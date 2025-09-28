Danemarca va interzice zborul tuturor dronelor civile în perioada summitului UE de săptămâna viitoare. „Vom acorda o atenţie specială securităţii”

Ministerul danez al Transporturilor a anunțat – duminică, 28 septembrie 2025 – că Danemarca va interzice zborul tuturor dronelor civile săptămâna viitoare, pe teritoriul danez, pentru a asigura securitatea unui summit al Uniunii Europene (UE) care reuneşte şefi de stat şi de guverne la Copenhaga.

Potrivit AFP, citată de news.ro, Copenhaga găzduieşte un summit UE miercuri şi joi.

„Danemarca urmează să-i primească pe liderii europeni săptămâna viitoare şi vom acorda o atenţie spacială securităţii. Prin urmare, de luni şi până vineri, închidem spaţiul aerian danez tuturor zborurilor dronelor civile”, a transmis, prin intermediul unui comunicat de presă, ministrul danez al Transporturilor, Thomas Danielsen.

„Poliţia este în stare de alertă consolidată”

Orice încălcare a acestei interdicţii este pasibilă de o amendă sau de o pedeapsă cu închisoarea de până la doi ani, s-a mai transmis în comunicat.

„În acest fel, eliminăm riscul ca drone inamice să fie confundate cu drone legale şi invers”, a spus ministrul Transporturilor.

Thomas Danielsen a mai transmis că obiectivul acestei interdicţii este acela de a simplifica activitatea poliţiei şi a autorităţilor locale.

„Poliţia este în stare de alertă consolidată, iar autorităţle noastre trebuie să-şi folosească forţele necesare pentru a-i proteja pe danezi şi pe invitaţii noştri”, a mai declarat ministrul danez al Transporturilor.

