O familie a câștigat la loterie 1000 de lire săptămânal, pe viață, dar banii au făcut traiul un adevărat iad. Ce a ajuns să facă după aceea

Se spune că banii nu aduc fericirea, iar zicala aceasta pare că se potrivește de minune unei familii din Marea Britanie, care a câștigat la loterie un jackpot pe viață, mai precis, suma de 1.000 de lire pe săptămână. Dar se pare că acest căștig uriaș nu a făcut decât să le complice existența membrilor familiei, iar asta din cauza rudelor care încercau cu disperare să pună mâna pe bani.

Povestea acestei familii a fost făcută publică de un utilizator Reddit. Se întâmpla asta la începutul anilor 80. În loc ca banii să rezolve toate problemele acestei familii, mai mult le-a adâncit.

Utilizatorul a dezvăluit pe Reddit: „Erau deja rude «bogate» pentru ambele familii. În realitate, făceau parte din clasa mijlocie superioară. Și-au vândut casa și, practic, s-au ascuns timp de peste patru ani, rudele lor fiind absolut neobosite în încercarea de a-i găsi pentru a le obține partea”, potrivit Daily Star.

Utilizatorul a mai explicat că situația a devenit atât de gravă încât copiii lor – în vârstă de 10 și 14 ani – au trebuit să fie retrași de la școală, în timp ce familia le-a schimbat în cele din urmă numele de familie pentru a-și recăpăta intimitatea.

El au continuat: „Într-o zi, m-am întors acasă de la școală și am găsit o mașină plină de rude care așteptau să vorbească cu fratele meu despre locul unde se află prietenul lui, a fost înfricoșător.”

„Din fericire, vecinii noștri au intervenit și i-au obligat să plece. Fratele meu se ascundea în casă, i-a recunoscut și se strecurase pe alee până în spatele casei noastre.” „Abia dacă l-am mai văzut pe prietenul lui după aceea, cred că s-au mutat într-un oraș mai mare de pe Coasta de Est.”

Autorul recomandă:

Formula MAGICĂ la Loto 6 din 49. Ce trebuie să faci pentru a câștiga, de fapt

Ireal! Ce a descoperit o femeie după ce a cumpărat un bilet la loterie de 10 dolari. „Nu pot să cred. Încă sunt șocată”