O familie de fermieri din Brașov a penetrat piața din Franța cu melci sălbatici 100% românești

O familie din judeţul Braşov a investit într-o afacere de nișă care s-a dovedit a fi un succes la export, inclusiv în Franța. Deși afacerea cu melci este mult mai este orientată mai mult pentru export marea ambiție a familiei Ilieș a fost să deschidă o piață și în România. Melcii sunt românești, culeși din sălbăticie.

Povestea afacerii de familie din comuna Crizbav, județul Brașov a început acum 20 de ani când membrii familiei Ilieș au citit pentru prima dată despre această investiție de nișă. Astăzi, la două decenii distanță, aceștia au o fabrică de procesare, fac export dar cea mai mare ambiție a antreprenorilor este să cucerească și piața locală, publică agrointel.

Melcii care în prezent se prelucrează în fabrica din Crizbav sunt colectați din fauna spontană, conform celor spune de Ruxandra Ilieș.

”Melcii sunt de origine 100% românești, ei provin din centrele de achiziție de unde culegătorii colectează din diferite zone, care sunt autorizate, aprobate și avizate de Academia Română. Aceasta a mai spus că melcii sunt selecționați în funcție de comenziile pe care firma le are. ”Noi putem procesa și cam procesăm anual în jur de 300-400 de tone de melc viu.

Dacă străinii sunt consumatori de melc, românii încă sunt mai greu de convins să devină fideli acestei delicatese. Dar lucrurile par să fie pe drumul cel pun.

