O DRONĂ NEIDENTIFICATĂ a bulversat traficul aerian pe Otopeni. Nouă avioane, inclusiv unul militar, nevoite să aterizeze  pe pista de decolare

28 sept. 2025, 20:44, Actualitate
Foto Ilustrativ

Duminică după-amiază, 28 septembrie 2025, piloții unui Airbus A330 Turkish Airlines care a aterizat la aeroportul „Henri Coandă” (Otopeni) din București au raportat controlorilor de trafic aerian prezența unei drone în vecinătatea aeroportului, conform BoardingPass. Traficul aerian a fost întrerupt 40 de minute.

Avionul companiei aeriene turce a aterizat în siguranță pe pista 08L a aeroportului Otopeni la ora locală 14:27, însă un controlor de trafic aerian a solicitat piloților avionului British Airways care opera zborul BA886 Londra (Marea Britanie) – București să păstreze o altitudine de 2.000 picioare (aprox. 700 de metri), să întrerupă procedura de aterizare și să zboare pe direcția pistei.

Ulterior, avionul companiei aeriene britanice și alte opt avioane, inclusiv unul militar, au aterizat pe pista 08R a aeroportului Otopeni, folosită preponderent pentru decolări.

După 40 de minute de la raportarea făcută de piloții companiei aeriene turce, aterizările au fost reluate pe pistă 08L a celui mai aglomerat aeroport din țară.

De asemenea, informațiile obținute de BoardingPass indică faptul că drona se afla în afara perimetrului aeroportului (între DN1 și Buftea) și nicidecum pe vreuna dintre pistele acestuia, cum relatează unele publicații online.

