terminarea liceului, a murit înecat, după ce a căzut de pe un ponton.
Tânărul și-a pierdut viața, după ce a căzut în apă. Incidentul a avut loc la o pensiune din Dubova. La fața locului, au intervenit echipe multiple de pompieri, ale SAJ și Poliția, pentru cercetări.
Victima este din județul Brașov și se afla în excursie, unde sărăbătorea terminarea liceului.
Dirigintele a constatat că tânărul nu mai era în cameră de dimineață. Acesta ar fi ieșit pe pontonul pensiunii unde era cazat, pentru a vedea răsăritul. Conform unor surse, acesta ar suferi de mai multe afecțiuni medicale.
A fost deschisă o anchetă pentru a se stabili cauzele care au dus la producerea acestei tragedii. Trupul tânărului urmează să fie transportat la Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei. Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.