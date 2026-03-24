O balenă cu cocoașă, eșuată pe țărmul Mării Baltice. Salvatorii se chinuie să ghideze mamiferul în ape mai adânci

Echipele de salvare din nordul Germaniei lucrează pentru a repune în apă o balenă cu cocoașă eșuată pe țărmul Mării Baltice, într-o cursă contracronometru, depunând eforturi pentru a-i salva viața mamiferului marin, relatează Mediafax. În cursul dimineții de marți, experții s-au adunat pe plaja Timmendorfer Strand din nordul Germaniei, pentru a găsi o cale de a scoate mamiferul de 10 metri lungime de pe țărm, după ce mareea înaltă de la miezul nopții nu a fost suficientă pentru ca animalul să poată înota liber, potrivit agenției de presă DPA, citată de Associated Press.

Balena se află eșuată la mal încă de luni. Ieri, salvatorii au intervenit cu bărci gonflabile, dar și drone pentru ghidaj, însă eforturile lor s-au dovedit a fi fără succes.

Cu toate acestea, animalul este încă în viață, respiră și scoate sunete. Ocazional, balena își ridică capul, potrivit declarațiilor date de expertul în conservare marină, Carsten Mannheimer, pentru dpa.

Până în prezent, eforturile de salvare s-au dovedit a fi dificile. Echipele de salvare au reușit inițial să întoarcă balena astfel încât capul acesteia să fie îndreptat spre apele mai adânci, în speranța că va putea găsi singură drumul înapoi, dar animalul s-a întors apoi la poziția inițială. Ambarcațiuni ale pazei de coastă și ale pompierilor au trecut pe lângă balenă, provocând valuri mari în speranța de a elibera animalul — dar fără succes, a relatat postul public german de televiziune NDR.

Mamiferul, care cântărește câteva tone, nu a putut fi tras în ape adânci, pentru că acesta riscă să fie rănit în timpul intervenției, potrivit experților.

„Dacă balena nu poate ieși de pe plajă, este o condamnare la moarte pentru animal”, a declarat Sven Biertümpfel, expert marin din partea ONG-ului pentru conservare marină Sea Shepherd, pentru postul de televiziune NDR. Acesta a adăugat că starea animalului se deteriorează pe oră ce trece.

Experții marini cred că este vorba despre un mascul tânăr, pentru că aceștia, spre deosebire de femele, tind să migreze. Se crede și că acesta a fost văzut, în mai multe rânduri, în portul Wismar din estul Germaniei, în săptămânile recente.

Nu este clar de ce balena a eșuat, dar salvatorii au găsit resturi ale unei plase de pescuit prinse în jurul corpului balenei. Aceștia au reușit să taie resturile de plasă.

Între timp, poliția germană a izolat zona plajei cu garduri de șantier pentru a ține la distanță mulțimea numeroasă de curioși.

