O braziliancă stabilită în Belgia a primit timp de 15 ani șomaj, dar măsura autorităților de a plafona indemnizațiile de șomaj, intrată în vigoare la 1 ianuarie 2026, a determinat-o să își caute un job în țara adoptivă.

Belgia a eliminat durata nelimitată a șomajului, iar Adriana Carvalho, în vârstă de 42 de ani, originară din Brazilia și stabilită în Turnhout, Belgia, și-a găsit un loc de muncă după 15 ani de șomaj.

Sistemul belgian era unul dintre puținele din Europa care nu limitau durata plății șomajului, dar acesta a trecut printr-o reformă majoră, aprobată în 2025, care elimină durata nelimitată a șomajului începând cu acest an.

Sfârșitul indemnizațiilor de șomaj a fost un semnal de alarmă pentru multe persoane din Belgia, inclusiv pentru Adriana. În decembrie 2025, ea primit o scrisoare prin care era informată că sprijinul financiar va înceta, din ianuarie.

„Am intrat în panică când am aflat că îmi voi pierde indemnizațiile. M-am dus la VDAB (oficiul local pentru ocuparea forței de muncă-n.r.) și am spus: «Ajutați-mă, am nevoie de un loc de muncă»”, a povestit Adriana Carvalho pentru publicația 7sur7, citată de Libertatea.

Astfel, în mai puțin de o lună, Adriana lucra deja ca menajeră cu jumătate de normă.

Experiența Adrianei în Belgia a început în anul 2005, când l-a cunoscut pe actualul ei soț, Paulo, în timpul unei vacanțe. La început, ea a avut un job temporar ca menajeră într-un hotel, dar după doi ani, a fost concediată.

„Am aplicat apoi la alte hoteluri, dar nu am găsit nimic”, a susținut ea.

Anii următori au fost marcați de alte provocări. În 2014, a avut un contract de o zi pentru a înlocui o cameristă bolnavă, însă nu a primit alte oferte. Apoi a devenit mamă, iar prioritățile i s-au schimbat.

A început să lucreze chiar înainte de expirarea indemnizației, în noiembrie 2025. Cu ajutorul consilierilor de la oficiul de muncă, aceasta a

pregătit un CV pe care l-a trimis mai multor companii. O prietenă care lucra ca menajeră i-a sugerat să aplice la o firmă de servicii domestice din Turnhout.

„Le-am trimis CV-ul meu și m-au invitat la un interviu. Sunt atât de fericită. Nu mi-am imaginat niciodată că aș putea găsi un loc de muncă atât de repede”, a spus femeia, bucuroasă că a fost angajată.

De altfel, acum, Adriana lucrează trei zile pe săptămână și câștigă aproximativ 700-800 de euro lunar, ceea ce reprezintă o îmbunătățire semnificativă a veniturilor față de cei 360 de euro primiți anterior ca șomeră.

