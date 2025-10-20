Prima pagină » Cultură » Blestemul lui Tutankhamon: Mormântul celui mai celebru faraon e în cea mai fragilă stare de la descoperire. Care sunt riscurile să se prăbușească

20 oct. 2025, 06:00, Cultură
Mormântul lui Tutankhamon din Luxor se află în cea mai fragilă stare de la descoperirea sa din 1992. Daunele sturcturale și infiltrațiile de apă pot duce la prăbușirea unuia dintre cele mai cunoscute situri funerare din lume. 

Situl funerar, vechi de 3.300 de ani, se află într-o stare accentuată de degradare, avertizează specialiștii de la Universitatea din Cairo. Mai multe straturi de rocă se exfoliază din cazua umidității, crăpăturile iau cu asalt tavanul iar picturile murale devin din ce în ce mai puțin vizibile din cazua ciupercilor. Mormântul, unul dintre cele mai mici din Valea Regilor, este supus riscului de prăbușire.

Tipul de rocă, responsabil pentru pagube

Roca folosită pentru construcția mormântului se dilată și se contractă odată cu schimbările de umiditate. Riscul de de prăbușire este ridicat din cauza apei de ploaie care reușește să se infiltreze în interior. Mai multe morminte regale au fost erodate de inundațiile bruște care lovesc periodic zona. În 1994, Valea Regilor a fost „scufundată” de apele care au erodat straturile de rocă și au dus la creșterea nivelului de umiditate din situri.

Odată cu creșterea umidității, ciupercile au înflorit și au distrus sau au deteriorat numeroase picturi prețioase, inclusiv pe cele din mormântul lui Tutankhamon. Sayed Hemeda, profesor de conservare a patrimoniului arhitectural la Universitatea din Cairo, spune că „inundația din 1994 a fost punctul de cotitură care a devastat picturile murale”. 

Fisura de mari dimensiuni, care traversează tavanele camerei funerare și ale intrării în sit, e principalul motiv care ar putea duce la prăbușire. Mormântul lui Tutankhamon a adăpostit peste 5.000 de artefacte importante, inclusiv celebra mască de aur a faraonului.

