O familie din Noua Zeelandă a pariat totul pe o aventură de vis și s-a pricopsit cu un coșmar de neuitat

Rene Pârșan
12 dec. 2025, 12:51, Actualitate
O familie din Noua Zeelandă a pierdut aproape toate economiile după ce visul unei vieți pe drumurile Australiei s-a prăbușit brusc. Alexis și Cade Thornton, părinții a doi copii de 7 și 9 ani, au vândut afacerea, au închiriat casa și au investit o sumă considerabilă într-o rulotă de lux. Cu puțin timp înainte de plecare, compania de la care au cumpărat vehiculul a intrat în insolvență, scrie publicația Focus Online.

Familia Thornton plănuia o odisee prin Australia. Pentru a face acest lucru posibil, cei doi adulți au renunțat la stilul lor de viață stabil, au investit masiv într-un caravan de lux produs de compania australiană Zone RV, și au plecat în aventura vieții lor împreună cu cei doi copii.

Potrivit publicației Focus Online, familia a plătit un avans de 168.000 de dolari australieni, echivalentul a aproximativ 95.000 de euro. Rulota urma să fie ridicată pe 3 februarie, moment în care ar fi trebuit achitată și suma rămasă, de încă 42.000 de dolari australieni.

Firma a intrat în insolvență înainte de livrare

Planurile s-au prăbușit complet după ce producătorul de rulote Zone RV a intrat în insolvență. Sute de clienți au rămas în incertitudine, iar avansurile plătite sunt acum în pericol, potrivit postului australian ABC, citat de presa germană.

Printre cei afectați se află și familia Thornton, care nu și-a mai primit rulota și nu știe dacă își va recupera vreodată banii: „Ne-am pus toate economiile acolo. Nu ne-a mai rămas nimic”.

„Îți pui toate economiile, toți banii munciți din greu într-un singur lucru. Încerci doar să procesezi ce s-a întâmplat. E extrem de greu. Nu ne-a mai rămas nimic”, a declarat Cade Thornton.

Dincolo de pierderea financiară, părinții spun că impactul emoțional asupra copiilor este devastator.

„Este o oportunitate unică. Dacă o amânăm, copiii vor fi mai mari și poate nu vor mai dori să vină cu noi. Avem doar o fereastră mică de timp”, a explicat tatăl.

Fără casă și fără un plan de rezervă Familia Thornton nu mai are nici măcar un loc unde să se întoarcă. Înainte de plecare, au închiriat casa și au pus la punct toate detaliile logistice.

„Aveam planul perfect. Aveam chiriași pentru casă, aveam bilete de avion spre Australia”, a spus Cade Thornton. Întoarcerea acasă nu este o soluție simplă. „Să ne întoarcem nu este, de fapt, o opțiune. Nu mai avem o casă la care să revenim”, a adăugat el.

Cazul familiei Thornton nu este unul izolat. Potrivit datelor citate de Focus Online, numărul insolvențelor a crescut puternic în mai multe țări, inclusiv în Germania. Conform estimărilor companiei de analiză Creditreform, aproape 24.000 de firme urmează să intre în insolvență într-un singur an, cel mai ridicat nivel din 2014.

Atunci când o companie intră în faliment, avansurile plătite de clienți devin parte din masa credală. Potrivit experților, banii pot fi recuperați doar parțial și numai după înscrierea la masa credală, iar sumele returnate sunt, de regulă, mult mai mici decât cele plătite inițial.

Cele mai noi