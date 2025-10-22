Prima pagină » Actualitate » O familie a câștigat la loterie 1000 de lire săptămânal, pe viață, dar banii au făcut traiul un adevărat iad. Ce a ajuns să facă după aceea

22 oct. 2025, 21:21, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Se spune că banii nu aduc fericirea, iar zicala aceasta pare că se potrivește de minune unei familii din Marea Britanie, care a știgat la loterie un jackpot pe viață, mai precis, suma de 1.000 de lire pe săptămână. Dar se pare că acest căștig uriaș nu a făcut decât să le complice existența membrilor familiei, iar asta din cauza rudelor care încercau cu disperare să pună mâna pe bani.

Povestea acestei familii a fost făcută publică de un utilizator Reddit. Se întâmpla asta la începutul anilor 80. În loc ca banii să rezolve toate problemele acestei familii, mai mult le-a adâncit.

Utilizatorul a dezvăluit pe Reddit: Erau deja rude «bogate» pentru ambele familii. În realitate, făceau parte din clasa mijlocie superioară. Și-au vândut casa și, practic, s-au ascuns timp de peste patru ani, rudele lor fiind absolut neobosite în încercarea de a-i găsi pentru a le obține partea”, potrivit Daily Star.

Utilizatorul a mai explicat că situația a devenit atât de gravă încât copiii lor – în vârstă de 10 și 14 ani – au trebuit fie retrași de la școală, în timp ce familia le-a schimbat în cele din urmă numele de familie pentru a-și recăpăta intimitatea.

El au continuat: Într-o zi, m-am întors acasă de la școală și am găsit o mașină plină de rude care așteptau vorbească cu fratele meu despre locul unde se află prietenul lui, a fost înfricoșător.”

„Din fericire, vecinii noștri au intervenit și i-au obligat plece. Fratele meu se ascundea în casă, i-a recunoscut și se strecurase pe alee până în spatele casei noastre.”

Abia dacă l-am mai văzut pe prietenul lui după aceea, cred s-au mutat într-un oraș mai mare de pe Coasta de Est.”

